Asuntos económicos

DE GUINDOS

ANTONIO: ¿Por qué no se han planteado recortar gasto público, como la inmensa cantidad de subvenciones que se mantienen (sindicatos, partidos políticos, ayuda a la emancipación, etc), en lugar de alargar en el tiempo la subida del IRPF y romper así otra promesa? Que conste que soy un votante (y hasta he sido concejal) del PP.

Antonio: Que todavía defienda que han reducido el sistema publico cuando nadie cierra ayuntamientos, autonomías, diputaciones, despide a los 20000 asesores... mientras ellos vivan bien, los de a pie a jodernos. Mienten mas que hablan. Me fui de España con intención de volver. Esta claro que nunca será posible. Asco de políticos

Fernando: Todo muy bien, pero no se toca

- ni estructuras de los partidos políticos

- ni estructuras de los sindicatos

- ni estructuras de las autonomías

- ni permisividad de dispendio de las autonomías en caprichos superfluos que no son coherentes con la situación

¡MENOS COÑAS Y AVENECIAS PARA LA GALERÍA, SEÑORES!

Pablo: Habría que haberle recordado que el sueldo de la directora del banco malo, no es MODERADO

Javier: Sr ministro: cuando ya no quede empleo por destruir, las cifas de incremento del paro caerán a cero. Objetivo conseguido

Jesús: Se habla mucho de la deuda de los bancos, pero, quien o quienes generan esta deuda? Y por qué tenemos que pagarla entre todos? Por qué no se buscan responsables y que paguen ellos?

Laura: me gustaria puntualizar que no es cierto que e haya parado de destruir empleo en la construcion, Fcc 1250 empleos en un ere, areas de construccion civil y edificacion, aqui o que pasa es que las empresas quieren seguir ganando el mismo dinero que antes a costa de que la gente deje de ganarlo.

Enrique: Hay medidas de estímulo a la economía muy claras, como son:1) bajada de impuestos, para fomentar el consumo,2) disminuir el gasto público improductivo, como son las sociedades y empresas estatales, gasto de asesores, etc.,3) impulsar en la banca, sobre todo en la nacionalizada y rescatada, que fluya el crédito a las empresas y a los particulares, y4) por último, impulsar inversión pública en mantenimiento y conservación de infraestructuras, que además de ser necesario, producen un efecto multiplicador en la absorción de paro y activación de un sector empresarial importantísimo.

Pacto de Griñán

jose miguel: que griñán, presidente de la comunidad con más paro de europa y donde el psoe gobierna desde los comienzos de la democracia, ofrezca un pacto por el empleo es un insulto a la inteligencia de todos los españoles.

MARTÍN: Con el afán de poder que tienen los partidos dudo que lleguen a un auténtico pacto DE ESTADO.

Y si llegaran a un acuerdo los dos partidos mayoritarios, quizá sería peor la situación pues es muy probable que éste se refiriera sólo a reparto de poder o a ocultación de chanchullos, y no a medidas para salir lo antes posible de esta situación.

Asuntos económicos

Diego: para constituir una sociedad limitada hace falta un capital mínimo de 3.006 euros.

porque equivale aún a las quinientas mil pesetas. y para constituir una sociedad anónima hace falta un capital mínimo de 60.101 euros. porque a su vez equivale a los diez millones de pesetas de hace más de una década.... Me pregunto qué espera un Gobierno de España para corregir ese capital mínimo de constitucion de nuevas sociedades adaptándolo también al EURO...

SECCIÓN AMANDO DE MIGUEL

Alberto: Le quería decir que en España hay 6 millones de parados de los que al menos 2 no tienen ningún miembro trabajando, es decir, sin ingresos. El resto dependemos del trabajo de nuestra pareja para sobrevivir. No hay dinero público para formación y los ingresos no dan para pagar un curso que no servirá para mucho. En mi caso llevo gastado la mayor parte de mi indemnización por despido en cursos y sólo he conseguido trabajar de teleoperador, un mes en un año y medio. Cuando usted sea capaz de sobrevivir, mantener a su familia y pagarse un curso o un viaje a Alemania para encontrar un minijob, entonces enséñenos cómo lo hace. No es la primera vez que nos deja como vagos y maleantes. No lo somos.

SECCIÓN BRAUN

NÉSTOR: El único motivo por el cual hay tantas pymes es simplemente por la cantidad personas que, avocadas al paro indefinido, se meten a crear empresas con sus ahorros, o el dinero que han tenido por los despidos, o en su defecto por pedir por adelantado el dinero del paro todo junto!! Es una huida hacia delante o el único medio al que recurrir!! No es un tema de emprendedores o por lo que el gobierno ha hecho para fomentarlo, que es nada!!

Programa de Jordi évole

Clara: En mi casa corre gran indignación sobre el nuevo numerito de Jordi Evolé (que no es periodista, ni bueno ni malo, no es). ¿A qué ton viene ahora sacar lo del metro de Valencia? ¿Cómo es eso de que haya un accidente de metro y tenga que dimitir ahora Rita Barberá? ¿Es que nos hemos vuelto locos? ¿Será Jordi Evolé nuestro Pepe Grillo? De ser así juro que emigro y no vuelvo

SOLUCIONES al paro:

Nacho: por qué no en vez de subir los impuestos, las empresas con beneficios, por cada 180.000 euros de beneficio, contrata a un parado de larga duración durante un año???

Pablo: quisiera darle mi opinión para poder ayudar al desempleo. La creación de cooperativas públicas en la que cada desempleado aportando un euro mensual creará una empresa con capital social de 6 millones de euros mensuales.