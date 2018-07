Duran se lo piensa

DURÁN LLEIDA



JOSE: Por favor no le den mas vaselina. El Sr. Duran es igual de separatitsa que Artur Mas. Seguro que esta trramando algo para quedar bien con todos y seguir viviendo en el Palace-



JAVIER (EN EL MISMO SENTIDO): Este señor es un nacionalista camuflado y lo demuestra constantemente, eso si....con camuflaje.

Le hemos visto en primera linea de las manifestaciones independentistas .....

Le vemos en las cortes avisando al gobierno de que "mueva ficha" ............. Es UN LOBO CON PIEL DE CORDERO,



OTRO: Creo que, en vez de dimitir, Durán debería ser más combativo dentro de su partido, y ser el que intente poner un poco de sentido en CIU y le baje a la realidad a Artur Mas.

SOBRE REFERENDOS

JOSE MARÍA: ¿Por qué debemos votar para elegir entre monarquía o república?¿Por qué debemos cambiar el modelo de estado? ¿Porque no lo hacen los daneses, noruegos, holandeses, japoneses, alemanes, estadounidenses, franceses, ingleses etc. etc.? La democracia más antigua del mundo, la inglesa, y la segunda más antigua, la estadounidense, no han vuelto a votar su modelo de estado y los demás tampoco. ¿Por qué nosotros si debemos hacerlo? ¿Por qué eso es democracia?. Pues no, porque en la democracia se pueden votar muchas cosas y muchas otras que no. ¿Se podría por ejemplo hacer un ridículo referéndum para preguntar a los españoles si queremos pagar impuestos, o la luz o el gas etc. etc.?. ¡Hay preguntas que no se pueden hacer! Si se plantea la votación votaré aunque me parezca una estéril y ridícula ya que, tenemos cosas mucho más importantes de las que ocuparnos.



José: A los que quieren la III Republica yo les preguntaría, que tipo de República quieren. La de EE UU, Alemania o Francia? O la de Cuba, Venezuela y Corea del Norte. También es posible que quieran sumar los desastres de la Primera y Segunda Republicas de España y hacer una Tercera Republica que sea el SUMUM del infortunio.



Otro: todos esos, que creen que deberíamos hacer un referéndum, porque a ellos no les pregunto nadie si querían un rey o no; les preguntaría si puedo hacerles llegar una lista de cosas que yo no he votado, para que organicen también una consulta. ¿Cada cuánto tiempo creen ellos que debemos votar y revotar todas las cosas, para que cualquiera pueda ver que se tiene en cuenta su opinión particular?????



SOBRE LAS MANIFESTACIONES



FINA: Tengo 52 años. He vivido el fin del franquismo. El inicio de la democracia, transición... etc etc He votado en todas y cada una de las elecciones que se han convocado desde que cumplí los 18 años. Y solo me he manifestado en toda mi vida el 12 de Marzo del 2004. Lo digo, para que conste, que los que NO nos manifestamos... no es por dejadez. Es porque para dar nuestra opinión tenemos las urnas... y además las usamos adecuadamente.

Y nos molesta especialmente que parezca que porque hay 1000, 10000 o 100000 personas manifestándose... esa es la opinión de la gente. Es la opinión... de los que han salido!!! El resto... también contamos!!!

Puestos a contar... que nos pongan en la balanza... EN CONTRA!!!!



Más:



Luis: constantemente oigo referencias en el Congreso a ponencias presentadas por el grupo Izquierda Plural y mi pregunta es: ¿cuándo se presentó a las elecciones? ¿Cuántos diputados resultaron elegidos por el grupo?. No recuerdo en absoluto un partido con dicho nombre. Entonces ¿es que en el Congreso se permite la participación de grupos que no tienen representación ? ¿O es que los diputados se presentan por un partido y en el congreso se dedican a representar a otro?. Creo que ésto último sería estafa al elector ¿no?. Le ruego me lo aclare.