Liberación de etarras

JAVIER: Es muy diferente, aunque duela, ver a una presa con 25 asesinatos a su espalda, triste, avergonzada, arrepentida y de incógnito, que verla con sonrisas, abrazos, desafiante y con recibimientos a la puerta de la cárcel, como una heroína y ella aparentemente satisfecha del deber cumplido.

JUAN: ESTO ES DE LOCOS. Por la misma regla de tres que han soltado a Ines del Rio, van a soltar al resto, que lo hagan ya, total el disgusto se nos pasa antes y encima nos ahorramos la indemnizacion por "daños morales" por pasar mas tiempo en prision, que aunque se les desquite de lo que tienen que indemnizar a las victimas, se les quita.

Pablo: En lugar de tanto decir "no comparto el fallo, pero lo acato" lo minimo que podemos hacer por las victimas es acompañarlas en silencio este domingo A LAS 12.30 EN LA PLAZA DE COLÓN de Madrid

HÉCTOR: ..., no me cabe ninguna duda de la complacencia del gobierno con la sentencia y con el curso de los acontecimientos. Mención a parte el patetismo de la reacción de Rajoy ante las preguntas de la prensa, que poco exigimos en este pais para ser presidente del gobierno.

XAVIER: Todos los rigurosos observadores que vigilan en que momento se muestra u ondea una bandera española, ¿Qué opinan de que una asesina múltiple sea recibida con ikurriñas?

FERNANDO: Para mi y para millones de españoles, ha quedado claro que la justicia no tiene nada que ver con hacer justicia, ni con la razon, ni tampoco con lo que es justo.

No se engañen. Como decía Fernan-Gómez en "Las bicicletas son para el verano" en el Pais Vasco no ha llegado la paz; lo que ha llegado es la victoria. De ETA, naturalmente.

Ya tienen las instituciones, y están todos en la calle celebrándolo.

Jose: La sentencia de Estrasburgo es una fechoria abominable, perpetrada por Zapatero y sus acólitos Lopez Guerra, Gomez Benitez, Sala, Rubalcaba, etc.

Los polvos de aquellas togas han traido estos lodos.

Juan: Como dice Victoria Prego en su artículo de hoy en El Mundo, ha empezado el vía crucis. Pero no tiene porqué ser así. Ya sabemos que van a salir a chorros; no lo hagamos más hiriente y, a lo sumo, pongan los medios una reseña breve en páginas de interior, y nada de fotografías de etarras sonrientes. No es lo de "Ojos que no ven..."; es que intentemos, al menos, que no se rían más de nosotros. Y no les hagamos publicidad gratis, que sería lo de "Además de puta, poner la cama"

Paula: Todo es un paripè, estaba previsto desde hace tres años con la complicidad del PP. Y pactado con el tribunal de Estrasburgo. TODO ES EL FINAL DE UNA HOJA DE RUTA

SECCIÓN CALLEJA:

Javier: Dice Calleja que los presos cada vez preocupaban a menos gente, a mi no me salen esos cálculos, el PNV -BILDU-ARALAR y parte de izquierda unida del pais vasco se preocupaban por ellos, y eso en el pais vasco no es una minoría sino una mayoría.

Carlos: Que les hemos derrotado?? Pero si lo están consiguiendo todo

Ana: HOMBRE, no creo yo que 25 años sean suficientes o muchos, como has dicho, para una asesina

Jose luis: El "chacal" es un caso excepcional en Francia. Matar a 24, o 32 o 20 NO SON CASOS EXCEPCIONALES?. Es decir, es normal casos de asesinos de tanta gente en otros paises? Yo creo que no.

Otro: La idiotez del perdón, y ya está?, y os lo vais a creer?

RUBALCABA DIXIT

ANTONIO: Cuando Rubalcaba dice que lo peor para los españoles está por llegar, ¿se refiere (según algunas encuestas) a una hipotética posibilidad de un gobierno PSOE + IU + algún que otro partidillo?

SECCIÓN LEGUINA:

CARLOS: usted invoca la necesidad del appoyo de Europa para salir a flote. El problema no es que contemos o no con el apoyo de Europa, sino que el problema está en casa, el sentido comun no es común en los socialistas de PSOE, ni en los nacionalistas (que están en otra cosa).

Aurelio: Es que no somos capaces de hacerlo nosotros sólos? Pienso que hasta que no se corrija el adoctrinamiento para la independencia fomentado desde el gobierno autónomo, el asunto no sólo no tiene solución sino que irá a peor. ¿Se podrían suspender las competencias de educación por este motivo?

ENTREVISTA A MANUEL PIZARRO

RUFINO dice que También competimos con Alemania y Francia. No solo con Marruecos,Taiwan y china......

Eneko: Que hay que tener los salarios necesarios para que las empresas vayan bien? Qué competimos con empresas chinas e indias? Pues nada pongamos salarios de 50 euros mensuales y veras como los empresarios contratan gente y en dos días no hay paro. Luego no nos llegará ni para el pan, pero seremos muy competitivos...

MARCOS: Es vergonzoso que los políticos se preocupen tanto por la macroeconomía, primero porque su primer deber deben ser los más débiles y segundo porque, que lo miren del punto de vista egoísta de los de arriba, si la gente tiene más posibles, o almenos los precios e impuestos son menores, el currito de a pie podrá consumir más y eso repercutirá el la dichosa macroeconomía. Estamos HARTOS!

HUELGA DE ALUMNOS

MARÍA JOSÉ: Soy una profesora de secundaria en un IES de un pueblo de Badajoz y me llamo María José. Te escribo para denunciar la vergonzosa "huelga de alumnos" que ha convocado el sindicato de estudiantes y que va a durar tres días; empezó ayer y terminará en jueves, cuando se hará extensible a toda la comunidad educativa.

Me parece vergonzoso que los alumnos de 2º ciclo de ESO, bachilleratos y ciclos formativos se tiren 3 días en sus casas dormidos hasta las tantas, porque es eso lo que hacen estos tres días, no te vayas a pensar que están protestando en las calles,. Ni siquiera saben el motivo de la huelga e incluso algunos alumnos del 1er ciclo ( para los que la huelga no es legal, excepto el jueves) no vienen a clase y, lo que es peor, sus padres se lo consienten y firman la autorización. ¿de qué nos extrañamos cuando vemos que España va a la cola de todo lo que tenga que ver con los estudios?Tenemos lo que nos merecemos.