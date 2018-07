El debate sobre las redes sociales

ASUNTOS ECONÓMICOS



ANTONIO: Por fin alguien pone un poco de sentido común en materia de empleo, la secretaria de estado de empleo Doña Engracia Hidalgo se muestra partidaria de ligar el sueldo de los empleados a los resultados de la empresa, ganaríamos en calidad, atención y acabado y lo que es más importante, casi seguro que el empleado ganaría más. Yo iría más allá, ligar el sueldo de los futbolistas a los resultados, un sueldo si pierden un sueldo si empatan y un sueldo si ganan. O porque no ligar el sueldo de los políticos a la cuenta de resultados de la cartera o puesto que ocupe (eso ya no le va a gustar a la Sra Engracia seguro)



SENTENCIA CONTRA GOOGLE



HÉCTOR: Me provoca alguna duda la sentencia del tribunal sobre lo de Google: significa que un ¿político podría solicitar que no salieran ligadas a su nombre noticias de corrupción antiguas? ¿O que, por ejemplo, una persona imputada por tortura en una dictadura de hace 40 años, pida que ahora se elimine esa referencia? ¿Cómo van a fijar el límite entre derecho a olvido en la red y derecho a informar o datos relevantes?



ASESINATO EN LEÓN



NACHO: A mi este crimen me ha dejado perplejo sobre todo por algo que apenas he oído comentar, y es que una madre y una hija, aparentemente, personas con cierto nivel cultural, de una familia normal deciden matar a una persona, por un tema que parece absolutamente personal. Es que no salgo de mi asombro, que ni la mama, ni la hija, pusieran algo de cordura a la otra. EN ESTO NO SE HA PARADO NADIE, QUE SOCIEDAD TENEMOS QUE ESTO PUEDE OCURRIR…Ni que decir tiene, que me parece infame, los comentarios vergonzosos que he leído sobre este tema en twitter



POLÍTICOS Y REDES SOCIALES



JAVIER: Estos casos de los concejales gallegos demuestra que dejan que cualquier impresentable sea político. Lo bueno de las redes sociales es que puede servir de filtro de los partidos políticos para detectar imbéciles.



ANTONIO: Se habla mucho y se hace poco, esas concejalas de Pontevedra no se pueden ir de rositas solo entregando su acta, ( QUE SEGURO NO ENTREGARAN ) ya deben de tener una denuncia por amenaza de asesinato y que todo el peso de la ley caiga sobre ellas.



Fernando: Creo que la mejor forma de combatir estas cosas es la educación urgente por el respeto, algo que nuestra sociedad no hace casi a ningún nivel, empezando por el político.



José maría: ¿Limitar? No sé por qué. A la red social se añade uno voluntariamente, con sus ventajas e inconvenientes. Libertad de expresión SI pero que la ley persiga a quien falta a la misma con injurias y/o apología al delito.



Héctor: Se podrán censurar las redes, pero eso sólo quitará visibilidad al problema, mientras no solucionen la fuente del mismo, esto irá a más. Y que vayan a actuar más rápido en este asunto, que en cerrar casos como Barcenas o Eres, y que al final tenga más pena judicial un comentario en twiter que saquear el ayuntamiento de Marbella, pues creo que tampoco va a ayudar.



Martín: ¿Por qué han proliferado manifestaciones como las que han mencionado, no sólo en las redes sociales, sino en la vida cotidiana, sobre todo en la vida política? Quizá porque nuestros representantes han perdido la costumbre de debatir en las Cortes, cuerpo a cuerpo con sus opositores, y se manifiestan en la calle, ante las cámaras o micrófonos, que son elementos pasivos que no les responden. Pero lo peor es que estas acciones, fuera de lugar, se consideran derecho de expresión, con lo que no se ataja el problema. Han dimitido dos concejales por haber hecho comentarios inapropiados, bien, pero recuerdo que una ministra quería colgar por la catenaria a una presidenta de comunidad, y no dimitió, fue premiada.



Antonio: Independientemente de lo deleznable y condenable que puedan ser los comentarios de muchas personas en twitter y otras redes sociales, que lo son, creo que todos, y especialmente, los políticos, haríamos mal en no ver el trasfondo de esta reacción y quedarnos en una simple condena.El problema, en mi opinión, es que la ciudadanía ve, en muchos casos, a los políticos como una casta dirigente más preocupada por sus resultados electorales y la colocación de amiguetes y familiares en las administraciones públicas y sus empresas satélites que por los problemas reales de los ciudadanos. Creo que harían bien los políticos en tomar las acciones (no discursos) necesarias para rectificar esta corriente de opinión.



AURORA: ¿qué se puede esperar de Twiter?, todo el mundo sabe lo que es, es tan fácil como no tener ninguna cuenta en Twiter, la gente es que es un poco masoca, y con borrarse la cuenta se acabó el cuento. Y por otro lado, sí que es verdad que sois los propios medios clásicos, los que servís de altavoz y de difusión de todo eso, porque si no me lo contáis yo ni me entero, porque ni tengo twiter ni lo pienso tener ..., y es que me importa un pepino lo que salga en esa basura.



Francisco: me gustaría plantear, el papel de los medios de comunicación en la creación de una opinión radical, anti política, agresiva, y donde el que no piensa y dice lo que yo no merece ningún respeto y hay que acabar con él. La línea editorial de periódicos, cadenas de televisión, a mi entender, son corresponsables, en ocasiones, de esa nueva clase de dictadores de la opinión que lamentablemente abundan hoy en día en nuestra opinión.