Variedad de temas

LA MONARQUÍA /sucesión /referendum



ALFONSO: Ya puestos, a mí me gustaría que los tertulianos comentaran la posibilidad de que se celebrase un referéndum para saber si los ciudadanos están o no de acuerdo con que los partidos políticos y los sindicatos se financien en parte con los presupuestos generales del Estado.



María dolores: En parte sí es entendible lo q está pasando con el proceso de sucesión. En la sucesion de Franco estaba clarisimo q habia q estar unidos y todo lo q viniera seria mejor de lo q teniamos. Ahora la monarquia tiene sus sombras y el q no lo tenga claro lo puede manifestar.. a la vista esta la fotografia social de las elecciones...



FRANCISCO: Yo soy de los que piensan que ahora no es el momento para plantear un debate monarquía-república. Pero me ofende profundamente el discurso de quienes demonizan este debate y desprecian cuando no insultan a quienes pretenden que algún día se discuta este tema. Me temo que muchos no se han enterado de que España está cambiando. Y la peor manera de afrontar un problema es ignorar su existencia.



María teresa: Hace mal Rubalcaba en situarse al lado del PP en esto de la sucesión, el partido socialista siempre ha sido republicano, se nos impuso una monarquía desde la dictadura franquista y, ¿qué tiene de malo el querer volver a estas raíces? Auguro malos tiempos para el PSOE sino se convierte en una verdadera alternativa a esta forma de gobernar tan corporativista del PP...



CHEMA: Si el sr. Rajoy y el sr.Rubalcaba hubieran actuado ante como lo estan haciendo ahora, otro gallo nos cantaria en España. Quisiera saber que opinan de la actuacion del P.S.C, en el tema de la monarquia.



Inma: Sobre la abstención de ciu: creo que se están comportando como los niños pequeños que hacen cualquier cosa para llamar la atención y los medios les estais haciendo la propaganda para el referendum, yo creo que se tendría que hacer lo que dice entre otros refranes los siguientes: no hay mejor desprecio que no hacer aprecio y a palabras necias oidos sordos



ASUNTOS ECONÓMICOS



TIRÓN DE OREJAS DE DAVID: No me ha gustado vuestra gracieta hacia la gente que lo está pasando mal dando a entender que vais sobrados de pasta, me alegro por vosotros, pero la mayoría de nosotros estamos jodidos.



María: ¿cómo que la banca privada no se ha rescatado?, ¿y no es rescate el que aplica el Banco Central Europeo regalando dinero al 0% para comprar deuda pública y obtener suculentos beneficios? si no es rescate que baje dios y lo vea.



JUAN habla sobre el precio del Euro: Me encantaría que bajara la cotización del Euro, sobre todo con respecto al Dólar, pero dudo que

quienes tienen DEUDA europea lo permitan. Tener deuda europea es un gran negocio que dudo que quieran perder, sobre todo China.



ASUNTOS DEPORTIVOS



JAVIER: Cuando se habla de que las primas de los futbolistas es un dinero privado y que no viene de las arcas del estado..relativamente....viene de la federación española de fútbol, y con ese dinero se podría financiar el fútbol base o invertirlo en instalaciones, con 750.000 € por futbolista que dicen se llevarán cada uno por ganar el mundial, imagínense la cantidad de campos de fútbol que se podían remodelar o hacer nuevos.



JORGE: Es muy discutible decir que Real Federación Española de Fútbol sea una entidad privada. Como mucho semipública. Es un ente autónomo como otros y debería regirse como todos ellos. Por otro lado, la obligación de los futbolistas es intentar ganar los partidos, como la de los agentes de movilidad es procurar aligerar el tráfico. No veo por qué, en la triste situación del país, hay que premiar con 100 millones de pesetas a cada uno de estos señores, jueguen o no, por hacer bien su trabajo.

Jorge



UN CASO ESPECIAL

Natalia Gutiérrez, una mujer española, de 27 años, que vive en Panamá y que el pasado mes de mayo tuvo a su hija Paulina, a las 32 semanas de embarazo. Ambas han estado a punto de morir y ahora necesitan ayuda económica para los gastos médicos y quirúrgicos derivados de este caso, de los que ellas tendrán que cubrir unos 40.000 dólares…El Hastag es “POR PAU Y NATA” y si entráis en Facebook con “por pau y nata” también tienen cuenta ahí