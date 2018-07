Variedad de temas

DEUDA/DÉFICIT

CHEMA: La DEUDA es la pesada losa que nos impide caminar, el DEFICIT son los clavos que nos impiden soltar tan pesado lastre. Aplazar a future la reduction del deficit es un inmenso error que solo puede llevarnos a la quiebra.

Fabián: Como votante y afiliado (casi ex por disconformidad con RAJOY) del PARTIDO POPULAR quiero transmitir mi cabreo con el planteamiento de ese déficit asimétrico aumentando un crédito a comunidades que van a utilizarlo para continuar el despilfarro en “embajadas” y derivas independentistas. Y mi indignación aumenta cuando veo los atascos que sufrimos en la carretera de mi pueblo, VILLANUEVA DEL PARDILLO, de Madrid, (una de las cumplidoras) cuyas obras están paradas por falta de financiación.

SECCIÓN JULIANA

Xavier: La verdad es que sufro una desilusión. Al decir el Sr. Juliana que iba a dar datos, yo pensaba que nos iba a explicar cuántos millones de dinero público recibe el grupo periodístico del cual él forma parte, y que supongo forman parte de ese “fluido que corre por las cañerías” que dice él…

JULIÁN: Perfectamente comprensible y y entendible el comentario de Juliana. Es exactamente lo que ha ocurrido en el Mediterráneo por eso no se entiende la opinión de Extremadura y Andalucía,

Jose miguel: Otra vuelta de tuerca a la justificación de las cuentas catalanas: El FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL no puede justificar la ausencia de déficit.

Extremadura: No llega a 50 millones €.

Galicia: No llega a 100 millones €.

Andalucía: NO llega a 300 millones €.



¿Cree Enric Juliana que esto puede suponer una diferencia sustancial en el decremento del déficit autonómico?

Fabián: Dado que los independentistas catalanes imponen y colocan sus banderas independentistas en casi todas partes y obligan a rotular sus comercios solo en catalán ¿sería posible sugerirles la conveniencia de colocar su bandera en todos los productos fabricados (o que generen IVA) en CATALUÑA?.

David: Todos los ajustes hasta ahora son económicos pero no hay otros ajustes q nos puedan hacer funcionar mejor? Por qué en este país los ministerios solo funcionan de 9 a 13? no iría todo mejor con una jornada partida como tenemos todos los trabajadores?

TERROR ISLÁMICO

JUANANTONIO: ¿Qué pretenden los terroristas islámicos de nosotros? ¿Qué nos tienen que enseñar: Progreso, ciencia, medicina, democracia, cultura... ? ¿Qué hay en paises como Irán, Siria, Corea del Norte, etc. que nos pueda interesar? La venta del petróleo le interesa tanto a ellos como a nosotros. ¿Por qué hay que aguantarlos? No lo entiendo.

TEMA BANKIA

ANGELITA: te escribo para que se sepa lo último de BANKIA . Tenia 50.000 euros, creyendo que era a plazo fijo ( así me lo hicieron creer) .El viernes voy a poner la cartilla al día y me encuentro con la siguiente operación. Abono de 43.000 euros, a continuación la misma cantidad invertida en acciones de su banco, que según nos dijeron las compraron a 1,35 y ese mismo día bajaron a 0,65.

Al preguntar lo que pasaba me dijeron que yo había puesto el dinero en OBLIGACIONES que yo no tengo ni idea de lo que es eso. Soy una mujer de 68 años (inculta ) delicada de salud y aun tengo que ir dos veces por semana a limpiar a una casa para ayudar a la corta pensión de mi marido. Estamos desesperados y no sabemos que hacer, pues creo que nos han robado todo lo que teníamos.