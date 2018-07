La sucesión en el PSOE y el auge de Podemos, las preocupaciones de los oyentes

PSOE



Rafael: Carlos, has dicho esta mañana que Susana Díaz, de irse a Madrid, engañaría A SUS VOTANTES andaluces. Te recuerdo que a esta señora NO LA HA VOTADO NUNCA NADIE, PARA NADA.Siempre ha sido DESIGNADA, para todos sus cargos, COMO ES NORMA EN EL PSOE ANDALUZ (Régimen dictatorial como el franquista)



Chema: No creen los tertulianos que Susana Diaz, antes de pensar en responsabilidades mas altas, deberia de tratar de cumplir su compromiso con los andaluces a los que prometio entre otras cosas luchar contra los corruptos hasta el final???? Quizas ella piense que los 937.000 andaluces que han votado PSOE pasan olimpicamente de todos estos problemas y le dan la libertad para salir huyendo como hicieron sus antecesores Chaves y Griñan. !! Otro presidente sin pasar por las urnas y serian tres !!



AURORA: estas cuitas del PSOE, nos importan poco, además no las entedemos, no sé qué nos soluciona a los ciudadanos, y no soportamos que se venda como escuchar a la ciudadanía, como regeneración democrática, como si que voten los delegados o los afiliados no fuera la partitocracia de siempre revestida no sé de qué, ajena por completo al interés de los votantes, y por supuesto es sólo más aparato del partido.



Gonzalo: Si los candidatos fuesen personas preparadas, con una trayectoria, con visión de futuro, que tengan espíritu de servicio no me preocuparía como fuese la votación. Pero si los candidatos se proclaman por los contacto y el amiguismo que se consiga para conseguir avales pues no hace falta ni votación. Por eso no triunfan los partidos porque se guían por los intereses propios no por los de los ciudadanos



PODEMOS



ANTONIO: Estoy alucinando del tratamiento en los medios que se está haciendo sobre los 5 escaños conseguidos por Podemos. Nadie está queriendo leer lo que de verdad ha ocurrido y se están cargando las tintas con un tono de cachondeo que yo creo que debería ser descartado. La gente que les ha votado no es un grupo de indocumentados, locos o aventureros, es gente que está cansada de los actuales políticos, es de risa hablar del programa electoral de este partido cuando aquí hemos visto como el PP y el PSOE han mentido en sus programas con temas que no han cumplido o como gobiernan con casos de corrupción abiertos y no pasa nada, De eso estamos cansados



INMIGRACIÓN



MANUEL: Lo único que hay que hacer es ceder el suelo del centro de Internamiento a Marruecos, hacerlo territorio marroquí y así cuando los inmigrantes que crucen la vaya y salgan corriendo al centro de internamiento estén dentro, pues habrán saltado la valla de Marruecos para meterse en territorio de Marruecos, todo solucionado.

JAVIER: Lo del salto a la vaya en Melilla tendría fácil solución si todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo que al país no pasa nadie de forma ilegal, pero como saben en el resto del mundo que son ambiguos, que si un partido dice blanco el otro negro, que si uno bueno el otro malo, o que el uno aquí no se entra y el otro que no se pongan puertas al hambre, pues todos los días asalto a la valla.

Paco dice que le da vergüenza ver humillada a la GC de esta manera sin poder custodiar una frontera como deben hacerlo. Tendríamos que aliarnos con Renzi que dijo que si Europa no hace nada en sus fronteras, se los llevarían al centro de Bruselas y a ver cómo lo gesitonan porque esto es vergonzoso.

Araceli: De permitirlo la legalidad, los militares deberían de tener una mayor presencia en el territorio español, como por ejemplo, custodiar las fronteras para que los inmigrantes ilegales no se rían de este país y de nuestras autoridades.



Sobre las Fuerzas Armadas



Martín: Contrariamente a lo que afirmó un día un ministro de Defensa (que prefería morir a matar al enemigo) lo que hay que hacer es lo que decía un veterano profesor de la Academia de Zaragoza a sus alumnos: "Olvidense de morir por la Patria, lo que hay que hacer es que el enemigo muera por la suya".



Jose: Bajar los presupuestos en Defensa es un suicidio por muchos motivos. Y parece mentira que no se den cuenta. Le hablaré de uno que es escandaloso: FLOTILLA DE SUBMARINOS.El escándalo del S-80 es impresionante. No puede ser que España en la actualidad sólo tenga un submarino y medio operativo. Y además con treinta años de servicio. Llegado el caso, ¿qué haremos? Ir a comprarlos a Kiel deprisa, corriendo y mal.



VIOLENCIA EN BARCELONA POR EL DESALOJO DE LA CASA OKUPA



Xavier: Vamos a ver, los incidentes de Barcelona son poco más o poco menos, algo común en esta ciudad ¿100 veces en los últimos, pongamos 5 años? Eso sí, algunas consideraciones: -Barcelona es una ciudad que oficialmente ha sido muy transigente con “okupas” y radicales. Se les permite todo y, a veces, se les intenta meter en cintura, como ahora.- Los que ahora organizan los incidentes y los justifican, son firmes aliados de D. Artur Mas en su “Procés” separatista: “okupas”, las CUP, la versión catalana de IU, Podemos, etc…



MANUEL: Con respecto a los violentos de Barcelona lo único que no entiendo es porque lo han dejado 17 años, si yo paso todos los días por un árbol con un enjambre y solo lo miro, así año tras año y cuando el enjambre tiene 17 años, de repente un día se me ocurre meter un palo, pues me picaran. Si el palo lo hubiera usado cuando se estaba montando seguramente ni me hubieran picado, se hubieran ido directamente a otro lado.