Reacciones a la victoria de Merkel

ELECCIONES ALEMANAS

CHEMA: Felicitaciones a los alemanes por haber elegido de nuevo a la Canciller Merkel. La sensatez de esta dama llevara a Europa al sitio que le corresponde. Basta ya de populistas que quieren gastar lo que no tienen y lo que aun no han trabajado. Enhorabuena Alemania!!!

FRANCISCO: El posicionamiento de muchos alemanes que dicen "bien por Merkel, no queremos seguir financiando a los vagos del sur" y la votan, es tan simple y tan equivocado como el de muchos españoles que dicen que en Alemania todo es estupendo. En Alemania se está fraguando una nueva clase de pobres. Son trabajadores cuyo salario es tan misero que no les permite sobrevivir sin ayudas públicas. Son millones ya. Basicamente es lo mismo que está pasando en España. Dentro de diez, quince años lloraremos lo bien que va hoy Alemania y lo bien que está España saliendo de la crisis "asombrando al mundo".

ANDRÉS: He estado toda la semana pasada en Alemania, he recorrido ciudades grandes y pueblos pequeños y cual ha sido mi asombro al ver una publicidad electoral de " cuatro" carteles" situados en soportes próximos al suelo y nada más. Hasta cuando, aquí aprenderemos lo bueno de los demás, a no gastar dinero que no tenemos, y dejarnos de llenar de propaganda todas las ciudades y pueblos. Derroche..derroche y derroche.

OPERACIÓN DEL REY

José miguel: no se puede ser más hipócrita que los dirigentes de la izquierda aburguesada y señorita que tenemos en España, con vividores como francisco Torrijos que acude al hospital de Fátima de Sevilla, hospital privado, acompañado con su chófer y guardaespaldas. es la izquierda del pueblo.

JOSE: Los del "de qué se trata que me opongo..." a lo suyo. Ahí están los ataques a la Sra.Cifuentes. Eso sí, ellos cuando "se les pilla" no son los responsables ¡es una manifestación espontánea...!

AVELINA: La operación del Rey preocupa a todo el mundo. Dóndo le operan es lo de menos. Si le operan en la pública van a cerrar habitaciones por seguridad, seguro que afecta a otras intervenciones quirúrgicas de gente que paga sus impuestos y, al fin y al cabo, él se va a llevar su propio equipo médico ninguneando a los médico funcionarios públicos y no va a tener nada que ver con el hospital público, solo puede aportar molestias. Que se vaya a la privada con sus médicos elegidos entre los mejores y que pague (si paga, porque la publicidad que hace a la Quirón no es poca).

INMA CREE QUE Lo que deberíamos preguntarnos es si este señor, con los problemas de salud que tiene y con su provecta edad, estaría en activo en cualquier empresa.

PASIÓN DE CATALANES

CARLOS:

Soy independiente pero militarmente que me defienda Francia…

- La deuda que me la pague Qatar...

- Me salgo de España pero me quedo en Europa..., independientemente, por supuesto de lo que diga la Unión Europea…

- Me independizo pero mantengo el pasaporte español …

El infantilismo e inmadurez de estos líderes secesionistas es increíble, ¡¡Quizás lo que hace falta es llamar a la SUPER NANI !!

MARTIN: Parece ser que el Sr. Junqueras propone la doble nacionalidad para permanecer en Europa siendo independientes. Se entiende que se trata de las nacionalidades española y catalana.Siendo así, el resto de españoles tendríamos derecho a votar en la consulta por la independencia catalana.O SEA un único pueblo, como ahora. ¿Estos politicos piensan antes de hablar?

JULIO: Aceptando que los habitantes de Cataluña tengan la doble nacionalidad, el país independiente seguirá fuera de la Unión Europea? Tiene algo que ver la nacionalidad de sus habitantes?

Manuel: Recordando las frases con las que habitualmente el Sr. Herrera describe el creciente número de imbéciles en España he pensado que se podría ayudar al Sr. Montoro y al gobierno actual para aumentar sus ingresos y evitar los recortes en pensiones, educación y sanidad. Es muy sencillo. Poner un impuesto a la imbecilidad. Si se hace bien la recaudación será estratosférica. El único problema es que tendrían que incluir a una gran cantidad de políticos lo que dificultará el proceso.