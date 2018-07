¿Asesinato por venganza?

ASESINATO DE CARRASCO



LUIS: No entiendo el reiterado comentario de Fernando Onega, respaldado por algún tertuliano, haciendo disquisiciones sobre si el asesinato de la Sra. Carrasco ha sido "político" o "común". Incluso se ha dicho dudar sobre si "elevar el crimen a la categoría de político (sic)"... como si un crimen político fuese menos grave que un asesinato común. Siento estar en pleno desacuerdo. Ni lo entiendo ni lo comparto: un crimen es siempre un crimen y punto.



MARTÍN: Parece claro que el asesinato de la Sra. Carrasco es un delito común, sin carácter político. No entiendo por qué se dice que es una mala noticia para el PP el que la presunta asesina pertenezca al PP. A no ser que la intención de quien lo dice sea la de utilizar este desgraciado hecho para desgastar a ese partido.



IGNACIO: Aquí no hay que dignificar a nadie, son los políticos los que tienen que dignificarse a ellos mismos; no nosotros a ellos porque se han denostado a sí mismos ellos solos y por lo tanto tienen que salir de ahí solitos…



VÍCTOR: Es un placer poder escuchar a Arcadi. Para los pocos no tontos que quedan en este país, más que un placer, es oxígeno puro. Qué buenas reflexiones sobre las redes sociales, los homenajes, los programas especiales, los minutos de silencio,… Arcadi eres el 1!!!



IGNACIO: Este asesinato tiene toda la pinta de ser algo personal, pero es inevitable relacionarlo con la situación actual. Tenemos grandes casos, tanto en número como en inmensidad de millones, de corrupción, y hoy en el debate no van a hablar de ello. Los impuestos y gastos han subido en los últimos años muchísimo. Tenemos medios de comunicación justificando los escraches, otros justifican a los gestores de las cajas y algunos jueces les ayudan. Los nacionalismos, del tipo que sean, creando oído y enfrentamiento. Los ciudadanos empezamos a tomarnos la justicia por nuestra cuenta, escraches, Gamonal, asalto supermercados, quema de banderas, ataque a la policía, etc... Creo que esta sociedad debería mirarse al espejo, y aunque suene utópico unirnos y trabajar con honestidad. Si no, no hemos tocado fondo y vamos a seguir bajando.



Víctor: Por supuesto es un crimen PERO es mucho más que un asesinato es un síntoma más de la sensación que tenemos los ciudadanos de que no hay justicia, de que los que pertenecen al aparato político, judicial, funcionarial, sindical, monarquía y los poderosos se escapan sin castigo real de robar, manipular leyes y normas, aplicarlas y dejar de aplicarlas arbitrariamente, etc. Si además a eso añadimos la percepción de impunidad para los asesinos políticos, la puesta en libertad todo tipo de criminales, etc, etc. pues la gente se va progresivamente enfadando y desesperando. No lo estoy justificando sino intentando encontrar una explicación.



JAVIER: Este asesinato desvela la talla moral de algunos personajes públicos y de cientos de tuiteros anónimos que tienen la desfachatez de menospreciar la pérdida de una vida humana dándole una justificación política.



Carlos: Lo ocurrido ayer en Twitter sobre el asesinato de Isabel Carrasco demuestra una vez más que España está enferma desde hace tiempo. Y sin solución.



DEBATE de esta noche:



DAVID: Me interesa mucho más que piensan los partidos pequeños que estos dos, sabemos de sobra lo que quieren, es una pantomima que den bombo a los partidos que ya sabemos lo que piensan.



CAMPAÑA EUROPEAS



Mariano: yo espero que en la campaña electoral, los políticos nos hablen de como vamos a pagar la deuda acumulada, de como viviremos con menos dinero prestado, de cuales son esas reformas mas que todavia nos pide Bruselas, en definitiva, que clase de esfuerzos más nos pide Bruselas y que los políticos no nos cuentan.



UCRANIA



HÉCTOR: Gracias, por traer a una persona a la tertulia con un conocimiento más exacto de la extraña relación de Ucrania y Rusia, desde occidente parece que no se entiende. Rusia es un país que reconoce más de cien nacionalidades dentro de ella. Para los rusos, los ucranianos son hermanos eslavos y rusos en el fondo. Muchísimos ucranianos lo ven así también, otros muchos, son nacionalistas ucranianos que no están de acuerdo. Cuando se configura Ucrania, las fronteras bailaron, ciudades que hoy son Rusia eran solicitadas por Ucrania, hay ciudades que entraron en Ucrania siendo rusas. Por ejemplo, Odessa, es una ciudad históricamente Rusa (fundada por un español por cierto), y hoy es Ucrania. La UE ha hecho un papelón en este asunto, que me hace replantearme mucho el que nuestra acción exterior quede en manos de Alemania



SANCIONES A RUSIA



ANTONIO: ¿podrían explicarme qué quieren decir cuando dicen que se le van a aplicar sanciones a Rusia por lo de Ucrania? ¿Le van a poner una multa y si no la paga en plazo le aplican el 20%? ¿El presidente Putin tiene que realizar trabajos para la sociedad? ¿Van a retirarle a los rusos su pasaporte para no poder salir de Rusia?