EL PSOE y el PSC

ESPAÑA NOS ROBA

JUAN: Después de ver la fiscalidad de Andalucía y Cataluña, he llegado a la conclusión que eso de "España Nos Roba", que dicen los catalanes no es verdad, porque es Cataluña la que roba a los catalanes y Andalucía la que roba a los andaluces.

Mariano: las siglas del PSOE lo son en toda España menos en el País Vasco y Cataluña, por algo será ¿ahora nos extrañamos de lo que está sucediendo en el PSOE? De aquellos polvos estos lodos

Alfonso: Me parece que a estas alturas hay que hacer la consulta a los catalanes si quieren seguir o no porque esto es como un matrimonio mal avenido, no podemos seguir así y ver como unos españoles tienen más derecho que otros sencillamente porque están siempre amenazando al estado.

Ángel: Vivo en el cinturón de Barcelona. Mi impresión es que el PSOE aporta los votos y el PSC los cuadros. Si se presentara el PSOE con sus siglas el PSC desaparecería, a los votantes nos resulta muy difícil entender las posiciones del PSC.

JAVIER: al Psoe le está pasando en Navarra lo de Cataluña y País vasco, que pierden votos en favor de los nacionalismos, que siendo unos retrógrados se disfrazan de progresistas. Y Bildu aumentando votos y en zonas tradicionalmente socialistas (Tafalla, Barañain, Burlada, Villava...) de Navarra.

Jose: El verdadero problema del psoe es haber nombrado secretario gral a Rubalcaba despues de los resultados desastrosos en las eleccipnes generales

ALFONSO: Soy Madrileño y se me está haciendo un nudo en el estómago porque me da la sensación de que nos va a tocar a los madrileños pagar las deudas de Cataluña entre otras regiones y encima si nos bajan impuestos después de estar recortándonos servicios durante años y hacernos de menos respeto a otras provincias, se nos echa en cara lo de la bajada de impuestos. Y si no ya veremos cuando llegue el momento.

TEMA TERRORISMO

Me llamo Javier Olcoz, soy de Tafalla, paisano de Inés del Rio. Y me gustaría reconocer la valentía de la Alcaldesa que tenemos, que estando en minoría, es coherente y se enfrenta a mucha gente.

Javier: Cuando dice el ministro del interior que los etarras excarcelados no se van a beneficiar de ayudas sociales, supongo se referirá a ayudas estatales, porque en el país vasco reciben todo tipo de ayudas y son recolocados en ayuntamientos u otras instituciones a la voz de ya, tienen preferencia a otros parados.

SINDICATOS

GERANDO: Buenos días, me llamo Séverine, llevo 17 años en Andalucía. Sólo quería decir, que me indigna el saqueo de los sindicatos en Andalucía. Pero no sé qué es lo que más me molesta, si son las "copas de Abril" o el silencio de la gente de a pie. Ni una concentración, ni una manifestación. Silencio total. Si fuera algún ayuntamiento del PP, sería "un crimen" casi

FRANCO

EUGENIO: Si Franco no hubiera existido habríamos tenido que inventarlo. Jamás imaginé el generalísimo tanta notoriedad gracias, precisamente, a los que se dicen "antifranquistas".

ESPIONAJE

JUAN: A ver si lo he entendido, tenemos que ser comprensivos y tolerantes si los EEUU se meten en nuestras casas, urgan nuestros asuntos y se quedan con todos nuestros datos que utilizarán como quieran ... por que son los "guardianes" del mundo y los "defensores" del planeta que luchan contra el lado oscuro ....Entonces, ¿¿¿tenemos que invitar al poli urbano que vigila mi barrio y vela por nosotros, a cenar a casa, a que utilice mi ordenador, nos lo llevamos de vacaciones con nosotros al pueblo