La política cuestionada

ANÁLISIS ELECTORAL



DAVID: Creo que PP y PSOE no quieren hacer un examen real de la pérdida de votos por lo que implica. Creo que por encima de otras razones a todos los españoles lo que nos preocupa es la corrupción y la sensación de impunidad y el vale todo que se instalado en nuestra clase política. Y si los partidos actuales siguen sin hacer nada contra ella seguirán perdiendo votos y se acabará bipartidismo por mucho q critiquen a los nuevos partidos



Jose Antonio: ¿Están ustedes seguro que los supuestos votos de la abstención que ha habido en estas elecciones irán a parar supuestamente a PP o PSOE en unas elecciones generales? ¿No es posible que esas personas no han querido dar su confianza al bipartidismo porque se sienten engañadas y quizá en un momento dado decidan transladar su voto hacia otras formaciones menos conocidas?



OTRO EMAIL: Soy una mujer de 38 años, con dos hijos pequeños, y ahora estoy en la empresa en la que está en Concurso Voluntario de Acreedores, por mala gestión de la Gerencia, y la cual me debe cuatro meses de salario, y a la debo ir a trabajar religiosamente todos los días de 8:00 a 15:30 horas, ya que las leyes contemplan estas situaciones y están dentro de la legalidad. He votado a Podemos, y me molesta que en los medios traten a los votantes de este Partido como si fueran personas que no tienen ni idea de nada y que son unos "frikis", pienso que en lugar de desacreditar a estas personas, todos los partidos debería pensar por qué la ciudadanía quiere un cambio, quizás sea porque estamos cansados de que nuestros políticos no estén con la realidad social y solo piensen en sus intereses y el poder. Y la corrupción en este secto es de vergüenza y nadie dimite ni devuelve las cantidades robadas. Pienso que insultar a estos votantes desacredita más a estas fuerzas políticas.



Chema: !! INCREIBLE !! Aperece en escena un visionario que vive de la polemica, cabreado con el mundo y que ofrece lo imposible sin explicar como lo hara posible y se convierte en bandera de los perro-flautas, siendo el cuarto partido de España. No creen los tertulianos que desgraciadamente estan creciendo mucho los que muchos decian que eran "cuatro gatos" ???????



INMA: Cree que Pablo Iglesias ha demostrado algo que muchos ya sabíamos: las campañas supercostosas que hacen los grandes partidos no sirven para nada salvo para derrochar un dinero que los bancos les prestan a fondo perdido, los mismos bancos que luego rescatamos los ciudadanos. Con mucho menos y simplemente sabiendo comunicar y echándole ganas y talento se puede llegar a la gente.



EUGENIO: Con todos mis respetos hacia Podemos,os recuerdo que hace unos años Ruiz Mateos tambien logro escaño,no nos confundamos las elecciones europeas por desgracia no son significativas,se vota con mucha mas ligereza,estoy con el sr.Tamames el programa es utopico e incumplible



Gonzalo: Las europeas para los españoles han sido fantásticas. Los grandes partidos se darán cuenta que tienen que espabilar, los que llevan varios años van cogiendo fuerza y lo mejor de todo es que a Pablo Iglesia y su Podemos no lo vamos a tener que aguantar en España y lo va a tener que aguantar la Merkel y los del parlamento europeo



PSOE



JAVIER: El problema del PSOE es que el zapaterismo difuminó el carácter del partido por culpa de su buenrollismo, convirtiéndolo en un partido débil e incierto. Y eso ha conseguido que por primera vez pierda votantes por la izquierda, y no sólo por el centro, como era habitual. Y a día de hoy no me creo el liderazgo ni de Chacón, que le falta varios hervores, ni de Madina, que no habla, ni de Susana Díaz, a pesar de ser la única que gobierna.



Chema: !! Mira que si en el PSOE , lo hagan como lo hagan, congreso o listas, aparece un nuevo Zapatero............." !! Por Dios !! Cuidadito con con los juegos.



OTRA OYENTE: No entiendo como tienen valor de afirmar nada sobre el supuesto liderazgo de Susana Díaz. Es que en estas elecciones su nombre aparecía en alguna papeleta??? NO, que yo sepa, los votantes del psoe votaban a Valenciano... Si en Andalucía se hubieran presentado los teletubbies en las listas del Psoe, habrían ganado también, más teniendo en cuenta que los votantes del pp se han quedado, con muchas razones de peso, en su casa.

En Andalucía no gana el psoe, gana el PER, para vergüenza de los andaluces. En Andalucía gana la sopa boba y la subvención, que es lo que les gusta a muchos.

Susana Díaz NO HA GANADO NUNCA UNAS ELECCIONES, nos la pusieron a dedo, y ahora se apunta el tanto de unas elecciones a las que no concurre. Y nada le debe el psoe a su persona. Que además ha demostrado una vez detrás de otra que no tiene criterio, ni sabe hacer otra cosa que dar discursos huecos y no hacer nada más.



NUEVA SECCIÓN: PASIÓN DE ANDALUCES



XAVIER: Mucho renegar y disculparse por la “pasión de catalanes”, pero anda D. Carlos, que la “pasión de andaluces”: el tiempo detenido en el fracaso trufado de corrupción, y la enésima flor de ese fracaso ofrecida, considerada, valorada, analizada, como alternativa esperanzadora un día y otro… ¡Vaya con la “pasión de andaluces”.

PREG EN EL TINTERO PARA DE GUINDOS



OLGA: Cuando va a retirar su ministerio la propuesta de ley que contempla el despropósito de permitir que técnicos no cualificados puedan responsabilizarse de proyectos de arquitectura cuya función corresponde como no puede ser de otra manera a los arquitectos?

Para cuándo una ley que garantice la calidad de los servicios profesionales en base a honorarios mínimos como la que existe en Alemania ?

Luis: ¿Cuando va a llegar la recuperacion de la que tanto presumen a los ciudadanos? ¿Son conscientes de que la gente sigue en paro, de que las empresas pequeñas y medianas están con el agua al cuello y que muchas de ellas van a seguir cerrando? ¿han pensado que muchos de los votos que han perdido, se deben a que todos los ajustes han recaido en los mismos, mientras que ellos los politicos, siguen con sus privilegios de sueldos, dietas, jubilaciones, etc y no han sufrido ni el más minimo recorte, aunque sea para predicar con el ejemplo?