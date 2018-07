ECONOMÍA SUMERGIDA

Iker: Son muchos los factores que explican la economía sumergida: El elemento cultural es innegable. La presión fiscal es ya muy alta, excesiva. Fidalgo decía antes que en otros países es todavía más alta y la recaudación funciona mejor. Cierto es. Pero en esos países tienen gobernantes responsables y no dilapidan el dinero de los impuestos. Los servicios públicos en países como Dinamarca, por ejemplo, no tienen que ver con España. Ahí todos los ricos usan los servicios de salud y educación pública. Es así.

Cristóbal: muy fácil Fidalgo, en otros países se pagan más impuestos pero también se tiene la percepción de que los servicios recibidos por el estado son acordes a los impuestos que pagan. Aquí en España, creo que hay un gap entre lo que la gente paga y lo que la gente recibe. y luego, encima, la NO ejemplaridad.

Ignacio: Cómo no se va a disparar el fraude? Bastante nos cuesta ganar el dinero, y luego uno piensa: "ahora el 20, 30, 50, 60% de esto se lo tengo que dar a Montoro?" Por si el palo no es lo suficientemente tentador, luego ves lo que se hace con ese dinero: despilfarro constante, dietas para ministros que tienen casa en Madrid, billetes en 1a para eurodiputados, pagar las locuras de Mas... Por no hablar de la corrupción y casos como los ERE de Andalucía. Total, que uno se acuerda de la señora Thatcher y su frase "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos".

Javier: Vamos..yo como autónomo, si me viene un cliente y me dice, si te pago en mano te doy al contado los 2.500 €, pero si es con tarjeta te tienes que esperar 2 meses, le pongo la alfombra roja y le cojo los 2.500€ a la voz de ya....están los tiempos como para el....ya pasaré....

Jesús: He escuchado el informe de estos tecniquillos de hacienda. Les diría que yo como autónomo he pasado del 8 al 21 % IVA sin subir precios, la gente no tiene un duro. Esto me ha supuesto no ir de vacaciones este año, que por primera vez en 20 años he acabado en números rojos ( he pagado de IVA 8000 € cuando antes no superaba los 1000 €), trabajo mas horas para ver si saco algo mas para mantener los gastos. Ellos tienen un buen sueldo de por vida. Quizás si no hubiera tanto chupatintas habría menos gasto publico y yo no tendría ese IVA que me esta ahogando. Quizás cuando mi negocio se vaya a la porra y mi familia lo pase mal, vaya a casa de estos tecniquillos para que me den parte de su sueldazo.

MIGUEL: ¿Por qué se mantiene el sistema de módulos en muchas actividades económicas en vez de una contabilidad obligatoria con facturas? es una medida bastante sencilla y afloraría mucha actividad sumergida. Son las propias normas de la administración las que favorecen el ¿con IVA o sin IVA?.

Luis: Ya está bien de disculpar a los autónomos defraudadores con la excusa de la presión fiscal, mientras que los pobres asalariados no tenemos ninguna escapatoria y sostenemos el 80% de los impuestos.

JOSÉ LUIS: me dedico a la construcción desde hace 30 años. Como empresa, con un iva del 21, nadie lo quiere. O haces la obra sin iva o no la haces, las ultimas 6 que yo he hecho han sido todas sin iva, ni lo quiere el cliente ni lo quieren las contratas, o sea que para perseguirlo habría que poner un inspector de hacienda detrás de cada español

JULIO: Soy autónomo y pienso que mientras más se pague en impuestos, mejores servicios públicos. ¿Pero por qué me cuesta lo mismo una guardería privada , sólo 30€ más, que una pública, por ejemplo y además tengo más horas?. Si tengo que pagar algo privado por qué tengo que pagar tanto impuestos?

COMO SOLUCIÓN: MIGUEL: Que tal si eliminamos el dinero físico y hacemos todos los pagos con dinero electrónico? la tecnología ya lo permite y con esto habría total control sobre lo que cada uno paga e ingresa.

JAVIER: la solución sería incentivar la desgravación, en lugar de obligar al pago de impuestos. Me explico. Si por todo lo que compráramos pagando impuestos, desgraváramos una cantidad, (dependiendo del producto una cantidad), el consumidor exigiría la factura. Si lo que promocionas es, si compras algo legal vas a tener que pagar, pues intentaremos saltarnos ese impuesto siempre que podamos.

Otro oyente: si se liberaliza el mercado de autónomos, pagar por día que se trabaja, aumentaría el número de personas afiliadas a la seguridad social y los ingresos generados.

AZNAR

INMA: Lo que es incomprensible es la actitud de Aznar. No se acuerda ya de cuando hablaba de sentarse a hablar con el Movimiento de Liberación Vasco? Y de generosidad hacia los presos de ETA? Y de que había que tener un espíritu abierto para no poner obstáculos a la paz?

Cómo se le llenaba la boca de paz y de generosidad. Sabrá ese hombre que existen las hemerotecas?