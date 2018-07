Hartazgo ciudadano

Crisis

PABLO: La retrasmision, minuto a minuto de esta crisis, por parte de los medios de comunicacion y redes sociales la estan convirtiendo en un autentico martirio chino para los ciudadanos. Todo el mundo sabe [ o deberia saber] que no remontaremos mientras no igualemos gastos e ingresos, o lo que es lo mismo consigamos deficit cero. En el pasado ha habido crisis que han durado mucho mas tiempo que esta pero ninguna fue debatida y restramitida minuto a minuto como esta. De sguir asi acabaremos todos locos.

Jose miguel: LO DEL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY ES DE ESCOBAZO. RESULTA QUE EN 14 MESES HA GENERADO 1,2 MILLONES DE PARADOS Y, EN VEZ DE LAMENTARSE POR ELLO, RESULTA QUE ESTÁ MUY ORGULLOSO DEL FUNCIONAMIENTO DE SU GABINETE. GRACIAS SR. RAJOY.

Francisco: Como es posible que el Sr. Rajoy pida paciencia a una población que cada vez está más asfixiada, tiene que cotizar 35 años para poder tener posibilidad de tener una pensión decente, cuando ellos con 7 años tienen una asegurada la pensión por jubiliación. (Recuerdo que esto se hizo pensando en los exiliados, ya no quedan políticos exiliados).

Israel: la economía es un estado de ánimo. Si el Gobierno transmite pesimismo, los pocos que aún pueden gastar no lo harán porque se dedicarán a ahorrar para las vacas aun más flacas que dice el Gobierno que viene. ¿No habrá un término medio entre el optimismo patológico del Presidente Rodríguez y el pesimismo demoledor del Presidente Rajoy?

Héctor: Decepción no, lo siguiente. El gobierno no ha tomado ni una sola de las medidas de ajuste territorial y de organización del estado que se suponía que iba a tomar. No ha tomado ni una medida aún para la unidad de mercado, apoyo a emprendedores o inversión en sectores que den trabajo de futuro. Simplemente a recortado en temas sensibles como la sanidad y ha subido los impuestos. Otro gobierno a añadir a la lista de desastres que han mandado en este pais

Pablo: el resumen es sencillo: Ayudas al sector privado: 0. Resultado: incrementó de exportaciones y superávit. Ayudas a bancos y sector público: todas. Resultado: más déficit

OTRO: Os he oído nombrar más veces al Sr. Rubalcaba, que a Rajoy. Señores, este gobierno esta ahí porque prometio acabar con el paro, bajar impuestos y en definitiva, íbamos a vivir mejor. Una vez en el trono, ha cambiado su discurso 180 grados. Dejen de hablar de l oposición. O quieren que les recuerde la oposición de los populares?. La primera legislatura de Zapatero, la oposición fue vergonzosa y la segunda fue totalmente pasiva. Les bastaba con ver como todo iba mal, sin aportar lo más mínimo. Ahora se ve porque no aportaban, porque no tienen ni idea de como salir de esta. A las pruebas me remito.

Francisco: Este gobierno ha traicionado los votos que le dieron su mayoría absoluta. Sigue manteniendo la mastodontica administraciones publicas a costa de presionar a esa misma clase media que le dio la mayoría absoluta.pero claro ahora el tiene la mayoría de las administraciones que no quiere recortar

Corrupción

Javier: Corrupción no solo es lo de Barcenas, corrupción, es la economía sumergida, el cobrar las subvenciones por duplicado, el trabajar sin registrarse y cobrar el desempleo....hay muchas corrupciones, lo que pasa es que las llamativas son las gordas...

Soluciones:

Nacho: Por qué no en vez de subir los impuestos, las empresas con beneficios, por cada 180.000 euros de beneficio, contrata a un parado de larga duración durante un año???

Sobre la renovación de partidos

Fernando: Me ofende gravemente, cómo concejal electo de UPyD, que algunos tertulianos hayan dejado caer que mi partido, que está haciendo un trabajo serio y responsable en las instituciones donde tenemos representación, es lo mismo que el GIL, IU (ese partido irresponsable) o incluso organizaciones que ni siquiera son partidos como la PAH. Que nos juzguen por nuestras acciones no por sus prejuicios a todo lo que no sea el bipartidismo, que parece mentira que aún se defienda a partidos corruptos como los que nos han estado gobernando los últimos casi 30 años frente a otros, como considero que es el mío, lleno de ciudadanos, ajenos hasta ahora con la política, que han decidido dar un paso adelante para tratar de hacer política decente, honesta y responsable.

ALONSO: ¿A qué partido se refiere Pilar Cernuda cuando afirma: "que está subiendo como la espuma porque dice lo que la gente quiere oír?. ¿Es acaso UPyD?. ¿Por qué este ninguneo de ustedes hacía este partido, cuando es el único limpio y capaz de REGENERAR A ESTE PAÍS?

Clases

Mariano: mis ingresos son de 23 mil euros anuales, ¿pertenezco a la clase media? comento esto porque nunca he sabido donde estan definidas las diferentes clases segun sus ingresos, porque claro de los trabajadores de clase baja no se habla porque éstos siempre estan atropellados por las demas clases y gobiernos. Osea los pobres como son pobres siempre parece que no cuenta. Pilar el dia que se acaben los ahorros de los padres y las indemnizaciones de los despidos, nos vamos a enterar.

Reformas

Carmina: Por favor, podrían explicar en qué consiste la reforma de la administración pública?

PSOE:

Emilio: ¿Que mas da que el PSOE, tenga proyecto o no?, si luego no lo va a cumplir. Es lo habitual.... Lo importante es ganar las elecciones, luego ya se verá.