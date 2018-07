Asuntos monárquicos

LA MONARQUÍA

María: Hay muchos que no necesitamos un referendum hoy mismo, pero sí nos gustaría que en el futuro se pueda hacer en algún momento. Y me temo que cuantos más problemas se pongan ,más gente lo va a pedir. Estaría bien que se tuviera en cuenta lo que piensa mucha gente ,aunque no esté reflejada en el parlamento, porque cuando se niega la existencia de una realidad, sólo se consigue la radicalización de los problemas. Es lo que, en buena parte, ha ocurrido en Cataluña. En este país no acabamos de entender lo de la diversidad de opiniones

Javier: Que digo yo, que se puede pedir la república y ser educado con el Rey, sin necesidad de hacer chufla o quemar fotos del Príncipe. Cayo Lara lo reivindica con educación, pero con argumentos equivocados, pues equipara república con democracia. Y ayer al amigo Cayo se le olvidó recordar a las víctimas de la matanza del régimen comunista chino en Tiananmen en su 25 aniversario.

ALEJANDRO: Creo que alguien debería decirle a esa minoría, ñoña y trasnochada, de la Izquierda, que no viven en un país con una Democracia Parlamentaria, si no en una Monarquía Parlamentaria. A ver si lo pilla. Cosa que la mayoría de los españoles conocemos y admitimos, y como democracia que somos, siendo la mayoría, ganamos. Habría que añadir, pero no creo que sea correcto, que si no les gusta, el mundo es muy grande.

Ignacio: dar cancha más allá de la anécdota a los “referendumnistas” es ridículo como dárselo a los que reclaman que los monos tengan derechos humanos,. Que lo propongan en el Congreso. Que tramiten recojan firmas y tramiten la iniciativa popular.

Otro: todos esos, que creen que deberíamos hacer un referéndum, porque a ellos no les pregunto nadie si querían un rey o no; les preguntaría si puedo hacerles llegar una lista de cosas que yo no he votado, para que organicen también una consulta. ¿Cada cuanto tiempo creen ellos que debemos votar y revotar todas las cosas, para que cualquiera pueda ver que se tiene en cuenta su opinión particular?????

PILAR: Cuando el gobierno Zapatero creó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el debate que se produjo no consiguió convencerme en un sentido ni en otro…Pero en los últimos tiempos, oyendo a los que gritan "no nos representan" o que no acatan la constitución porque por edad no la votaron, me doy cuenta la incultura democrática que tenemos y empiezo a pensar que ha sido un error suprimir la polémica asignatura porque ¿quien le va a explicar a esta gente que en democracia se acata lo que elige la mayoría aunque no haya sido tu opción a la hora de votar y que las leyes en vigor forman parte de nuestro bagaje histórico y democrático y si se quieren modificar hay que hacerlo obteniendo los votos que te den opción a hacerlo desde la instituciones?

Sobre la república en el PSOE

ANTONIO: Nunca ha sido monárquico este partido. Apoyó la actual monarquía como trágala por la transición. Lo normal es que salgan muchas voces dentro reivindicando la república. Hay rumores sobre el precio que ha pagado el PP para poder hacer la ley de abdicación, que la vote el PSOE y acallen estas reivindicaciones: aceptar el estado federal. Lo veremos.

SOBRE LA SUCESIÓN: ENRIQUE: No solo confío en la continuidad, sino que también creo que Don Felipe está mejor preparado y trabajara para hacer que todo funcione mejor

SOBRE LA INVIOLABILIDAD: LUIS: la serenidad y estabilidad de esta figura se aseguran con ejemplaridad y honradez y transmitiendo los mismos valores a los yernos, no amparando sus trapicheos.

POLÍTICA Y REDES SOCIALES

JOSEFINA: Si con las elecciones europeas y el fenómeno PODEMOS, en las redes sociales ya había bastante movimiento... ahora ya se ha vuelto algo impresionante. Los unos... los que quieren república... los otros que no sé qué quieren... los de extrema derecha que si viva la bandera... ufff qué estrés!!! No sabía yo que entre mis contactos de facebook por ejemplo tenía tanta variedad jajaja Y yo que entraba a facebook en plan relax, para ver las páginas y grupos que me gustan... ahora me produce desazón, estrés y una cierta angustia ver tanta intolerancia, tanto revanchismo, tanto rabia e incluso odio... y me da por pensar en esa frase que no sé de quién es que dice "los pueblos que no aprenden de su historia... están condenados a repetirla".

Sobre la política:

Manuel: Me gustaría una reflexión sobre la rapidez de la que son capaces de funcionar los partidos políticos, como ha sido ahora el caso de la abdicación del Rey y la ley orgánica aprobada ayer de forma super-rádida y la extraordinaria lentitud para las reformas de la administración publica, la justicia, ley electoral, etc., es una prueba mas del juego de los políticos con sus electores. Todavía no se han enterrado de que la razón de ser del trabajo políticos somos nosotros y mejorar nuestras condiciones y calidad de la vida.

SOBRE EL PETRÓLEO

JOSE ANTONIO: Si se encuentra petróleo en Canarias, ¿Qué beneficio real en dinero seria para los ciudadanos españoles? ¿El uno por ciento de los beneficios de las petroleras? Me da la sensación que ese dato se esta ocultando porque, como siempre nos la quieren colar, y serán los cuatro de siempre los que se forraran con este petróleo sin repercutir realmente a los ciudadanos. Si es así, me da igual quien lo explote. Empresas españolas o de Marruecos.





DATOS DEL PARO

JUAN ANTONIO: Aunque los datos son buenos, que Rajoy lo tenga bien claro. La famosa tarifa plana de 100 € no funcionará porque NINGÚN pequeño empresario va a contratar con el riesgo de tener que mantenerlo contratado 3 años, y con el peligro de, si lo tienes que despedir a los 2 años, tener que devolver lo ahorrado, esto es, casi 7000 €.

Mejor una tarifa plana durante un año, y esperando que para entonces hayamos salido de verdad de la crisis para mantener al empleado