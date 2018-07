Los sindicatos y Cataluña preocupan a los oyentes

SINDICATOS



JAVIER: Ayer, día de los trabajadores, las playas gaditanas estaban abarrotadas, y no era aquello una manifestación de camareros de chiringuitos precisamente.... Esto es señal inequívoca del escaso peso de los sindicatos para los parados y trabajadores y la poca creencia en el movimiento sindical como método para luchar contra el paro.



INMA: Por supuesto que los sindicatos tienen que hacer un ejercicio de autocrítica y hay muchas cosas que deberían cambiar, pero qué sería de nosotros, los trabajadores, si no existieran. Si no hubiera ninguna oposición a las exigencias de los empresarios en qué condiciones trabajaríamos, los pocos que aún trabajamos. Por supuesto que los sindicatos tienen que hacer un ejercicio de autocrítica y hay muchas cosas que deberían cambiar, pero qué sería de nosotros, los trabajadores, si no existieran. Si no hubiera ninguna oposición a las exigencias de los empresarios en qué condiciones trabajaríamos, los pocos que aún trabajamos



JUAN: Lo malo de estos sindicatos que piden la Luna, es que hay un par de partidos políticos (PSOE y IU) que están dispuestos a darles el universo, que es eso que está a miles, y millones, de años luz, para una gente que no es capaz de ver ni encendiendo bombillas.



Mariano: Ayer escuché a un sindicalista decir que mientras no vayan todos los trabajadores unidos no se solucionará el problema del paro. Yo me acerque a la manifestación de mi ciudad y había banderas republicanas, independentistas catalanes, unos que pedían la libertad para presos cubanos en Estados Unidos, algo por la liberación de Palestina... Me metí en un bar y me tomé un café. Alguien debería explicarles que caca cosa tiene su momento. A lo mejor si los sindicatos hablasen de temas laborales iría más gente a sus manifestaciones.



Antonio: Con casi cinco millones de parados, los sindicados no sólo piden más empleo, sino un EMPLEO DE CALIDAD. Se me ocurre que, para conseguirlo, deberían crearse muchos puestos de DIRIGENTES SINDICALES.



Manuel se pregunta por qué los sindicatos que representan sólo al 7% de los trabajadores tienen que negociar mi convenio laboral



Koldo: Les estoy oyendo y tengo un apunte pequeño a lo que dicen. En Alemania solo hay un sindicato mayoritario y en España la diversidad es mayor por lo que no es posible que sean capaces de tener la misma capacidad de reaccion. Como ejemplo, en la empresa en la que trabajo en Vitoria hay 7 diferentes sindicatos con sus representantes.



PRE CAMPAÑA EUROPEA



CHEMA: Resulta increíble ver lo corta que es la memoria de los ciudadanos. El PSOE, sin rubor alguno, saca a Zapatero en las europeas y hasta es posible que reaparezcan en escena Leire Pajin y Bibiana Aido. La Presidenta de Andalucía apuesta por el ladrillo para salir de la crisis y seguramente Habrá algún banquero preparando unas nuevas Preferentes. No tenemos remedio!!!



Pasión de catalanes



LUIS: Si mi vecino se quiere independizar del bloque, digo yo que el resto del bloque tendremos algo que decir al respecto.Yo entiendo que ellos se consideran Catalanes dentro de España, pero ellos tienen que entender que yo me siento español en Cataluña, que Cataluña no es una parte de España, es España



OTRO: Si el problema para hacer el referéndum es que la soberanía reside en todo el conjunto del pueblo español, por qué no hacen un referéndum a nivel nacional y nos preguntan a todos? Igual se sorprenden y resulta que somos muchos en todo el territorio español que pensamos que si los catalanes quieren irse, lo mejor es que se vayan.



Rafael: La verdad es que siento mucha pena cada vez que oigo una entrevista de este tipo. Es increible como han aprendido a usar un lenguaje de tal forma que al escucharlos da la sensación de que siempre la culpa es de los demás. ¿Por qué no admitidos de una vez que durante más de 30 años, en los ámbitos educativos se ha embutido la idea de que NO son Españoles ?. Consideró que un 47% de la población catalana quiera ser independiente con la politica educativa que se ha llevado, es bastante poco. Por cierto , indíquele al Sr. Nadal que el único país es España, por ahora. Ya está bien de tanta perversión del lenguaje!!!



Juan: No lo entiendo: ¿saltarse la ley, como pretenden en Cataluña, es un problema político?

Xavier: Para aquellos que tanto les desespera la “pasión de catalanes”, que suban a cubierta a escuchar a la orquesta, y que no se preocupen si el barco -su barco, mi barco-, se pone así como vertical. ¡Ah! Y muchas gracias por su solidaridad, por decir algo.

María: me alegro mucho de que hablen de Societat Civil Catalana. Me he unido por primera vez en mi vida y tengo esperanzas de que se nos oiga a los que vivimos en Cataluña y nos tienen acorralados.



Francisco desde Lleida: Para mí que llegan con dos años o más de retraso.

Desmontar lo que tienen montado en Cataluña con el apoyo de la Generalitat, no se logra en los meses que faltan para la consulta.