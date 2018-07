Variedad de temas

PREGUNTAS ECONÓMICAS



Luis: ¿Cuándo va a llegar la recuperación (de la que tanto presume el Gobierno) a los ciudadanos? ¿Son conscientes de que la gente sigue en paro, de que las empresas pequeñas y medianas están con el agua al cuello y que muchas de ellas van a seguir cerrando?



Rectificación con el derribo de Can Vies en Barcelona



Suso: Pienso que la claudicación del alcalde de Barcelona ante los okupas, lejos de aplacar a los violentos, ha envalentonado a la izquierda radical incluso de fuera de Cataluña, hasta el punto de que Barcelona se ha convertido en cita obligada de los antisistemas y “borrokos”. La victoria que un pusilánime Xavier Trias les ha regalado es toda una invitación y un estímulo a que el incendio se propague a otros barrios y ciudades. Si en las próximas horas no encauza este despropósito y aplica la legalidad, esto da a entender que Trias deberá dimitir.



CHEMA: Cuando los preparativos para una manifestacion, en vez de ser pancartas y pitos son ladrillos, botellas, tirachinas, bolas de acero, gasolina, etc. Cuando los manifestantes, en vez de ir con la cara descubierta y orgullosos y seguros de sus peticiones van con pasamontañas o pañuelos palestinos hasta los ojos. Cuando la policia en vez de ser ganante de la seguridad de los manifestantes y del desarroyo normal de la manifestacion se convierte en el enemigo a batir y a abatir. Cuando todo esto sucede es que algo muy grave esta cambiando y se deben tomar medidas urgentemente.



CASO ENRIQUE LÓPEZ: CONDUCIR EBRIO



ERNESTO: Es injustificable totalmente y va en el cargo el ser ejemplar no solo en el puesto para el que ha sido designado , su vida privada lo debe ser igualmente, es el precio que tienen que pagar para que confiemos en ellos. No olvidemos que sus puestos son de "excelencia" y eso no puede ser gratis. El Sr Onega lo explica perfectamente.



DAVID: Es cierto que el juez del tribunal no ha matado a nadie ni ha hecho nada grave como dicen los tertulianos pero a cualquier ciudadano que encontrarán en la misma situación le harían cumplir con la sanción hasta sus últimas consecuencias embargando sus cuentas si fuera necesario para cobrar su deuda. Los conductores ebrios provocan muchas muertes al año y no importa si son obreros de la construcción o magistrados del constitucional.



DIEGO: Los funcionarios, si damos positivo con más de 0,6, cometemos "Delito Doloso" y eso por ejemplo en el Caso de un Soldado significa que se va a la Calle. Y me imagino que un Juez, por el mismo delito, al igual que otros funcionarios, lo mínimo son 6 meses de suspensión de empleo y sueldo. Por eso dimiten, no nos engañemos....



Luis: Me parece mentira que el profesor Rodríguez no se dé cuenta de que este juez podría haber provocado la muerte de otra persona, ¡hay que ver cómo le traiciona su dogmatismo libertario!



MARTÍN: Probablemente el juez López se pregunte durante algún tiempo porqué cometió semejante torpeza, lo que en conciencia le ha llevado a dimitir. Mientras, otros, se están preguntando porqué deben dimitir si sólo están imputados, o condenados en primera instancia. (Magdalena Alvarez p.e.)

Es la diferencia entre personas que tienen honra y las que carecen de ella.



JAVIER: Dejar un cargo, sea el que sea, por ser parado y multado en un control de alcoholemia no me parece justo, de la misma manera que un tornero, un carpintero, un soldador o un locutor de radio no lo hace, un magistrado tampoco lo debería de hacer, porque yo lo considero una falta no un hecho grave, y una cosa singular en su trayectoria no habitual, si todos actuáramos igual, muchos médicos, arquitectos y demás profesionales tendrían que hacer lo mismo, y no deja de ser un hecho leve.



