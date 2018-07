Variedad de temas

ELECCIONES



CHEMA: Durante toda esta campaña electoral, los partidos se han dedicado mas a hablar de los defectos de los contrarios, que de las virtudes propias y esto nos lleva como siempre a votar "en contra de" y no "a favor de". Creen ustedes que esto es bueno para España ??????



MARÍA: En esta campaña el sr. Cañete nos dice que votar izquierda es volver a la ruina del país. De que ruina hablan los que dejaron las comunidades de Valencia y Murcia en quiebra, también el Ayuntamiento de Madrid, o el gran desfalco de Bankia y las radiales que ellos controlaban. Por favor que en esto nos metieron todos y se nos está sacando a base de saquearnos a impuestos y recortes. No votaré a ninguno de los dos grandes partidos porque no dicen la verdad.



JAVIER: Creo que esta campaña electoral pasará a la historia como la peor de toda la democracia española, y no me extrañaría que la acaben estudiando en Harvard... A Cañete, como ejemplo de cómo no ha de hacerse un debate televisado, y al PSOE por cómo han tirado a la basura su programa electoral y han basado su campaña en despotricar hasta el hartazgo de la imagen de su adversario.



OTRO: Como prueba de cómo va la campaña he aquí las afirmaciones de dos grandes "estadistas".



Rubalcaba: hay que votar al PSOE para evitar que haya más recortes.

Es decir, es La Unión Europea quien tiene la última palabra en recortes, no el gobierno nacional.



Cayo Lara: la CEOE es quien hace el programa oculto del gobierno.



ALCALDE DE SESTAO



JAVIER: Yo creo que lo que representan sus declaraciones es que mucha gente está harta del efecto llamada que supone las subvenciones, pisos de protección y otros temas que no es éticamente correcto decirlas, es muy fácil criticar desde una posición que no te afecta estas declaraciones pero hay que vivir en ciertas calles de Sestao y no Sestao para ver la realidad de lo que pasa



MARTÍN: El alcalde de Sestao no es consciente del alcance de su rectificación.

Al tratar de matizar sus palabras afirma que cuando hablaba de echar a alguien de su localidad se refería a los indeseables. Es decir, que en Sestao no funciona la justicia, el alcalde y sus amigos determinan quien es indeseable y directamente lo sacan del pueblo. Más nazista no se puede ser.



MARIANO: no hay que confundir inmigración con delincuencia, que es de lo que se queja el alcalde de Sestao, cuando se vive de forma acomodada, en urbanizaciones y con vecinos de tu misma clase, nos olvidamos de como la clase trabajadora soporta a "cierta clase" de personas sin poder rechistar para que no le tachen de racista y xenófobo.



AGRESIONES AL COCHE DE MONTORO EN CATALUÑA



MARTÍN: Viendo las imágenes de la agresión forzosamente tiene que surgir la duda. Los mossos están más pendientes del coche que de los agresores, y son los escoltas los que tienen que salir del coche y abrirle paso.Desde luego en esta ocasión no se mostraron igual de diligentes que cuando detuvieron al empresario (que falleció después), claro que entonces la proporción era de seis mossos contra un posible delincuente.



Inma: los mossos actuan según son los manifestantes, a nosotros los funcionarios de justicia el año pasado nos rodearon por salir a pitar a los jarifaltes que venian a celebrar el inicio de año judicial, el despliegue que fue histórico



FEDERICO: Es difícil que no haya crispación cuando los gobiernos se dedican a dividir a los ciudadanos. Además de los problemas, de idioma entre otros, que también llevan a la frustración diaria en Cataluña. No es aceptable que, dentro de España, tú vayas a los ayuntamientos o las escuelas públicas y no puedas conseguir información en castellano. Todo esto es culpa, no solo del Gobierno Catalan, sino tambien del Gobierno Central que lo permite



CHEMA: Me preocupa el comentario frecuente de "eran solo unos cuantos" o "ha sido un grupito de desalmados" pensando que asi se le quita importancia a algunos actos de violencia callejera. Yo creo que lo importante no es el numero sino las consecuencias.



XAVIER: Reflexiones sobre las urnas de cartón de D. Artur:

-Las fabricarán delincuentes, para un delito como sería ese referéndum ilegal.

-Su uso: no dejan de ser papeleras, así que podrán darle ese mismo uso posterior: como papeleras.



Entrevista a Esteban González Pons



Como siempre el sr. Pons defendiendo el talante del PP, es decir, no ha dicho nada sobre Europa, pero ha repetido varias veces que sí botas a lo socialistas volveremos a estar mucho peor. Ahora estamos peor que con el PSOE, pero su táctica es siempre la misma.