Un poco de todo

ASUNTOS ECONÓMICOS



MARCOS: ¿Pueden acabar los bancos haciendo pagar a los clientes la penalización por depósito en el BCE? Subida de hipotecas, intereses en los créditos, comisiones, etc.



Ignacio: Yo tengo una empresa, y sí, sí me conceden un préstamo, pero al 8%!!!!!!!!! Es una auténtica barbaridad prestar a ese interés!!!!!!!



Pablo: Tengo una empresa y somos de las pocas afortunadas que hemos podido pasar estos años duros sin ningún tipo de ayuda pública o privada Y puedo decir que los bancos y cajas no se les ve voluntad de prestar dinero. Lo están recibiendo al 0,15 y lo prestan por encima del 5% A las empresas Ya nos gustaría trabajar con esos márgenes, iba a crecer la Economía al 10% mínimo.



RICARDO: Y para cuando la reforma tan necesaria de la administración incluida la ordenación del territorio, reduciendo ayuntamientos, duplicidades en la administración, etc.



DEBILIDAD DEL PSOE



La debilidad del PSOE es tan evidente que veo al PP con cierta actitud de hermano mayor hacia ellos. Se pican, pero se quieren y se necesitan. Por eso, a este paso el eslogan del PP en las próximas generales va a ser: "vota PP, pero si no nos vas a votar, vota PSOE".



Sobre el debate de la Monarquía



Miguel: Si le quitamos la ceremonia religiosa y el boato ¿Qué nos queda? Creo que además podría haber sido un acto de proyección de España hacia el mundo. Pienso que se equivocan en no darle mayor importancia y realce a su proclamación y eso no quiere decir que se hagan gastos excesivos, con muy poco se podría lograr este efecto, o que su reinado no sea austero. Las ocasiones son las ocasiones.



FRANCISCO: ¿Acaso es antiguo el catolicismo, es rancio ir a misa?. España no se entiende sin el catolicismo, más del 80% de los españoles somos católicos y practicantes en mayor o menor grado, nuestra constitución concede un papel importante a la Iglesia y refleja la necesidad de mantener una relación especial en la medida que nuestra cultura y nuestra nación se han construido sobre el cristianismo. expresar públicamente nuestras creencias católicos no es antiguo, ni muchísimo menos, como tampoco es antiguo expresar públicamente su laicismo.



Jose: A los que quieren la III Republica yo les preguntaria, que tipo de República quieren. La de EE UU, Alemania o Francia ? O la de Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

Tambien es posible que quieran sumar los desastres de la Primera y Segunda Republicas de España y hacer una Tercera Republica que sea el SUMUM del infortunio.