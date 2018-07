Oyentes críticos

PAGO DE LAS COMIDAS POR PARTE DE LOS MILITARES

YOLANDA: Estoy de acuerdo q todo ahorro es poco y que despues de habernos bajado el sueldo, lo van a bajar de nuevo con esta acción, pero ¿ no ahorrarían aún más poniendo la jornada continua en los cuarteles y que cada uno se vaya a su casa a comer?. Y otra cuestión sangrante, la comida ya se la cobran a todos aquellos militares que se encuentran en misión fuera de nuestras fronteras.

Ha llamado un oyente que dice que está de acuerdo en que los militares paguen sus 3 euros pero entonces que los políticos cojan todos sus privilegios y se los traguen, por decirlo finamente

PEPE: No olvidemos que los militares fuimos los primeros que ayudamos a la fuerza cuando nos bajaron el sueldo como funcionarios públicos que somos. A algunos nos supuso cerca de un 10 por ciento. Que más tenemos que hacer? Me parece vergonzoso.

ANTONIO: En momentos como el que estamos viviendo, la perplejidad no sirve de nada. Bien es cierto, la impotencia y el cabreo, tal vez tampoco. Pero nosotros somos ciudadanos, no el Presidente. Se le ve claramente superado por las circunstancias, y es que, probablemente, aquellos que están a su misma altura, o por encima, en tanto que el dinero que manejamos y necesitamos, no es nuestro, le están diciendo una y otra vez lo que hay que hacer, y no hace. España es un cachondeo económico. Mientras ahí vean cómo dilapidamos el dinero en Televisiones, Autonomías, Cajas con inmuebles por doquier y plantillas sobre dimensionadas, Fórmula 1 subvencionada, Futbol con dinero público, y un largo etcétera que no cabe en el correo ni antena, NO VAMOS A SALIR.

SERGIO: Las medidas adoptadas por el gobierno necesitan meses para hacerse notar. Quizas convenga tener esto presente porque vivir cada uno de estos dias como si fuera el ultimo puede ser muy muy duro.

FRANCISCO: Desde mi punto de vista los mercados no hacen otra cosa que sacarnos la maxima rentabilidad posible, España es un negocio seguro para cualquiera que le preste dinero, porque sabe que no vamos a dejar de pagar a nuestros acreedorores y con cada noticia negativa que nos afecta, se aprovechal para apretarnos un poco mas.

MARÍA: estos mismos que hoy dicen que la subida de la prima de riesgo no tiene nada que ver con lo de Bankia o con la gestión de Rajoy son los mismos que anteriormente culpaban a Zapatero de hasta cuando no llovia... mientras no expulsemos la demagogia y el oportunismo de lo cotidiano no hay salvación posible en este país

JAVIER: oigo a algunos contertulios rasgándose las vestiduras porque las cifras del déficit de Bankia cambian cada día. Convendría aportar un poco más de serenidad y de pedagogía. En una empresa como un banco que tiene en su balance un montón de activos que son terrenos e inmuebles, cuyo valor de mercado es muy discutible, la cuenta de resultados, su déficit, dependerá un montón del criterio de valoración utilizado (más o menos realista, más o menos pesimista ...). Por ello el déficit no es una cosa exacta y conviene asumir eso con serenidad.

JUAN: cree que a la ruina bancaria hay que aplicarle el principio del que rompe paga. El Estado no debería reflotar bancos. Éstos tendrían que liquidarse mercantilmente, vendiendo sus activos y pagando todas sus deudas.Sus gestores, sres moltó, narcis serra, blesa, rato, etc, etc, deberían ser juzgados de acuerdo al tipo delictivo del mal administrador mercantil. y desde luego, deben salir de la entidad arruinada pagando, no cobrando.

GERMÁN: desde torrelavega: lo de bankia es tremendo. ¿a donde han ido a parar ese montón de millones? ¿no hay ningún responsable? ¿no va a ir nadie a la cárcel? tengo un pequeño negocio, y me cuesta muchísimo pagar los cinco sueldos, la luz, etc. ¿si me voy al "garete" también a mí me rescatará el gobierno? Esto es una vergüenza.

RICARDO: En este país se sigue rescatando a los ricos y fastidiando a los pobres o a los currantes. En un escándalo como el de Bankia ya tendría que haber detenidos pero en vez de eso le damos una paguita y pagamos entre todos. Las grandes empresas dejan de pagar a sus acreedores y a sus empleados y en vez de encarcelarlos les permitimos hacer un concurso de acreedores en los que se le hace una quita de su deuda sin importar a que pequeñas empresas arrase.

CLARA: Pero, ¿por qué por qué cada vez que en España hay un problema perdemos todo el tiempo en buscar culpables? Nos pasamos la vida mirando hacia atrás, no hacia delante. ¿No creen que gran parte del problema?

¿Que falla, si estamos haciendo lo que debemos para que no confien los mercados en nosotros? Esta claro que falta que haga lo que tiene que hacer, DEL TODO, no a medias. Reforma fiscal COMPLETA, retirar subvenciones a partidos, sindicatos, etc, al 100%, no sólo el 20%, eso no da certeza, sino incertidumbre. ¿No tuvo efectos la rueda de prensa del Sr. Rajoy? No los tuvo, porque a lo mejor la tenía que haber hecho para todos los españoles, DESDE LA MONCLOA, si estamos en momento importante, hay que dar sensación de tomarse las cosas en serio para todos los españoles, no para los del PARTIDO. ¿Como nos van a tomar en serio si el año pasado Bankia tenía superavit, y en mayo se descubre que tiene un boquete????

DENUNCIA QUE HACEN LOS ALUMNOS DE COLEGIOS MAYORES DE LA COMPLUTENSE, Y EN ESPECIAL DEL COLEGIO MAYOR JIMÉNEZ DE CISNEROS: El actual equipo Rector de la Complutense ( FORMADO POR AFINES Y MILITANTES DE IU) y en especial la Vicerrectora Cristina Velázquez han amenazado e insultado a varios colegiales con expulsarlos de la carrera universitaria si continúan con sus reivindicaciones…Los colegiales lo único que piden es tener un diálogo con los responsables de la Complutense porque llevan cuatro años sin comedor, algunos techos se caen, le han cerrado varias salas comunes y las han reducido las becas, esas de las que tanto presumen) ... Pero la verdadera intención de este "democrático equipo rector" es cerrar este Colegio mayor porque consideran que no está acorde con "su forma de pensar".