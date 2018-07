A vueltas con el debate

PSOE Y MONARQUÍA



INMA: Madina habla como un republicano normal y corriente. Lo que no es normal es esa esquizofrenia del PSOE de declarar su alma republicana pero votar sí a una ley sobre la sucesión monárquica.



Martín: ¿Cómo vamos a dejar España en manos del PSOE si es incapaz de permanecer unido? Y creo que al PP cuando pase a la oposición sufrirá el mismo proceso.



Rafael pregunta si ¿No creen que es oportunismo lo de Susana Diaz en el Rocío?



Antonio: Susana Díaz ha dado una lección de humildad a todos los que daban por hecho que se iba a presentar a secretaria general del PSOE. Ha dado una lección a María Dolores de Cospedal: no se puede dedicar a media jornada a presidir una comunidad autonómica Ha dado una lección a Moreno Bonilla, que desde que aterrizó en Andalucía no ha hecho otra cosa que decir que Susana se iba a Madrid y que convocaría elecciones. El 25 M ha demostrado que si quisiera, lo habría hecho y con acierto. Pero desde que llegó siempre ha dicho que iba a agotar la legislatura. Ha dado una lección al resto de socialistas españoles sacándole 10 puntos al PP, ganando donde el PSOE había perdido las últimas Municipales, Generales y Autonómicas. Ha dado una lección a sus votantes y al resto de andaluces: Andalucía y los andaluces es lo primero.Ha garantizado estabilidad, primero a su secretario General cuando estuvo medio derrocado, al presidente del Gobierno desde la Junta e incluso a la Monarquía, por ser partidaria de seguir con la monarquía en la figura de Felipe VI, el Preparado.



MONARQUÍA vs REPÚBLICA



CARLOS: El presunto debate tendría sentido si el objeto de discusión fuese realmente la forma de gobierno, Pero da la casualidad que no es de lo que se está hablando, por qué? porque YA tenemos una forma de gobierno democrática. Otra cosa. MUY DISTINTA, es la forma de la JEFATURA DEL ESTADO y eso es otra historia...

MARIANO: es lamentable la catadura moral de nuestros políticos de hoy por el poder, parece que el paro y el estado de bien estar depende de la monarquía o república, una vez mas desviando la atención de la realidad. El pueblo quiere la nevera llena y poder trabajar.



Juan Pedro: Resulta curioso que, tras años de criticar a la "casta politica" por corrupta y falta de contacto con el pueblo, ahora queramos a un político en la jefatura del estado.



NICOLÁS: Comparto esa opinión de utilizar el momento del debate Monarquía/República. Soy Republicano por lógica elemental. No soy creyente y por tanto no puedo creer en nombramientos por designio divino, pero viendo a la clase política española y oyendo lo que dicen estos días y sobre todo los del PSOE como el tal Sanchez que pide quitar la inviolabilidad jurídica del Rey pero no la de los diputados y viendo las corrupciones de los políticos y sus privilegios y habiendo vivido los beneficios obtenidos por España por el reinado del Rey, me declaro Monarquicano



EUGENIO: Puestos a pedir, Yo quiero una república sin autonomías, sin fueros y sin conciertos económicos.



Otro: No estoy de acuerdo sobre la primacía de la república. El papel reservado a los Jefes de Estado es de representación, no tienen realmente ningún poder. Y una representación de un país se ejerce mejor cuando hay continuidad, no cambiando cada 4 años, además ejercida por personas que se preparan desde niños, alejadas de luchas por el poder, y al margen de ideologías. Me imagino en España a un presidente de república que nada más acceder al cago cambia todo lo que había hecho el anterior. Mejor monarquía.



Emilio: alguien se ha preguntado, si esa situación en la que estamos, con las calles tomadas pidiendo un referendum, una republica, etc,

¿no será producto de la incultura de esta nueva generación que esta tomando la calle?.

A lo mejor, si hubieran estudiado, de donde venimos, agradecerían la situación actual.



AFORAMIENTO



Chema: Como pueden algunos aforados pedir el desaforamiento del rey, un personaje infinitamente mas importante que todos ellos en la historia democratica de España??? Como pueden "exigir" para los demas lo que para ellos ni se plantean??? Sabran que hay mucha gente agazapada hace muchisimo tiempo esperando el momento que ellos estan intentando crear??? !!! INCREIBLE !!!



ENTRONIZACIÓN



JAVIER: Después de las decenas de viajes que ha hecho el Príncipe Felipe a Hispanoamérica para asistir a las tomas de posesiones de los nuevos presidentes de dichos países, qué menos que dejar que acudan los mandatarios extranjeros para que muestren sus respeto al nuevo rey.... Además, los extranjeros vienen sin complejos y no dudarán en alabar tanto a don Juan Carlos cono a don Felipe, cosa que a muchos españoles les cuesta reconocer.



DURÁN I LLEIDA



Xavier: Durán nunca ha sido secesionista y lo que quieren los de CiU es que se vaya pero es fundamental para el partido que lo haga de forma voluntaria porque si no, tendría un coste electoral…Convergencia ahora de lo que se encarga es de asegurarse que, si se marcha DurániLleida, no se quede sin la pata de Unió



UNA OYENTE: si yo fuese él lo que haría es votar en conciencia y resistir, que fuese CDC la que lo repudiara, pues si dimite les está haciendo un favor y encima dirán que se ha sido él el que ha propiciado la ruptura.



MUNDIAL DE FÚTBOL



MANUEL: os pregunta cómo véis la situación en Brasil a dos días de que comience el mundial, con altercados cada día y huelgas en Brasil. Él cree que puede ser una debacle y os pregunta también si creéis que impera la cordura o la avaricia?