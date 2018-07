Los oyentes, preocupados por la corrupción y el precio de la vivienda

CORRUPCIÓN

CHEMA: Nunca ha sido más cierto aquello de que un clavo saca a otro. Hace dos semanas los Pujols estaban contra las cuerdas y llego Duran Lleida para "salvarles". Cuando Duran estaba al borte del KO llega Bárcenas y le salva. Quien sacara a Bárcenas de sus 15 minutos de fama? No se pierda, en radio, televisión y prensa, el próximo capítulo de "sálvame" que enviara a Bárcenas a las tinieblas.

jose miguel: mientras el psoe critica al pp por corrupción, paga sueldos de 150.000 €/año a familiares, como la hermana de elena valenciano, por hacer traducciones que google te hace gratis. de vergüenza

jose: Igual que lo del Sr.Güemes, lo de la hermana de la Sra.Valeciano ni

ético ni estético.

Francisco: El único pacto anticorrupción eficaz es el cambio del código penal:

Prisión mínima: la que el actual vigente código penal contemple

Transcurrido ese plazo, el corrupto permanecerá en prisión hasta la total devolución de la cantidad acreditada judicial que sustrajo.

Si el poder político no adopta las medidas disuasorias necesarias, como la propuesta más arriba, por omisión todo el poder político es responsable de la corrupción.

AUDITORIA

Angel: Lo de la auditoria interna del PP nos da risa, ¿Quién garantiza que se sepa la verdad, cuando son ellos mismos y una auditora externa que ellos pagan, quienes van a investigar sus propias cuentas? Lo que tiene que hacer el PP es ayudar a los jueces en su investigación y que dejen de ir de víctimas que es lo único que saben hacer.

PROFESOR:

LUIS: Me gustaría que le trasladaran la siguiente pregunta al Doctor Rodríguez: ¿cuándo dice usted que hay que limitar la política, no cree que está haciendo también política?

Más: iva para autónomos

Diego: me gustaría que comentarais la medida que ha tomado Hacienda con el tema del IVA , en lo que han llamado "INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO". Las pequeñas empresas que le trabajemos a los promotores o constructores no les facturaremos IVA, teniendo que soportar el IVA de las compras y solicitar la devolución al final del ejercicio, con lo que eso supone a nuestra mal trecha financiación. Ejemplo, si un electricista hace unas compras en el ejercicio de 200.000 €, soportaría unos de 40.000 €. ( para el los quisiera como beneficios). Que pediría su devolución y luego a luego en el mes de Junio del año siguiente le devolvería Hacienda, siempre y cuando no encuentre alguna pequeña anomalía que lo atrasara indefinidamente.

Fernando: Si las empresas españolas tienen beneficios en el exterior, cómo repercute en la economía dentro del país, dentro de España

LA CRISIS

PABLO: El paro y sus consecuencias son la parte más terrible de la crisis. Ahora bien, por aquello de que "no hay mal que por bien no venga", quiero decir que nunca había visto a mi familia tan unida y disfrutando de tanto tiempo juntos "dándole" a la lectura, baraja o conversación. No me cabe la menor duda de que saldremos de esta crisis más humildes, mas unidos y, sobre todo, mucho más sensatos.

PISOS

TERESA: compre un apartamento de 60m en el 2001,hoy no lo vendo ni por 3 millones menos a pesar de mejoras, derramas ya abonadas…No se trata del precio, sino de la falta de demanda

Antonio: Si las viviendas han caído de precio, cómo es que el valor catastral sigue igual que cuando el precio estaba alto. Ejemplo: Yo compro una vivienda de segunda mano, la compro por 40.000 Euros y cuando voy a pagar el 7% de transmisiones me encuentro que la vivienda tiene un valor catastral de 80.000 Euros, así que tengo que pagar el 7% de 80.000 Euros y sin embargo la casa me ha costado 40.000 Euros. ¿Esto es justo.???

María: Mientras que el desempleo siga en los porcentajes que se encuentra; mientras los trabajadores sigan viendo sus sueldos reducidos y aunque los bancos abrieran la fuente de financiación, ¿quién tiene hoy en día el 25-30% del precio de la vivienda en efectivo para hacer entrega de ello?

Sergio: parece mentira que estemos hablando de disminución del precio de la vivienda, cuando lo que realmente está ocurriendo es que los precios se están regulando a su justa medida.