Los oyentes comentan la subida de la luz

Soria asegura que las eléctricas no deben preocuparse ni la factura tiene por qué subir

RECIBO DE LA LUZ

LUIS nos da algunos datos:

- El déficit tarifario ya era de 16.000 millones de € en 2008, cuando las renovables casi no existían. Desde entonces los intereses de esa deuda no achacable a las renovables han contribuido a llegar a la situación actual.

- El Tribunal Supremo ha resuelto que las eléctricas deben soportar el déficit.

- Las renovables cobran primas para abaratar la parte de energía del recibo. Las eléctricas y el gobierno han venido anticipando esta subida prevista de la próximasubasta precisamente porque no había en este periodo muchas renovables en el sistema.

- Las eléctricas se están forrando desde hace muchos años, tanto con la forma de la retribución a la Distribución como con lo que reciben por los kWh generados por las nucleares y las hidráulicas de Franco, que les cuestan muy poco y las pagamos a los precios que marcan los ciclos combinados en el pool.

David: Esto es lo que pasa cuando se invierte en subvencionar la producción de energía renovable con tecnología ineficiente y no hacer una planificación energética de un país incluyendo una salida ordenada de la energía nuclear. No se puede gobernar a base de titulares ecologistas, y ahora responsabilizar al PP.

Carlos: que por qué es más cara la luz en España que Europa? 1. Nuestro Mix de generación es caro (más renovables y menos nuclear) 2. Pocas interconexiones eléctricas con Europa (Francia tiene excedente de energía nuclear barata) "España es una isla energética" Lo demás es bla bla bla

Eduardo desde Valladolid: Yo me pregunto si es moralmente licito que mientras nos suben la factura de la luz a todos los españoles, red eléctrica de España, empresa estatal, declare unos beneficios de 300 millones de euros, y que estos no se socialicen aplicando los al pago del dichoso déficit tarifario evitando así un mayor subida.

OTRO OYENTE: en la agricultura es donde más subidas hemos recibido en los últimos años. Entre 30 y 40 por ciento, ya no es en sí el coste kw, que también, lo peor son los mínimos que estamos pagando sobre 1000€ por pozo al mes sin usarlo.

Juan: trabajo en una empresa de metal, en Asturias y eso de que a energía a subido un 63% es un “camelo”, a nosotros ya nos ha subido el 120% aprox. trabajamos para el exterior compitiendo con países de sueldos de 300 dólares y tenemos que transportar los materiales fabricados.

Rafael: Nosotros pagamos un fijo al mes. Al año nos regulan. En la regulación del 2012 durante el 2013 con los mismos kw aprox. hemos pagado unos 600 leuros más. Desde que ha llegado el frio por las noches mis hijos tienen calefacción y mi mujer y yo dormimos con un polar. Han conseguido tres cosas :

Qué gastemos menos luz

Qué paguemos más por menos

Qué estemos hasta los webs de tanto chorizo

Carlos: Pero vamos a ver: ¿no decía la gente que quería energias renovables? (Que son mas caras) ¡Pues hay que ser consecuentes! O a subir el recibo de la luz o a dejar de hacer demagogia. Si no se sube el recibo y se sigue generando energia cara pero sin cobrarla, pues se genera deficit de tarifa (diferencia entre el coste de generar y lo que cubre la tarifa) Ah... Lean su recibo de la luz ¿largo eh? Pues mucho son tasas e impuestos. No se queden en la superficie del análisis facilón

Miguel: No sé si lo he entendido bien, pero en el recibo de la luz pagamos por dos conceptos: por la energía, y por el transporte y peajes. Cada parte representa más o menos el 50% Una subida de la parte regulada, los peajes, del 2%, sería el 2% del 50% de la facura, o sea el 1% de subida. Si en la subasta sube el 4%, per ejemplo, el 4% del 50% representaría el 2% del total. El 1% más el 2%, sería el 3% total.





