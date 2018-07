El PSC y la disciplina de voto

PSC

XAVIER: Resulta curioso ver a los “díscolos” –por no decir otra cosa- del PSC negándose a abandonar el partido, y que quienes lo “abandonan” son Elena Valenciano y Rubalcaba, que se desentienden. Clarifica mucho sobre el Federalismo que proponen.

ALCALDE DE LLEIDA

MARTÍN: En la tertulia se pone al alcalde de Lleida como ejemplo porque ha dejado el cargo en las Cortes y sólo se ha quedado en su alcaldía; en contraposición a los otros tres diputados del PSC, que no dejan su puesto. ¿Hubiera hecho lo mismo el alcalde si no hubiera dispuesto de más remuneración que la de diputado?

DISCIPLINA DE PARTIDO

IVÁN: No puedo estar más en desacuerdo con lo que se ha comentado en el programa sobre la disciplina de partido. En EEUU los congresistas se deben a quienes les han elegido, no a su partido, y no pasa nada. Los Republicanos votan iniciativas Demócratas y viceversa

RAMÓN: ESTÁN propugnando el "aborregamiento" en los partidos. Premian a la gente que aprieta el botón y va a los parlamentos a calentar el escaño. ¿acaso creen que los votantes estan al 100% conformes de como los partidos administran los votos de quienes les han votado? Se da la paradoja que, por ejemplo, Elena Valenciano propugna expulsar a los díscolos del PSC ......pero una semana antes pide al PP que vote en secreto y "en conciencia" sobre el aborto. ¿en qué quedamos?

JOSE: “El que se mueva.../Yo hago las listas...” Con esos supuestos está claro que la empresa del politico es El Partido. Si no cumple ¡a la calle!..Por eso son necesarias listas abiertas y libertad de conciencia en el voto.

TURISMO

JOSE CARLOS: Los españoles somos muy catetos con nuestro propio turismo interior. Aquí en Austria por un viaje que hacen a la playa en España, antes han viajado tres o cuatro veces a la montaña, a esquiar, pasear. o a cualquier otra cosas. Primero visitan su propio país y luego salen fuera,...no como nosotros que nos pirra salir fuera y ser muy guays

OTRO: Llevo escuchándolos 20 años, y todavía no les he visto satisfechos nunca, ni siquiera ahora con 60,5 millones de turistas, que es el mejor año de toda la historia - no sé que más quieren ., y con el mayor gasto por persona también - ¿se puede pedir más?

MARÍA: Yo lo del IVA reducido para el turismo y restauración no lo he entendido nunca. Este es un negocio como cualquier otro y no tiene por qué ser distinto en cuanto a impuestos. Además, esto se traduce en beneficios para las empresas y no en bajadas de precios para el consumidor. Por mí, el IVA, para todos igual.

ABORTO

Pilar: Os pide una opinión sobre las manifestaciones de este fin de semana en Francia a favor y en contra de la nueva ley del aborto española

FUERA DE JUEGO

VICTORIA: ¿Pero cómo se atreven a decir que las mujeres somos incapaces de entender EL FUERA DE JUEGO? Me encanta el futbol, veo muchos partidos todas las semanas, dos de mis hijos juegan al futbol y por supuesto veo todos sus partidos, se perfectamente lo que es el fuera de juego y conozco y ENTIENDO todas las reglas del fútbol. Si Pilar no lo entiende pues que le vamos a hacer, pero POR FAVOR NO GENERALICEN. LAS MUJERES LO ÚNICO QUE NO ENTENDEMOS ES A LOS HOMBRESSSS.