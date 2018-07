Los datos de la EPA y el cierre de canales de la TDT, las preocupaciones de los oyentes

PARO



la única realidad es que a día de hoy hay menos gente trabajando en españa que hace un año. por muchas vueltas que algunos le quieran dar. y además de que hoy hay menos gente trabajando que el año pasado por estas fechas, sube vertiginosamente el empleo precario, a tiempo parcial, por contratos de cuatro días y por sueldos miserables. y con eso pretenderán que la gente consuma, que se compre muchos pisos y muchos coches y que pueda pagar su factura de la luz. y luego irse de vacaciones para que el turismo no decaiga. ja!



María: los datos de la epa confirman el estrepitoso fracaso de las políticas de empleo de este gobierno. estoy aterrada porque ya se han instalado en la autocomplacencia con escuálidos crecimientos temporales de empleo precario. nos engañan creando empleo público para que parezca lo que no es, y lo mas grave es que no hay plan b.



BANCOS



Lucas: Yo no entiendo mucho de los beneficios y pérdidas de los bancos, pero si Bankia ha ganado en tres meses 250 millones, no podría aprovechar a devolver el dinero de las preferentes?



EUROPA



SEVERINO: Ya está bien de escuchar a los candidatos hablar de unos y de otros…Dónde están sus propuestas?



AGRESIONES



AURORA: Por supuesto las agresiones verbales y físicas son condenables, pero, desde el punto en que la babosa clase progre descarga la responsabilidad de la persona agresora - la única responsable - sobre el clima imperante ... Pues nada , habrá que poner al clima imperante como objeto delicuencial en el código penal



PARA OTRO OYENTE Estos son los escraches violentos que están derivando de los famosos escraches jaleados por el PSOE



EDUARDO: Yo como autónomo, me siento desagraviado hacia el resto de determinadas personas, porque está mas perseguido y multado pasarte dos días sin pagar mi cuota de autónomo o pagar el i.v.a. fuera de plazo, que pegar un puñetazo, asaltar un supermercado en nombre de los trabajadores, llamar hijo de puta a un diputado o fascista a un ministro. Una cosa es la teoría y otra la práctica, la práctica es que yo tengo multa y recargo y ellos no.



SOBRE LA NUEVA MTRA DE AGRICULTURA



ARTURO: Está toda la izquierda indignada por la elección de la nueva ministra de agricultura. ¡Mira que poner de ministro a alguien con estudios! Es para echarse a la calle. Una mujer con dos carreras, idiomas, prestigio y experiencia profesional altísima en diversos puestos públicos y privados, con un avalado prestigio en Europa, y va la derechona, rancia y trasnochada y la nombra ministra. No tomarán nota del ejemplo socialista de colocar en puestos claves de la administración a personas con un curriculo acrisolado de fidelidad al partido, y amplia experiencia en... ehhh...esto... bueno, con mucha fidelidad al partido. He ahí las Leires, los Ppepiños, las Aidos y la Valenciano, criticando las políticas que han llevado a la ruina a Alemania, España y la Europa toda, salvo Francia, a la que están obligando a salir de la brillante senda del éxito de las políticas Hollandesas... ¡Ayyy Dios mío!



PASIÓN DE CATALANES



JAVIER: Me juego algo a que en el título preliminar de la constitución catalana que está haciendo el pájaro ese dice algo así: "la constitución catalana se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación catalana, patria común e indivisible de todos los catalanes"



JOSE CARLOS: Es insufrible a situación en Cataluña. La opción de esconder la cabeza y olvidarse de lo fundamental (las reglas del juego) para centrarse en lo urgente (el comer todos los días) es el arma que han conseguido los separatistas que muchos habitantes en Cataluña se acerquen a su sien. Si le sumamos la dejadez y el olvido del gobierno de España que padecemos, el diagnóstico que tenemos aquellos que queremos vivir en paz y bajo el amparo de la Ley es el de agonía inacabable, eterna. Van 35 años de deslealtad institucional en Cataluña con la ciudadanía. De todas las instituciones y gobiernos. Uno se llega a plantear el irse de aquí. Y en ese preciso instante, el separatismo vence.



LOS MOSSOS



MARTÍN: Si los mossos usan la palabra "español" como insulto, ya me contarán qué respeto puedo guardarles cuando los vea en Salou, por ejemplo.

Lo más fino sera llamarlos "fustas", que debe ser ser algo así como maderos en catalán. (el Sr. Herrera me corregirá).Lo triste es ver como tenían que permanecer los militares y Policías Nacionales, firmes, aguantando.¿No hubiera sido más digno abandonar el puesto?



JAVIER: Tengo conocidos trabajando en los Mossos. ¿Sabes que hacen los mossos para dar por saco a sus jefes? HABLAN EN ESPAÑOL POR LAS EMISORAS. ¿Gracioso, no ? Pues creo que no. Esto empieza a tener muy poca gracia.



Jorge: La función de un escolta no es la detener a un agresor. La función de un servicio de escolta ed repeler y evacuar a la persona protegida en caso de agresión



CIERRE DE CANALES



‎No debería ser responsable el que dio los canales en contra de la ley. Un gobierno no se puede saltar la ley. Se debería hacer responsable al director general/ministro que dio esos canales. Si se hace responsables a los que hacen actos contrarios a derecho se lo pensarían.

Pero al final pagaremos los ciudadanos la demanda de las Tv contra el estado y la persona que dio los canales no le pasa nada.



ESTER: El gobierno no cierra canales de tv, los cierra el Supremo.

Motivo: por que en su día Zapatero repartió de manera irregular licencias para la TDT. Tenían que haber accedido mediante concurso publico para obtener la licencia.



CASAS A 4.000 EUROS con 3-D



JAVIER: En defensa de la arquitectura: esas casas en serie producen una arquitectura desarraigada en el sitio donde se implantan; no tienen en cuenta las circunstancias climáticas, paisajísticas o, incluso, las personales de sus usuarios. Ahora que la eficiencia energética debe ser una premisa, estas casas nos llevan en el sentido contrario.