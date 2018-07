Variedad de temas

PODEMOS



MARÍA: los votantes de PODEMOS hemos sido engañados por una figura mediática vacía de contenido (y me refiero a los dos grandes). Ya estoy harta de que me digan lo que está bien o está mal, prefiero mil veces a este chico que las mentiras y el populismo de los partidos que solo gobiernan para los suyos y no hacen nada para parar la corrupción que les afecta.



FRANCISCO: Vaya, parece que nadie se esperaba que Podemos, un partido de apenas 4 meses, pudiera llegar a conseguir estos resultados, y según estoy oyendo en la radio y leyendo en los diarios, parece que escuece mucho. Aún no han tenido tiempo para reprocharles nada, ¿por qué tanto resentimiento?



OTRO: En la prensa alucinan con el efecto "Podemos" por llevar sólo 4 meses de vida y conseguir ya 1 millón de votos, pero su líder, Pablo Iglesias, lleva dos o tres años predicando casi cada noche en las tertulias televisivas, colgándose posteriormente sus intervenciones más llamativas. Pero es un partido muy personalista, y el líder Iglesias no puede presentarse a la Generales, ya que será Eurodiputado, lo cual creo que frenará bastante sus opciones.



Chema: Como ejemplos....el castrismo y el chavismo. Solo con esto, prohibiendo la fiesta de los toros y declarando la libertad y legalidad de la "okupacion" de viviendas, veremos cómo cambia el paro y el futuro de nuestro pais. Que está pasando?? Nos estamos volviendo locos????



Resultado electoral



José: los dos grandes partidos, ¿seguirán su discurso de insultos, descalificaciones y el " tu más" ó se pondrán a trabajar juntos pada sacar al pais de la desastrosa situacion en que se encuentra? España puede ser una siguiente Italia, con infinidad de partidos representados en los parlamentos y con una gobernabilidad muy complicada. Si llega este momento no tendran mas remedio que ir a un gran pacto, al estilo de Alemania. Pues bien deben ir ya y minimizar una mas que probable situacion de desgobierno.



Antonio: Todos los análisis que se efectúen sobre las elecciones europeas seguro que son acertadas, pero díganme ustedes a quien debo votar si mamá PSOE nos tira al pozo y papa PP lo rellena con el resto de españoles moribundos, yo soy capaz de votar al partido de las ratas bailaoras aunque sea consciente que lo que me prometen es utópico.



MARIANO: la izquierda ¿a que está jugando? ¿Por qué no tiene un discurso para todo el País igual?



EUGENIO: les voy a decir mi clave para que los ciudadanos volvamos a confiar en todos ellos: como ha dicho Moreno Bonilla, primero escuchar a los ciudadanos, segundo pensar en lo que se pueden comprometer a darnos y último y más importante a lo que se comprometan, lo han de cumplir. Esto último junto con lo anterior es lo que nos aleja. Es mi opinión.



SUCESIÓN DE RUBALCABA



INMA: Ahora ya ha dado de sí todo lo que ha podido y se va, dejando el campo libre a alguien que sea capaz de generar ilusión de nuevo, como siempre tuvo la intención de hacer. No creo que en ningún momento haya tenido ni ambiciones ni talante de líder; simplemente se necesitaba a alguien que aguantara el chaparrón y él se ofreció. Apuesto a que está loco por volver a la sombra, que es donde siempre le ha gustado moverse.



JAVIER: como andaluz estoy sorprendido con Susana Diaz, aparte de hablar y vender consignas que ha hecho esta señora en el tiempo que lleva como presidenta de la junta de Andalucía, no hay nada como estar en el sitio adecuado a la hora oportuna,



JAVIER: Entre los posibles candidatos a secretario general del PSOE parece estar Eduardo Madina? sus méritos? qué capacidad tiene Madina para ser candidato, que ha demostrado? algunos sospechamos que está ahí no por méritos propios sino por otro tema, quizá no basta que te hayan llevado al congreso otros, uno tiene que demostrar algo más de lo mostrado por Madina.



LEY DE DEPENDENCIA



UNA ASTURIANA: mi suegro camina con dos muletas fatal, vive solo y tienen que ir a dormir un dia cada hijo ((que tiene dos)). Hizo este mes 89 años y estuvo un señor a valorar la dependencia y ¿sabéis que le dijo? Que tendrá una revisión no antes de 3 ó cuatro años , y prácticamente no camina, así que que no digan que aumentan los casos porque me fastidia bastante.



CELIBATO:



ALEJANDRO: El celibato no lleva 2000 años. Hasta el siglo XV era opcional, al igual que lo es ahora para los ortodoxos. Es a partir de entonces cuando la iglesia católica lo adopta como obligatorio. Además lo hace por motivos bastante mundando y no como "regalo a Dios" o "imitación de Cristo". Se hace para que una vez muertos los ordenados, especialmente obispos y cardenales, no tuviesen herederos y sus vienes volviesen a la Iglesia.



LUIS: ante las indicaciones del Papa sobre el matrimonio en la Iglesia, quisiera decir que es una de las medidas totalmente necesarias que debe tomar el Pontifice, además entiendo que para adecuar la Iglesia a estos tiempos debe también incluir la igualdad entre mujeres y hombres y permitir que la mujer acceda al sacerdocio, no es de recibo que cuando en Roma están realizando una misa la mujeres solo esten para limpiar o adornar el altar, también y por último creo que debe aceptar algún metodo anticonceptivo actual.