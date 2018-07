Variedad de temas

EUROPEAS



JUAN: Elena Valenciano y el PSOE siguen haciendo su campaña europea contra Angela Merkel, como si Angela Merkel fuera a perder algo. "angelita" ... quiero decir que los angelitos cuiden de Elena Valenciano y del PSOE. Cuando cualquiera se enfrenta con un muro acaba estrellado.



RECUPERACIÓN



No es que muchos no queramos reconocer la famosa recuperación. Es que la realidad es terca, y la realidad es que cada vez somos más los que estamos peor. Y cada vez son más los que no tienen ningún ingreso y dependen de otros para sobrevivir. Y cada vez son más los que abandonan el país en busca de trabajo y somos menos los que trabajamos y mantenemos lo que un día fue el Estado de Bienestar. La recuperación no llega a las personas de a pie y eso es lo que molesta.



OTRO: Contemplan una salida de la crisis sin que aumente el consumo? Qué clase de recuperación económica se puede esperar en un país en el que la gente no es que no quiera consumir, es que simple y llanamente no puede?



PAGA EXTRA



MARIOLA: Tenemos un salario bruto anual dividido en 14 pagas, no tenemos un salario anual dividido en 12 pagas y ademas de ello cobramos 2 paga extras.Lo que importa es el salario bruto no en cuantas veces te lo paguen al año.



Marta: Las pagas forman parte del sueldo. Yo nunca las quise, prefería prorratearlas porque la empresa no tenía porqué "guardar" mi dinero. Soy licenciada y mi sueldo nunca ha superado los 1200 euros, lo mismo q gana un amigo mío colocando cajas en un almacén en Londres.



Joaquín: Un trabajador tiene un bruto anual que, en el caso de la empresa privada, se decide en cuántas pagas se da al trabajador y en el caso de la pública (funcionario) se establece en 14. Algunos empleados de la banca tienen 18 pagas, por ejemplo. Después, en el extranjero es muy común tener beneficios como bonos de la empresa en la que se trabaja, planes especiales de jubilación y tantos otros beneficios. Sólo quiero decir que no se debe tomar un dato puntual y analizarlo aisladamente. Si lo hiciéramos, tomar vino sería malo, pero no lo es, como todos sabemos cuando tomamos un vasito en las comidas :)



Falta de CRÉDITOS



Ricardo: pone un ejemplo: su mujer y él son funcionarios con más de 20 años de antigüedad, superan cada uno los 3.000 euros mensuales, tienen cuentas saneadas y ningún crédito pendiente. Ahora quieren una hipoteca de 75.000 euros para una segunda vivienda, que serían unos 625 euros/mes durante 10 años. Llevan un mes esperando respuesta del banco y no llega y se pregunta: si a nosotros les es tan complicado darnos un crédito, ¿a quién se lo pueden dar?