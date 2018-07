Políticos en entredicho

Pregunta:



Chema: Si es cierto que la economía sumergida es un 20% de la economía total española tendremos que aceptar que hay un mínimo de 2 millones de teóricos parados trabajando en esa economía sumergida. Esto nos indica que el 26% de paro es una cifra incorrecta. Estoy errado?



IGNACIO: Soy pesimista en cuanto a una gran recuperación por nuestra falta de industria. La empresa tradicional, textil, calzado, conservas. Ha ido decayendo por falta de competitividad. El sector primario con la trampa de las subvenciones europeas se lo han cargado, y ahora importamos productos que antes se producían aquí. Industrialmente dependemos de Multinacionales extranjeras que buscan mano de obra barata. Y nuestras grandes empresas son turismo barato, Energéticas y Bancos, osea importadoras y usureros. En conclusión, riqueza para unos pocos.



EXTREMADURA



JAVIER: No sé quién ha aconsejado a Fernández Vara, pero yo le daba por alguien políticamente más inteligente. Esta moción de censura parece más una pataleta de niño mosqueado que se siente ninguneado en su propio cumpleaños. Algo haría mal en su momento para que Izquierda Unida no le apoyase para ser presidente. Hecho, por otro lado, digno de ser incorporado al fichero de Expediente X.



EMILIO: ¿Cómo estará Izquierda Unida, para no querer saber nada de los socialistas? Lo que le pasa al PSOE, es que creia, que a pesar de haber ganado el PP, iban a pactar con IU, para quitar el gobierno al PP, les ha salido mal.....pues ya se sabe. Ajo y Agua....Hay que saber perder.



Antonio: habla FDEZ VARA del contrasentido de IU permitiendo que un gobierno de derecha gobierne en Extremadura , a renglón seguido afirma que el gobierno del PP se niega a llegar a acuerdo con el PSOE extremeño , como si no fuer de izquierda también el PSOE extremeño , ahí no encuentra contrasentido , así nos va con estos mimbres



Gema: No tiene sentido que haya presentado una moción a un año de las elecciones y con los presupuestos aprobados por mayoría. ¿Que va a venir ahora a hacer un plan de urgencia para salvar a Extremadura en una año? Quizás se le ha olvidado que el PSOE gobernó Extremadura casi 30 años...tiempo tuvieron.



Jose maría: El señor abra considera una anomalía que en Extremadura gobierne el partido político que ganó las elecciones por unos 17500 votos a los 2 partidos restantes, por mucho que los restantes sean de izquierda...Le parece normal que gobiernen dos partidos que han perdido? Con programas distintos... Con ideales... Bueno no, los ideales son igualase los del PP, PSOE e IU. Hasta que punto los políticos han perdido la visión de la realidad? O es que intentan tratarnos como tontos? La desvergüenza no tiene parangón en el mundo.



MAGDALENA ALVAREZ



XAVIER: En la película “Carmina y amén”, la protagonista oculta la muerte de su padre para cobrar integra la paga de ese mes. Me temo que Magdalena Álvarez no dimita hasta final de mes por parecidas razones: cobrar el mes completo.



Chema: Creen ustedes que la situación actual de Magdalena Álvarez puede perjudicar a la imagen de España en Europa y al posible futuro de nuestro próximo representante?



ENTREVISTA A ISABEL TEJERINA



JAVIER: ARAGONÉS EN VALENCIA: Solo unas líneas para poner de manifiesto que en mi opinión el Ministro Cañete hizo una labor discreta pero eficaz alcanzando acuerdos sobre el agua. Sería bueno saber que es una prioridad de la nueva Ministra para buscar soluciones de consenso. En tiempos de Aznar no se pactó lo suficiente y luego se han perdido años y recursos preciosos. El agua es un problema de futuro si no se soluciona bien



ARANCHA: Por qué la pac pueden cobrarla exagricultores que ya no son dueños de tierra y q viven mucho mejor que los actuales propietarios? Es justo eso?