Varios asuntos preocupan a nuestro oyentes

DECLARACIÓN DE LA INFANTA



Ella misma se ha despojado de su empaque ´real´ que le impelía a un comportamiento institucional que no ha tenido, y por lo tanto podemos tratarla según ella misma se ha colocado, en el mundo delincuencial, porque entre otras cosas, esas evasivas, lo que hacen es confirmarnos que socialmente es culpable a la vista de todos ... No son respuestas de una persona inocente, claramente, ni de una ´pobrecita´ engañada y sometida y sin recursos y analfabeta, como pretende hacernos creer



RECIBO DE LA LUZ



PILAR: ¿Podrían hacer algún comentario sobre cual ha sido la subida oficial de la luz desde enero del 2014? Creo que el Sr. Ministro de Industria dijo que subiría un 4%, Pues bien me ha llegado la factura correspondiente al bimestre 03/12/2013-10/02/2014 y la subida media que me han hecho es del 16,063%



GONZALO: Supongo que los productores de electricidad saben los costes reales tanto de energía nuclear, solar, eólica, hidráulica, térmica, etc. Por qué no se hace un precio medio de todas ellas para saber cuál es el precio medio real que se aplicará en las facturas y no el subastado.



PASIÓN DE CATALANES



INMA: Nos guste o no una gran mayoría de catalanes, según todas las encuestas, son partidarios de la consulta. Y con votaciones como la de ayer en el Parlamento no deben estar muy contentos; el Parlamento vota en contra del deseo de la mayoría de los catalanes. Yo, como Rubalcaba, tampoco creo que sea ésta la mejor manera de crear concordia. Aparte de que el desafío catalanista no puede convertirse en el centro del debate parlamentario como si en este país ése fuera el único problema. Aunque a muchos les interese tenernos entretenidos con eso para que pensemos lo menos posible en todo lo demás.



VERIFICADORES



José: “Buenos días”, es un decir, porque que a estas hora se compare la

"rendición" de ETA con la de Japón/Alemania en la Segunda Guerra

Mundial es no muy lamentable, sencillamente inadmisible. Aquí no ha habido ninguna guerra.



ERNESTO: Qué pasa, que el C.N.I. necesita una orden judicial para registrar los zulos de ETA. Si se sabe dónde están, ¿ por qué no se actúa directamente y se requisan las armas?



JUAN: Cuando escucho la noticia me pregunto: si a cada uno de estos actos se presentaran miles de víctimas del terrorismo que recibieran con huevos a estos "tipos" e intentaran "reventar" todos estos actos, ¿qué ocurriría? quizás las noticias fueran de otro tipo, si se insiste en que las victimas NO olvidan y NO perdonan, y en los medios de comunicación internaciones, no sería tan fácil dar una imagen de negociación y mano tendida de los asesinos, presentándolos como patriotas de un conflicto político.



Antonio: Seguro que una vez más veremos a los periodistas acudir como borregos a una nueva convocatoria de los pro etarras. Luego si les afeas el gesto se pondrán muy dignos hablando de su obligación con los ciudadanos, etc... Yo como ciudadano les liberó de esa obligación y les pido que no vuelvan a caer por enésima vez en la trampa de publicitar a estos tipos por un absurdo titular que no servirá ni para vender más periódicos.



LOURDES: lo que no entiendo yo es por qué se hace la rueda de prensa en dicho hotel, si donde lo tendrían que hacer es en las herriko-tabernas, claro que no les quedaría tan fino. Otra razón para que elijan dicho hotel, es porque quieran unir el que ahí estuvo la sede y refugio del gobierno vasco de José Antonio Aguirre, la guerra civil, formación de eta, justificar asesinatos, etc. Vamos la esquizofrenia mental en la que quiere vivir ETA. Porque estos no dan puntada sin hilo



Inmigración: Vertiente política



Vicente: El cinismo del PSOE en el tema de las desgraciadas muertes de personas que quieren violar la frontera española puede volverse en su contra. A muchos españoles no nos gusta un pelo que se ataque a la Guardia Civil, cuerpo armado fundamental para mantener la cohesión del Estado. Parece mentira que este Sr. haya sido Ministro de Interior.