ENTREVISTA A CHACÓN y BONO y el debate sobre el psoe



JUAN: Lo que penalizan los votantes del PSOE es la falta de discurso, alternativa y dirección del partido, no saben a dónde van. Carmen Chacón ahora da muchas lecciones, pero cuando las cosas se ponen duras, se escapa a EEUU a que la cosa se enfríe.



inma: si tienen curiosidad por saber por qué razón los votantes socialistas volvieron la espalda al psoe yo les puedo sacar de la duda, como ex-votante socialista que soy. la cuestión es que no le vemos diferencia con el pp. Por eso cuando dicen algunos que lo que tiene que hacer el psoe para recuperar votantes es tirar para el centro muchos flipamos. que se centren más todavía? pero si a lo que ya no huele ni de lejos es a izquierda.



Javier: chacón debería explicar por qué huyó del congreso y se fue a Miami a dar clases y tomar el sol cuando pretende liderar el psoe y para ello ha de estar en el meollo de su partido y del país que quiere gobernar...



Mario: Causa sonrojo que Carme Chacón siga sin admitir los graves errores del Gobierno de ZP, del cual ella formó parte. Errores que provocaron por primera vez en la historia, varios presidentes y jefes de gobierno mundiales le llamaran la atención al presidente español. Y además, causa sonrojo que quiera dar lecciones, una ex ministra que abandonó el barco socialista cuando perdió las últimas elecciones generales



LUIS dice que a BONO Se le entiende clarísimo. Para traer un poco de aire fresco a la política: listas abiertas ¡ ya !



Emilio: Que interesante,

El Sr. Bono, ha empezado protestando porque les llaman casta a los politicos.

El solo, ha definido lo que es la casta.

Gente que manda, y ordena, sin prestigio, apoyo y cada vez mas aislada de la población.

Así nos va.



Inma: Cuando Pablo Iglesias habla de casta los ciudadanos de la calle lo entendemos muy bien, además que eĺ lo explica muy claramente. Casta no es el concejal que trabaja en un pueblito por sus vecinos; casta son los que no renuncian a ninguno de sus privilegios en unos tiempos en los que los ciudadanos hemos tenido que renunciar a muchas cosas, son los que cobran 8000 euros y van en clase Business a Bruselas mientras la gente está cobrando 600 y 700 euros al mes y ha dejado de coger el coche porque no tiene para gasolina; son los que justifican las corruptelas de los suyos mientras se tiran como hienas a denunciar las del equipo contrario. En definitiva, para ser gráfica, la casta son ésos que están cada día más gorditos y lustrosos mientras los demás estamos cada día más canijos.





Javier: Efectivamente, la ley electoral hay que cambiarla; pero también para que no ocurra como en Andalucía, donde la mayoría de los andaluces votó a un partido y, sin embargo, gobierna otro: eso se llama fraude electoral.



Martín: no debería ser una sorpresa ni para el psoe ni para el pp el resultado obtenido en las últimas elecciones europeas. hace ya tiempo, años, que las encuestas del cis, vienen diciendo el poco apoyo de la población hacia los políticos, de hecho los consideran como uno de los principales problemas nacionales. Por tanto si parece un personaje que cambia el discurso habitual, aunque en el fondo venda humo, es normal que obtenga apoyo.



Miguel: Se empeñan en darle al éxito de Podemos una clave local que yo creo que no tiene. Yo creo que mucha gente ha votado fijándose en una Europa con un inminente desembarco en su parlamento de extrema derecha, y la mejor manera de compensar eso era votar extrema izquierda.



María: Las nuevas generaciones de izquierda ya no ven al PSOE como un partido de izquierda, sino como un partido que cuando llega al poder acaba haciendo política muy cercana a la derecha y a los poderes económicos,y además ,tienen graves problemas de corrupción que no hacen nada por solucionar. Creo que tendrían que intentar acercarse más a la socialdemocracia sin más ,con un discurso algo más progresista que el de la derecha en materia de costumbres y no pretender que la izquierda propiamente dicha les vote,Pero claro, entonces quizá les sobre la O de obrero.