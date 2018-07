Rescates a la ciudadanía

RESCATE

JUAN ANTONIO: NADAL gana el Roland Garros. España empata con Italia y va a ganar la Eurocopa. Europa nos presta 100.000 millones de Euros ¿Y España tiene problemas?

PEDRO: ¿Que avale yo a los bancos? Es acojonante los puñeteros bancos nos piden avales y mas avales por cualquier cosa que les pidamos. Y ahora para mi sorpresa, Yo simplemente Yo, les valgo como aval cuando el dinero es para ellos..... ¡¡ La cosa tiene cojones !!

Francisco: Durante años he estado ahorrando para tener un fondo de pensiones, que un descerebrado director de sucursal bancaria ha prestado sin valorar las suficientes garantías para adquirir una casa a otro descerebrado que ha solicitado el dinero sin tener base sólida económica para pagar y que además adquirió un coche de alta gama con la hipoteca, para luego no pagar nada, es decir para no pagar mi fondo de pensiones, que es eso que alguno como Cayo Lara dice "es el banco" el que van a rescatar. No rescatan el banco, rescatan lo mío. Que me pidan perdón los tres. Y me paguen.

Ángel: Por una vez estoy de acuerdo con Miguel Ángel, aquí lo que se pretende es socializar las pérdidas de empresas privadas como es la banca .Hay una falta de coraje en decir que no por presiones de Obama y de los socios europeos defendiendo a sus bancos. Ya está bien de anteponer los intereses políticos y de la banca a los de la ciudadanía de a pie.

Antonio: ese préstamo, línea de crédito, rescate, solo va a servir para ir financiando la deuda publica, pues ya veréis que de aquí a unos meses el estado no va a poder cubrir sus necesidades en el mercado secundario. Para que todos lo entiendan el estado da un aval a la banca y la banca agradecida compra deuda pública simplemente se agranda el actual circulo vicioso.

MARIO: me gustaría si es posible que hablara de los suelos de las hipotecas, Europa pone los tipos al 1%, La Banca nacida de las Cajas es la que mas suelos tiene las hipotecas, No deberían renunciar a los suelos y mejorar las condiciones de refinanciación de los Morosos / parados / desahuciados, Si les dan mas o reciben mas ayuda, creo que deberían no?

LA BOLSA

JOAQUÍN: Se preguntan ustedes por qué la bolsa actuó ayer como lo hizo y por que como viene actuando como lo hace en esta crisis. Alguno de ustedes se ha tomado la molestia de correlacionar las bajadas de nuestra bolsa con las días feriados en la City londinense?. Por qué no dejan de explicar nuestra crisis EXCLUSIVAMENTE en claves económicas internas y comienzan a intentar entenderla en clave de ataque organizado al euro en los flancos (países rescatados) donde mayor debilidad muestra? Puede que nos llevemos algunas sorpresas. Con nuestros “aliados”, claro.

SERGIO: Me gustaría aportar con un poco de luz a sus perplejos contertulios que a mi parecer pecan de ingenuos. Ayer por la mañana cuando se disparaba la bolsa y bajaba la prima de riesgo, ya me esperaba con certeza el batacazo de la segunda mitad de la jornada. Estimados contertulios, sean bienvenidos al mundo de la bolsa y la especulación, donde cualquier "noticia económica" es simplemente una buena excusa para provocar una fluctuación controlada de un valor y así recoger los preciados beneficios de los que todo buen especulador vive. Abran los ojos que no hace falta que busquen otras razones.

POLÍTICOS

XAVIER: Ayer el sr. Rubalcaba pedía que el Presidente del Gobierno explicará en el Congreso la ayuda europea a la banca y sus condiciones. Sí señor, así debe ser, el bombero debe explicar su estrategia para apagar el incendio, pero creo que sería de justicia que se convocase al Congreso a Zapatero, Solbes y Salgado, que de este incendio saben mucho. Sin olvidar que las decisiones del Consejo de Ministro son colegiadas, y del anterior Gobierno era ministro el sr. Rubalcaba y por tanto, corresponsable de las decisiones de los mencionados Zapatero, Solbes y Salgado

MANUEL: El gran problema es que los políticos no conocen la primera persona del singular y primera persona del plural, solo saben decir unos y otros; vosotros o ellos mienten, vosotros o ellos roban, vosotros o ellos se equivocan...., el día que los políticos aprendan a decir hemos mentido, nos hemos equivocado, hemos mal gestionado..., ese dia diremos que estamos en democracia mientras estamos en la dictadura de los partidos.

Abel: Pues yo creo que lo que ocurre es que el Sr. Rubalcaba (y otros varios, como Cándido Méndez) no sólo no está calladito, que es como debería estar como corresponsable junto a Zapatero de la situación actual, sino que se dedica a sacar la lengua a paseo para sembrar las dudas. ¿Para qué queremos enemigos fuera si los tenemos dentro?

NADAL

TERESA: Tenemos el mejor deportista de todos los tiempos y ninguna “representación” de España en París para felicitarle. Para el fútbol tenemos demasiados