Análisis electoral

ELECCIONES



Laura: Me parece tremendo que en Europa lo que crezca son partidos anti-europeistas, es alarmante que la gente se identifique con los extremos pues es evidentemente peligroso, es alucinante que en Andalucía con la que está cayendo-paro, corrupción, 30 años de lo mismo- siga ganando el psoe, en fin es verdaderamente sorprendente hacía dónde vamos sobre todo por dónde venimos. Yo estoy asustada.



David pregunta si ¿Nadie va a tener en cuenta el 60% de la abstención? ¿Y cuáantos votos de Ezquerra son de fuera de Catalunya?. Y ¿creen que este tipo de elecciones se pueden extrapolar a unas generales?



Jose ramón: No nos engañemos, el ciudadano europeo ve el parlamento de Bruselas tan lejano y sus decisiones tan poco vinculantes con su día a día, que las elecciones para ocupar los escaños del mismo son, tradicionalmente, utilizadas como sistema de protesta o castigo a las fuerzas políticas dominantes. En las próximas elecciones al parlamento español y autonómicas, las aguas volverán a su cauce, e incluso los aspirantes a ejecutivas de los propios partidos mayoritarios ya no aprovecharán, como esta ocasión, para dar alguna que otra puñalada escondida a su propia formación. Otra cuestión es la tendencia nacionalista en Cataluña y Euskadi. Ahí si que hay que hacer una lectura fina porque los resultados de esas comunidades son preocupantes para el actual sistema constitucional.



Martín: ¿Por qué ha de dar miedo que aparezca un neonazi en el Parlamento europeo, y no que aparezca un neomarxista, por ejemplo? Quiero decir que en el reino de las ideas todas son admisibles, incluso las extremas. Pero en Europa la propaganda ha logrado que se repulse a un extremo y no al otro.



MARGARITA: Se sorprenden de que en Europa y en España en particular el bipartidismo pierda (con todo lo acontecido). Esto hubiera ocurrido antes, sí los votos valieran por igual en toda España, como sucede en las elecciones europeas. Pero el recuento por la ley D'hont nos deja a algunos como españoles de segunda.



David: la razón no es la crisis, sino la corrupción. Han robado por encima de sus posibilidades. Los partidos que no han tocado poder o que no se lo reparten son los que crecen gracias a la demagogia, el populismo y la esperanza.



Javier: El PSOE se ha pasado toda la campaña con el tema del machismo de Cañete pensando que así hacía daño al PP, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que IU y PODEMOS le adelantaban por la izquierda sin darse cuenta. Rubalcaba y compañía acaban de entender que los doberman deben dirigirlos a ésos en las siguientes elecciones...



Jose Luis: Miedo me da pensar en el periodo que nos espera hasta las próxima elecciones, con izquierda y extrema izquierda en una continua agitación de las calles, clamando que estas elecciones han deslegitimado al partido en el gobierno y que carece de fuerza moral para seguir gobernando.



Sobre PODEMOS: CARLOS: No creo que se pueda adjetivar a esta formación como «extrema izquierda» o «bolivariana». Tampoco es sólo un movimiento, es una agrupación política con un programa electoral que se puede consultar en Internet. Yo no les he votado, pero he podido observar que es un grupo variado que no variopinto, y con un grupo de votantes muy heterogéneo que tienen en común el que están muy enfadados.



MARÍA: Ayer algunos se preguntaban adonde habían ido los votos perdidos por el PP. Creo que no solo a UPy D y VOX, sino también a la abstención. Sin embargo, esta vez la izquierda que habitualmente llamaba a la abstención, sí se ha movilizado.



Juan José: Mi punto de vista sobre los resultados globales es que los votantes de los países "ricos" se han cansado de regalar dinero a los países "despilfarradores", los PIGS. Y en España, la campaña del "machismo" no parece haberle pasado factura al PP de la forma que el PSOE esperaba, pero sí al PSOE, pues este tema, junto al del jardín andaluz (un jardín que está pareciéndose más a un "parque jurásico") parecían su única propuesta electoral.





SOBRE EL VOTO AL PP: CARLOS: Solo para advertir, que incluso entre los que hemos votado al Sr. Cañete, lo hemos hecho mas por no beneficiar a su contrincante que por su encanto personal. Un poco de modestia, no le hubiera perjudicado.



RAIMUNDO dice que Lo que no hemos entendido no son las medidas propuestas sino que nosotros nos hemos tenido que hacer tres agujeros en el cinturón y en la unión europea no quieren viajar en turista. Es decir para exigir primero hay que dar ejemplo.



Sobre el resultado en Cataluña: NORBERTO: creo que Artur Más tiene la oportunidad perfecta de "quitarse de enmedio" con el tema del liderazgo del imposible proceso independentista. Podría (debería) convocar elecciones autonómicas para que las ganase ERC y que sea el Sr. Junqueras quien lidere dicho proceso. Pero, con su habitual prepotencia (por no llamarlo chulería), no lo hará y continuará hasta estrellarse definitivamente. Eso sí, pasará a los libros de historia de Cataluña, que parece que es lo único que busca. Por lo pronto, el Sr. Junqueras, bastante más listo que el Sr, Más, ya ha dicho públicamente que "seguirán apoyando al gobierno de CiU en el Parlament de Cataluña", no sea que al Sr. Más se le vaya ocurrir convocar elecciones anticipadas.





FÚTBOL: ALGUNOS OYENTES SORPRENDIDOS



tus oyentes madridistas, que son muchos, no se merecen esa desconsideración por tu parte. Hala Madrid!!



OTRO: me parece alucinante que no se ponga el himno del Madrid cuando el lunes pasado se ha puesto el del Atlético y que la noticia más importante en lo deportivamente sea que suba el Eibar. Así, así haciendo amigos.



María luisa: ponga el himno del Real Madrid, El Atletí ha sido un buen contrincante, puede estar orgullosos,,,,pero .......creo que sus oyentes que son aficionados del Madrid se lo merecen....



Mariano: Un equipo nos puede caer antipático o lo que queramos, pero denostar el triunfo del Madrid porque lo ganó en el descuento (minuto 93 le sobraron 2 de los 5) me parece demasiado sectario. ¿Se acuerda alguien de la final de 1999 Bayer/Manchester? ¿En que minuto metió el gol Iniesta al Chelsea en semifinales por no hablar del arbitraje?



Luis: Yo llego a la conclusión de que Vd. es mucho mas madridista que cualquiera de los que fueron el pasado fin de semana a Lisboa: El motivo es el siguiente: le produce mas alegría el Madrid cuando pierde, que el Barcelona cuando gana. Debe pedirle a Florentino un carnet especial, pues como le indico, Vd. es un gran madridista. Debería hacerselo mirar.