De crisis y recuperación económica

Comisión europea / Bruselas



Héctor: Compruebo, que nadie, dentro de la comisión, consejo o parlamento Europeo, (ni por supuesto gobierno de España), contempla ya la teoría que indica que una menor presión fiscal favorece el flujo económico y por lo tanto incrementa la actividad y recaudación. Los llamados "liberales" que nos pastorean ya no consideran necesario ni siquiera vender esa moto, directamente establecen la obligatoriedad de fundirnos a impuestos pq el único objetivo es tratar de pagar deuda no que crezca la economía.



Inma: Bueno, pues parece que Bruselas certifica que efectivamente estamos en vías de recuperación pero sin recuperar empleo. Y mi pregunta es: qué clase de recuperación es ésa que deja atrás al 25% de los ciudadanos? Ése era el maravilloso milagro prometido?



RECUPERACIÓN

JAVIER: La verdadera recuperación será cuando España disponga de un nuevo modelo productivo para, sin la excesiva financiación externa disponible antes de la crisis que suponía un falso estado del bienestar, poderse garantizar a sus habitantes una calidad de vida basada en la sostenibilidad económica, social y medioambiental.



MARIANO: ¿se puede hablar de la salida de la crisis, cuando solo cuatro o cinco de las 17 autonomías tiran del carro y dos de ellas, de la mas ricas quieren independizarse?



MARIBEL PARA CASADO: para mí “el vivir como antes" ya no va a volver a Dios gracias. ¿Vivir bien qué es? ¿vivir por encima de nuestras posibilidades?. ¿Tener personas que sin ninguna formación (me refiero a todos los que trabajaban en la construcción y les aseguro sé de lo que hablo puesto que soy ingeniero) ganaran 2500 o 3000 euros? Y en cambio un médico de la seguridad social de atención primaria por poner un ejemplo ganara 2500 euros?, ¿qué el Gobierno se gastara el dinero en subvencionar a todo el que lo pida? ¿que cualquiera comprara un piso sobre plano entregando 6000 euros y al año o menos le dieran por lo mismo 12000 o 14000 euros?........ Para mí eso no es vivir bien. Espero que esta crisis por lo menos nos sirva para que a partir de ahora se valore el esfuerzo y que se cumpla el refrán español de que "el que algo quiere algo le cuesta"



MANUEL: Escuchando a algunos de los comentaristas de hoy (y otros días), de esta crisis se debía haber salido por el siguiente orden:

Primero acabar con el paro en unos meses, Segundo que todo el que quisiera hubiese dispuesto del crédito bancario sin problemas. Luego procedía reorganizar el bodrio de las cajas de ahorro pero sin ayudas públicas, con las quiebras que fueran precisas y sin que ello hiciera peligrar los depósitos de los ciudadanos, que por supuesto tienen que estar garantizados. Vendría luego arreglar el asunto del déficit público, siguiendo los consejos de la izquierda que recomienda no pagar y pedir prestado cuanto nos haga falta para mantener gratuidades y prebendas sin fin. Todo esto sin prestar atención a la prima de riesgo, que es el tema que menos preocupa a todo el mundo, por lo que sería el último paso para salir de la crisis siguiendo los procedimientos que exigen los entendidos opinadores. Por desgracia la economía funciona al revés.



MÁS

FRANCISCO: Para el que se lleva dinero público con cualquier artimaña, cuatro actuaciones muy básicas:

- Que devuelvan el dinero hasta el último céntimo.

- Con los intereses generados por ese dinero.

- Multa por cometer esa tropelía.

- Inhabilitación para cargo público de por vida

Con esto seguro que se acaba todo esto de raíz, pero claro los que deben legislar son ellos….



MÁS:



ALFONSO: A ver si con el caso de corrupción del AVE Barcelona nos enteramos de la cruda realidad que es esta, aunque sea políticamente incorrecta. Por cada político corrupto que va y viene hay diez funcionarios que permanecen viendo a los políticos ir i venir. Existe una autentica mafia funcionarial repartida por todo el territorio nacional y por todas las administraciones. La prensa y la policía lo tiene muy fácil, tan solo tienen que vigilara a los técnicos que vigilan a las concesionarias de obras y servicios. Comprueben de donde vienen los chalets, apartamentos, pisos, coches de lujo, viajes, cestas de navidad, etc, etc de gente que vive de una nómina. ale al ruedo



JULIA: Quien es el último responsable? Ese tipo de contratos siempre son políticos.



OTRO OYENTE, EX VOCAL de la Federación Nacional de subcontratistas de la construcción, la solución sería marcar un porcentaje de baja, por ejemplo más del 5 % de baja sería temeraria y la oferta quedaría eliminada. El caso Sacyr de panamá es la misma política que se sigue en España. Un saludo



JAVIER, como habéis nombrado, el problema es el procedimiento de licitación, contratación y liquidación de las obras. Para obtener un contrato hay que hacer bajas por debajo de precio real. Los proyectos de construcción tienen muchos fallos, que originan cambios cuando la obra está comenzada, y ahí las constructoras tienen las de ganar, al tener que aprobarse precios nuevos de unidades de construcción nuevas. La administración es muy lenta para aprobar cambios, y las obras no se pueden parar a la espera de la aprobación (costes de paralización). Con condicionantes como estos y si las personas que lo dirigen tienen bajos principios, se dan todas las condiciones para que el final sea el conocido.



JAVIER: dejad de decir "funcionarios de Adif" porque no hay funcionarios en Adif (en excedencia,v sí, pero no en activo). Eran trabajadores de un ente público, que es un absurdo administrativo que permite manejar poderes públicos sin sus controles, con lo que la corrupción está servida.