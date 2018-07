Variedad de temas

SOBRE LO DE AYER EN EL CONGRESO



JAVIER: Lo del improperio de Sainz de Santamaría parece un consejo del Jack Ryan de Tom Clancy, en plan: "vicepresi, meta usted un contundente fuck en su respuesta y así resultará creíble y convincente".... Particularmente, yo no me creo las acusaciones de la teatral Soraya Rodríguez, que ayer hizo de aspersor de acusaciones sin pruebas.



Antonio: Me gustaría que comentaran la "cara" que tiene el PSOE cuando Rubalcaba pide una "campaña electoral europea, cercana y limpia", y que "no tolerarán ataques a Andalucía, y mientras tanto acusan (sin pruebas) a Soraya Sáez y a Arias Cañete de recibir sobresueldos.



PARO



Enrique: hasta que no cojamos el toro por los cuernos el tema del paro no se arreglará. En este país todavía da miedo contratar, los sueldos no pueden bajar, e incluso podrían mejorar algo en el sector privado hay que abaratar el despido y bajar las cotizaciones sociales, todo ello con un refuerzo extraordinario en la regularización del empleo sumergido y evitar los abusos por parte de todos (contratos basura y gente que prefiere cobrar prestaciones a trabajar, o lo hace en b)



MARIANO: un País que el único empleo que crea es el de camarero y recolector en trabajo temporal, jamás saldremos de esta. Si además rebajamos los salarios ¿cómo se va a consumir? La clave está en la industria, industria que prácticamente ha desaparecido sumándola a la del ladrillo pues tenemos los resultados que tenemos.



Ignacio: El número de autónomos crece, pero de forma engañosa, ya que es debido a la gran promoción que está haciendo el gobierno a lo que llaman emprendimiento, para mejorar sus cifras y a la desesperación de los parados. Ha disminuido en todos los sectores menos en hostelería. Para montar un negocio hace falta formación y experiencia y financiación, que ahora ha aumentado. Pero lo primero no. Esto es ilusión a corto plazo y ruina a medio largo plazo, así como que están tirando precios, y afectando muchísimo a negocios que ya estaban mal. Beneficiados: las estadísticas y los de siempre, bancos y grandes franquicias.



AURORA: es que tanto discurso contradictorio para una EPA, que lo único que refleja como todas las encuestas es la percepción subjetiva o el engaño del encuestado...¿No es más fácil acudir a los cotizantes de la SS - como dice Leguina- , datos objetivos de contratos, y se acabó semejante maraña que sólo sirve de distracción, cuando no manipulación? Y por otra parte, desde luego, el PSOE, y el Sr. Valeriano, no tienen ni media palabra que decir, porque su gobierno fue el que nos trajo 5 millones de parados, no sé a quién ni a a qué reclaman nada, siendo ellos los responsables de esta debacle; claro, destruir no sé cuantos millones de puestos de trabajo en menos de 2 años es muy fácil; crearlos ... va a ser más difícil, así que, ... que se callen ya, hombre, que tienen menos credibilidad que el sastre de tarzán



Gilbert: ¿La EPA tiene en cuenta a los mayores de 48 que se han quedado en paro? Gente que sabe que no volverá a trabajar. Gente subsidiada, que con hijos todavía muy dependientes, no podrán volver a ir de vacaciones, al cine con sus hijos, si necesitan cambiar el coche, las actividades extraescolares fuera, los deportes de equipo fuera, el alquiler o la hipoteca, la luz el agua, etc. Ni siquiera se podrá buscar la vida en el extranjero, ya que es muy mayor. la pensión no tendrá acceso mas que a una mínima. Ya sabe que lo que le queda de vida no tendrá acceso a "la economía de bienestar". Antes podíamos ver un futuro. Ahora solo lo ves negro a muy negro. Me importan tres C.... La EPA, el paro joven,



RAFAEL: Aleluuuuuuya. Es de las pocas veces que oigo hablar a alguien que se preocupa de nosotros. También existimos, que somos personas que hemos trabajado muchos años y nos hemos quedado sin trabajo cuando tenemos una familia que mantener y una hipoteca que mantener. Y lo malo es que con 50 años eres un viejo. Y sólo se habla de los jóvenes y no de nosotros. Es de las pocas veces que oigo un tertuliano preocuparse de nosotros.



Patricia: Estáis comentando el sistema de contabilización del paro y quería haceros un pequeño apunte de cómo funciona en Suiza, donde estoy viviendo actualmente. Aquí una vez que pierdes el empleo te apuntas al paro pero, para poder cobrarlo necesitas justificar que si estás buscando trabajo, es la manera de garantizar que no estas aprovechando de la prestación social. De hecho, buscar trabajo se considera aquí una ocupación equivalente a un trabajo en si.



Un símil médico que propone francisco:



1) El paciente llegó al hospital con la femoral cortada por el asta de toro y una pérdida de sangre cercana al límite compatible con la vida // Situación en la que dejó la economía española en partido socialista.

2) El cirujano logró cortar la hemorragia, pero el volumen de sangre (volemia) seguía muy bajo después de la intervención. // Medidas tomadas por el actual gobierno

3) La intervención ha sido un fracaso porque la volemia no se recupera al día siguiente de la intervención. // Interpretación del partido socialista de la situación actual.



De la misma manera que el organismo humano necesita un tiempo para reponer el volumen de sangre, la máquina productiva del país necesita de un tiempo para volver a ponerse a velocidad de crucero.



Sección calleja: Lourdes: No recuerdo yo a Calleja en el 2009 quejarse ni la mitad de la pérdida de empleo, cuando entonces se destruyó como cuatro veces más en un sólo trimestre. Claro que entonces estaban los socialistas en el poder, había "brotes verdes" y los sindicatos estaban callados y dando palmaditas en la espalda al gobierno para no perder las sustanciosas subvenciones que les mantenían.



CHEMA SOBRE RECUPERACIÓN: En la situación actual, que tanto por ciento de culpa puede tener el no reconocimiento o el reconocimiento tardío de la crisis monetaria por parte del anterior gobierno. Tiene esto que ver con el no reconocimiento por parte de la oposición socialista de la mejora de la economía española? En los dos casos son lentos de reflejos?



SOBRE ENTREVISTA A ERKOREKA



MARTÍN: ¿Por qué no habla claro? Cuando Herrera pregunta sobre "la estación término" nos remite a la voluntad del pueblo, pero ¿cuál es la idea del PNV? Quiere ser independiente, pero ningún país de Europa lo es totalmente. Quiere, en consecuencia, ser independiente en África. Lamentable, una vez más



JAVIER: Los equilibrios que ha hecho ERKOREKA para poder responder sobre la independencia y no decir nada, no los he visto ni en el circo DEL SOL.



GONZALO: Estos del PNV si que son listos, dejan que los catalanes les hagan el trabajo sucio mientras ellos ya cobran y preparan su referéndum en la sombra. Ahora dice que lo de salir de la unión europea ya se verá. Y todo por los intereses de unos pocos, porque España no roba al País Vasco y Cataluña, los que roban son los Puyol, los Millet, etc. y no se dan cuenta. Siguen haciendo de bufones con sus banderas, con su máxima exaltación en los partidos de sus selecciones autonómicas, su única recompensa mientras cuatro se llevan el dinero.