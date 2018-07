Las elecciones europeas

EUROPEAS



AURORA: Todavía no se han dado cuenta que Aznar es un lastre para el PP?



Javier: El PSOE sigue apostando por el buenrollismo que tan buen resultado le dio a Zapatero. Pero la gente aprende, y ya sabe que de buenrollismo no se vive en tiempos de crisis, y que lo importante es ser buen gestor. Por eso el PSOE no es capaz de mejorar sus datos.



CHEMA: Dejaremos los españoles alguna vez de votar "en contra de" por las ideas de siempre y empezaremos a votar alguna vez "a favor de" por los hechos sin importarnos las ideas preconcebidas ?? Si alguna vez lo consiguiéramos seguro que algo cambiaria.



Sobre el debate

Carlos: ¿Alguien se puede creer que Arias Cañete tiene algún problema para debatir con Elena Valenciano?¿No será que Valenciano (y su entorno) es consciente de que no aguanta más allá del eslogan fácil, y que le da pánico que en un debate abierto ponga en evidencia su pobre nivel?



MANUEL: No os engañéis realmente creéis que a valenciano le conviene un debate con Cañete? Mientras uno quiere hablar de lo importante que es Europa para la marcha de un país, la otra quiere hablar de Jesucristo súper star, es normal que no se pongan de acuerdo...



Sobre la abstención



Carlos: Creo que deberíamos hacer una reflexión de porque la gente no acude a votar, ve a Europa demasiado lejos? la vemos como un ente que nos da dinero y que los estafamos como queremos y que como es así no nos importa nada?.. o vemos las elecciones como una pérdida de tiempo y que no podemos permitirnos el lujo de perder 1 hora cada cinco años para votar?, lo vemos como algo que no nos afecta al bolsillo y por eso no nos importa?



Manuel: ¿De verdad creen que la gente va a ir a votar? Para qué, si luego van a hacer lo que quieran, no lo que han prometido y luego encima te dirán que lo que hacen lo hacen porque están legitimados por las urnas, siempre la misma historia. El sistema está podrido. Os puedo decir que vivo en una urbanización en las afueras de Madrid, he intentado hacer campaña para la abstención y no me ha hecho falta…



Francisco: SIEMPRE HE ACUDIDO A LA CITA DE LAS URNAS. PERO EN ESTA OCASIÓN NO VOY A IR. ME ABSTENGO. ¿PORQUE ? SENCILLAMENTE PORQUE LOS DIPUTADOS EN BRUSELAS GOZAN DE UNAS VENTAJAS ECONOMICAS ESCANDALOSAS. CUANDO TODA EUROPA SE ESTÁ APRETANDO EL CINTURON , NUESTROS REPRESENTANTES VIVEN A CUERPO DE REY. Y EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES (SOLAMENTE ASISTIR) ES NOTORIO Y ESCANDALOSO. FIRMADO : FRANCISCO



MARTÍN: personalmente, y aunque no soy un experto, hubiera calificado este apartado como "res pública", en vez de res política) Si no estoy muy equivocado, la abstención media esperada es del 61%, con lo que España estaría en la media, otra cosa es que antes fueramos de los más europeístas de la Unión. No existiendo UN pueblo europeo, en el sentido constituyente, nos tenemos que conformar con votar en cada Estado miembro a nuestros propios políticos para que nos representen en Europa, por eso no cabe decir " no voteís a Merkel", por ejemplo. En todo caso, es imprescindible y urgente la reforma/reconstrucción del PSOE, y debería acometerla ahora, en la oposición. Y detrás el PP, en cuanto deje de gobernar.



Manuel: Alguien puede aclararme cuales son las propuestas de cada partido para mejorra el estado actual de crisis que estamos sufriendo.

Esto es lo que necesitamos los votantes, propuestas, saber lo que van a realizar si le damos el voto. Pero estas propuestas, claras y concisas y no con una verborrea que se llevan hablando una hora y sin decir nada.

Saludos de un votante desilucionado con nuestro nefastos politicos o mejor con estos vividores



SOBRE DRAGHI



JOSÉ: Al Sr. Dragui le cuesta mas trabajo tomar una decisión que a España abandonar la corrupción.

Nos tiene hartos de decir que tomará medidas. Ahora es en Junio despues será en Julio y posteriormente vendrá el verano y seguramente nos iremos a Septiembre.

¿A que le tiene miedo? ¿A que la inflación pase del 0,5% al 1 o 1,5?. Pues los demás le tenemos miedo a la deflación, a un euro ridiculamente fuerte que impide, en gran parte, las exportaciones y la recuperación y a la falta de politicas "atipicas" similares a la Reserrva Federal que propicien esa misma recuperación, al menos, de los paises del sur de Europa. ¿A que espera?.

Ésto es como bajarle la tensión a un hipertenso pero si te pasas de bajada se te muere el enfermo.

Personalmente me parece un personaje desesperante, incompetente y además un pelmazo.



CASO METRO DE VALENCIA



JUAN: El conductor de El Metro de Valencia no es el único responsable de ese accidente, como tampoco lo fueron los pilotos del avión de Spanair de Barajas o el conductor del tren gallego. Ojala todo esto sirva para mejorar la seguridad, los procedimientos y no queden en condenas judiciales y de compromiso.