Cuenta atrás para las europeas

ARTUR MÁS Y EL REY



JAVIER: Ver a Artur Mas hacer piruetas sobre el escenario para no posar al lado del Rey en la foto, demuestra lo pueril que pueden ser algunas personas, lo ridículo y falta de naturalidad del honorable, y lo peor, es que estas personas son las que rigen una autonomía.



CAMPAÑA



Patricia: Yo al vivir en el extranjero voto por correo y os puedo asegurar que el proceso para poder emitir el voto es complejo y tedioso (empezamos hace un mes!) Y el que sólo se hable de abstinencia electoral y de desinterés de los votantes la verdad quita las ganas de hacer el esfuerzo...Pero por mucho que digan, yo sí que voto y votaré lo mejor que sepa. Quizás el vivir fuera de España hace que una intente encontrar en Europa el "hogar" que tanto echamos de menos los que nos fuimos. Quizás el poder sentirse "europeo" hace que no nos sintamos tan extranjeros en un país al que nos fuimos y en el que intentamos integrarnos. Quizás Europa sea la manera de entender que aunque tuvimos que emigrar por razones de fuerza mayor, ésta sigue siendo nuestra casa.... Yo voto.



ENEKO: Sres. aquí tienen a uno que no irá a votar el domingo. El PSOE se agarra a lo que puede para rascar votos. Y el PP culpando al PSOE de todo lo malo, cuando la única verdad es que a día de hoy estamos peor que con los socialistas(más paro, peor calidad educativa, sanitaria etc.). Todavía estoy por oír a ninguno de los dos lo que piensan acerca de políticas y medidas europeas. Respecto a los demás que se presentan, los mismos medios os habéis encargado de que sean fantasmas que no vemos. No les pongo ni cara. Así pues, me quedare en mi casa o sí sale bueno, me paseare con la moto que es lo que me apetece de verdad.





JAVIER: Ayer viví un momento surrealista viendo el telediario cuando escuché a Elena Valenciano decir en un mitin: "yo quiero que conozcáis nuestro programa electoral".... Alguien debería decirle que la manera de conseguir eso es hablando de su programa y no basar su campaña en una metedura de pata de su contrincante.



CHEMA: Tras las disculpas del Sr. Arias Cañete, comentario de la Sra. Valenciano...."Si pero lo importante no es lo que dijo sino lo que piensa". Comentario del Sr.Rubalcaba.... "Si pero, lo importante no es lo que dijo sino lo que quiso decir" O sea, que oara conocer el pensamiento y las intenciones del Partido Popular, hay que preguntar al PSOE !!! INCREIBLE PERO CIERTO !!!



ALBERTO: Los dos partidos grandes se han dado cuenta, por fin, de que la opinión pública ya no distingue entre ellos, pues les culpa a los dos, y ve sus peleas como las de los combates de "lucha libre" en USA, todo teatro, todo amañado. Así ha sido desde hace años, pero ante la creciente abstención que se prevé han hecho piña para defenderse. No es tampoco la primera vez.



AURORA: yo no creo en esa pátina de pureza de la que los partidos pequeños presumen, porque es mentira, y lo que quieren es cacho y ya está, ....O es que el Sr. Iglesias de ´Podemos´ va a donar su sueldo de 10.000 € netos al mes a los deshauciados o a los pensionistas de 500 e., a los dependientes o las becas o las medicinas ... Cuando lo vea me creeré que está en Europa para algo distinto que no sea viajar en Business a Bruselas yéndose los martes a ultima hora y volviendo los jueves a primera. Y además me da rabia, que Gistau y muchos como él se ofenda tanto contra los que opinamos así, como si no fuera tan legítima esta opinón como la suya ...



MANUEL: El PSOE quiere que les votemos a ellos para que no siga habiendo recortes en Europa, en España, han dicho entredientes que van a pedir un salario unico, un banco central y sobre todo que les votemos a ellos para no votar al PP y que no votemos a los partidos pequeños porque no es un voto util. El PP ofrece seguir saliendo hacia arriba, como esta pasando ahora en España. Por lo tanto habra que votar en lo que los dos coinciden ¿no? Habrá que votar a los partidos pequeños para que cambie el sistema, para que si tiene que haber una Europa Unida que sea de verdad, no pegada con pegamento, para ver si funcionan las ideas pequeñas, ya que las grandes ya sabemos que no funcionan. Y ¿Por qué piden el voto útil? ¿Útil para que quien, para que, para cuando?

JAVIER: El voto útil es cualquier voto en función de lo que pretenda el votante, incluso la abstención. Ese voto puede hacerse u´til tanto en sentido positivo como negativo; puede hacerse votando a un partido con intención de que otro partido no prospere, cuando tiene claro quién no quiere que le gobierne, o puede hacerse votando al partido que quiere que le gobierne. En ambos casos el voto siempre es, por tanto, legítimo y útil.



Inma: Me parece escandaloso el dineral que se gastan en las campañas a base de mítines por todo el territorio nacional, carteles publicitarios y propaganda en los buzones que la inmensa mayoría tira a la basura sin abrir. Para empezar no convencen a nadie que no esté ya previamente convencido. Y el que quiera información sobre sus propuestas lo tiene fácil: puede ver los debates en los distintos medios o entrar en las webs de cada partido. Todo lo demás es puro derroche y debería cárseles la cara al suelo de vergüenza de pedirnos austeridad y sacrificios a los ciudadanos cuando ellos tiran el dinero de esa absurda manera.



Angel sobre los europarlamentarios: Como ciudadano puedo decir que no veo a los eurodiputados como burócratas. Más bien los veo como triperos



MUERTE DE UN POLICÍA NACIONAL AYER EN MÁLAGA



DANIEL: A ver si es posible que dediquéis unos minutos hablando de un compañero de la policía nacional que ha fallecido en acto de servicio. Los policías estamos indignados, el CNP se gasta más de 3.000.000 de euros en unas nuevas divisas que no sirven para nada, y no nos dotan de chalecos antibalas, (si nos dotan pero los sirven por cuenta gotas) tampoco de medios! Nos pegan, nos matan, y ni una triste noticia en los periódicos! Y eso no es normal.. No es normal que hablen de que a Montoro le han sacudido el coche, que hablen de los mítines, que ya todo el mundo está cansado de la misma historia todos los días y un hecho como el de ayer donde un loco le ha clavado 3 puñaladas a un policía, casado, con 33 años y padre de un niño, en el pecho, no salga apenas.