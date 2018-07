Norte y sur

EUROPA



JUAN: Elena Valenciano sigue queriendo cambiar Europa, ya que por lo visto le gusta cómo funciona Andalucía, donde el PSOE y su gobierno, no tienen nada que cambiar.



CATALUÑA:



XAVIER, DESDE BARCELONA: Más allá de los motivos –por llamarlos de algún modo-de la agresión a Pere Navarro. Lo que es innegable es que en Cataluña, las agresiones de todo tipo -y las físicas no son excepción- contra quienes no comulgan con el dogma nacionalista menudean, y en las amenazas y justificaciones de la violencia y hasta del terrorismo, son cosa común, y no ya en internet, si no en medios de comunicación públicos. Lo digo, Sr. Juliana, porque provienen de una parte de Cataluña, la del secesionismo, que se describe como ilusionante, diferente y a años-luz del de la odiada España. Y como suele Ud. decir: “eso, son datos”.



Entonces Ud cree que porque el agredido no denuncie o haya sido la agresión por motivos particulares ya no es censurable ? O es que hay que echar tierra al asusto para que no veamos el clima de crispación de Cataluña?

Carlos: ¡Pero qué barbaridad es esa de que recibir huevos en la cara "VA EN EL SUELDO" de los políticos?, y ¿cómo es eso de que no le parece bien, ni tampoco lo justifica? No la entiendo, PILAR, el hecho de elegir la carrera política no le da derecho a nadie a convertirles en posible objetivo/destino sobre el que volcar sus frustraciones, decepciones o lo que sea. Además de que esos huevos se les tira a los representantes (directa o indirectamente) de un número (mayor o menor) de los ciudadanos.

ANTONIO: me hace mucha gracia cuando dicen que el puñetazo es un hecho aislado. Se imagina que todo el que está indignado con la política de este señor le diera un puñetazo? Es aislado pero no quiere decir que no haya muchísima gente que quisiera hacer lo mismo. YA LLEGARAN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES



DAVID: Creo que a los políticos se les odia principalmente no por lo hecho anteriormente sino por su actitud de brazos cruzados ante la corrupción y por q no hacen nada por atajarla dirigiendo sus esfuerzos a hacer de las justicia algo torpe y lento y lleno de callejones para salvarse y manejarla a su antojo.



Inma: lo que le pasó a Pere Navarro es un signo más de la insoportable polarización que se está viviendo en el tema de Cataluña. los nacionalistas catalanes odian a navarro por considerarlo traidor a Cataluña y los nacionalistas españoles, muchos de sus compañeros socialistas entre ellos, le consideran un traidor a España. como se suele decir, en el término medio está la virtud. tal vez pere navarro represente a ese término medio. cuando tanto le atacan desde ambos extremos por algo será.



OTRAS AGRESIONES



Ángel: Las agresiones, verbales, de dirigentes de IU a trabajadores de Delfi, es un argumento más para el desprestigio de la clase dirigente y una nueva gota que acabará por colmar el vaso de la paciencia, cívica y pacífica, de la ciudadanía. El hartazgo es total.



ENTREVISTA A SUSANA DÍAZ



Román: La pregunta que tenía que haber hecho es: Por qué ha dado casa ilegalmente a 8 familias, saltándose la lista de espera?



Antonio: Esta señora no hace más que decir que el que lo hace lo paga, pero siguen sin facilitar la información a la jueza que está investigando los ERES. Estamos ante las promesas que no se piensan cumplir.



Sobre la construcción: Jose Carlos: Pero qué construcción, si sobran casas y faltan habitantes. No será mejor hacer las viviendas más eficientes energéticamente y reciclar así a los obreros



Chema: !! Que alegria por Dios !! Una dirigente socialista que se alegra y reconoce que se estan creando puestos de trabajo.Claro que lo que dice es que los estan creando ellos en Andalucia y del restode España ni lo comenta. Esto no tiene remedio, como el descenso de mi Betis.



Desde Granada, Alejandro: y es lamentable escucharla, sólo vende humo.



POR EL CONTRARIO: GLORIA: Como me recuerda a Felipe González...tiene muchos "dejes" iguales, es buena, muy buena en su discurso.



Inma: Susana Díaz se ha convertido en el ídolo mediático de la prensa de derechas. Los únicos que la alaban y cantan sus virtudes por lo que ha hecho con el tema de la Corrala Utopía son los que no votan ni han votado ni votarán jamás a su partido. Naturalmente pocos votantes de izquierdas que no sean incondicionales del PSOE va a conseguir Díaz con esta actuación, por lo tanto poco rédito electoral va a obtener con ello.



EMILIO: Entonces, según la presidenta, ¿hay recuperación?. Rubalcaba y Cía, dicen que no........



CURSOS DE FORMACIÓN FALSOS



Ha llamado una trabajora de Faisém, empresa pública de Andalucía, que dice que han hecho decenas de cursos por Internet que luego no han valido para nada y han salido ahora como falsos



PROPUESTA DE JOSE LUIS: Me gustaría saber que opináis de la rapidez de concesión de vivienda de VPO a esta gente de la corrala UTOPÍA y que ese padre que tiene que vivir en frene del abusador de su hija tenga tantos portazos en la cara para conseguir una vivienda lejos del agresor.



Boskov



Jose Antonio: Una pequeña matización a las palabras de Boskov que tanto han repetido. Es cierto que dijo aquello de "Fútbol es fútbol", pero la frase completa es "Fútbol es fútbol y gol es gol", que lo decía referente a que una cosa era jugar bien y odo eso y otra meter un gol y poder ganar un partido sin haber jugado bien