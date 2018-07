Ponferrada, Gómez Bermúdez y el Cónclave centran los comentarios de los oyentes de Herrera en la onda

Ponferrada

Javier: Ismael contra el PP no tiene nada de nada. Ismael tiene en contra de Carlos López Riesco por una sencilla razón y es que habían pactado que en estas últimas elecciones Ismael iba de cabeza de lista del PP y Carlos se iba de Diputado Nacional. Carlos no cumplió y la Presidenta de la Diputación y Presidenta del PP quitó a Carlos de la lista al Congreso e Ismael montó el IAP, quitándole a Carlos 5 concejales con votos que eran del PP. Ismael tiene una magnífica relación con el Partido Popular, a Carlos en cambio el ala oficial no lo puede ver.

Chema: Dice el Sr Lopez "que le cego la obsesion de sacar a un acosador sexual de la politica". Definitivamente el amigo Oscar nos toma por imbéciles. Estamos gobernados por una panda de mediocres y no me cabe la menor duda de que su ignorancia e inseguridad intellectual son la levadura de su corrupcion. En EEUU todos los puestos de relevancia son sometidos, publicamente y en television, al escrutinio de las diferentes Comisiones del Senado. Solo hay dos opciones: o vales o haces el ridiculo.

Juan Antonio: No voy a entrar a debatir si es correcto o no, que políticos pacten con acosadores sexuales. Pero lo que sí me llama la poderosamente la atención, ver como la gente se lleva las manos a la cabeza por este hecho, y sin embargo ven con absoluta normalidad que la banda terrorista E.T.A., gobierne algunas instituciones en el País Vasco percibiendo sus salarios con los impuestos de sus víctimas.

Paco: En mi opinión no se vota siempre al candidato, muchas veces se vota al partido por ideología. El problema lo genera el que decide las listas. No el votante que tiene pocas opciones.

Luis: Soy defensor a ultranza de las listas abiertas para que algo de democracia comience a filtrarse en este país y el líder de cada partido deje de tener poderes de dictador ( recuerde : el que se mueva no sale en la foto ). Pero que un acosador sexual ,señalado ya por la justicia como tal, se presente en el mismo pueblo, a cara descubierta y le voten miles de sus vecinos que saben del caso y de la víctima ( que ha tenido que irse del pueblo de esta España cainita ), me hace dudar de si efectivamente, en caso de listas abiertas, seamos capaces de votar a los mejores. Qué pena

PILAR: Como se explica que vaya estar en funcionamiento el AVE y yo he estado este fin de semana en Mondoñedo en una concentracion de motos... y no he podido llegar hasta Galicia sin tener que salimerme a la nacional por la autovia del Cantabrico?

COLOCACIÓN DE ASESORES: Angel: este gobierno sigue metiendo asesores en puestos de dirección ,sin pedirlos los responsables de departamento.

BERMÚDEZ:

JAVIER: El ser un juez estrella tiene estos peajes, no se debe dejar pasar ni una, no sea que el protagonismo baje, y Bermudez invade despachos ajenos ocupados y deja pasar otros asuntos que nadie los quiere tomar. Una portada en la prensa a foto carnet no tiene precio.

MARTÍN: Yo creo que busca declaraciones retransmitidas por Ana Rosa, paseillo con manifestantes, y abucheos. Le tiene guardada al PP la del 15 M y ETA. Supongo que IU también haya denunciado de oficio a su exconsejero en Asturias, Angel Gonzalez, que fraccionó un contrato de adjudicación para no pasar por concurso público. Dicen que es un error administrativo.Ya.......

Yolanda: En España se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo delito?? Simultáneamente?? Si es considerado culpable en los dos juicios cumplirá las dos penas?? Si en un juicio es declarado culpable y en el otro inocente que pasa?? Es bueno saber que la justicia va tan al día que podemos dedicar dos jueces a lo mismo.

Inma: según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su art.22, (si no ha sido reformado) dice que cuando 2 o mas Jueces de Instrucción se reputen competentes para actuar en un asunto, si a la primera comunicación no se pusieren de acuerdo sobre la competencia, darán cuenta con remisión de testimonio al superior competente; y éste en su vista, decidirá de plano y sin ulterior recurso cual de los Jueces instructores debe actuar. En Civil se soluciona el conflicto acumulando al mas antiguo el mas nuevo, en el caso Barcenas debería ser el Juez Ruiz, si fuera civil claro

Cónclave

jose miguel: un soplo de aire fresco para la iglesia sería la elección del cardenal norteamericano timothy dolan; su carácter extrovertido acercaría más a los fieles la figura del papa. lástima que tenga "tan sólo" 63 años, porque a buen seguro que su edad condicionará su elección.

Carritos en aeropuertos

MARTÍN: Y en cuanto al euro para los carritos de los aeropuertos, cualquiera que haya viajado un poco sabe que eso es lo habitual en casi cualquier lugar del mundo. Lo extraño era que en nuestros aeropuertos no se cobrase desde hace mucho. Y, aunque pagar por un servicio no guste mucho, sin con eso se ayuda a que la gente sea menos maleducada y no deje los carritos tirados de cualquier forma, a mí me parece bien.