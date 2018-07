Variedad de temas

Sobre el SAT y la presentación de un libro de un diputado de Amaiur ayer en Granada



Chema: El Sindicato andaluz de trabajadores presentando por Andalucía a representantes de Bildu, brazo político de ETA y pidiendo la libertad para los asesinos etarras. Increíble pero cierto. Cual será la próxima ocurrencia de esa banda de delincuentes habituales autorizados ?????????



INCIDENTE EN GIBRALTAR



JUAN JOSE: ¿No merece un comentario el guardia civil herido en un nuevo incidente con patrulleras de Gibraltar? ¿Siempre somos los españoles los que cedemos en estos incidentes? ¿Alguna vez son ellos los que se retiran y nos dejan hacer nuestro trabajo?



SOBRE LOS POLÍTICOS



RUBÉN: Qué cansancio de discurso tienen estos señores políticos. Esto es más sencillo. Les invito a que visiten san blas, que es mi barrio y despierte de su demagogia para que vea cómo vivimos la gente real, con 700 euros al mes, dos hijas incluidas. Estamos hartos de ustedes.



EL JUEZ SILVA:



Luis: Este juez estará como una cabra, pero no entiendo por qué algunos consideran una “maniobra” que recuse a una juez QUE FUE PARTE DE LA ASAMBLEA DE CAJAMADRID, NADA MENOS.



Otro: Ya ha quedado patente lo que todas las personas no sectarias mediáticamente sabíamos: que las majaderías del juez Silva lo que pretenden es instrumentalizar en su propio interés - mediático o político - a las víctimas del delincuente Blesa.

ROMÁN: Escucho habitualmente hablar de los jueces como si fuesen funcionarios y no lo son. No tienen ni categoría como funcionario y no dependen jerárquicamente de nadie. Son un poder del estado, un juez pude dar órdenes directamente a cualquier cuerpo de seguridad del estado en el cumplimiento de sus funciones, cosa que no pude hacer ni un diputado. Por otro lado para que veas que no son funcionarios, es el único poder del estado en el que la constitución dice como debe ser su salario, que debe ser tal que garantice su independencia.



Pasión de catalanes



MARTIN: A mí también me parece acertado el mensaje de Rajoy a los catalanes, si de verdad quieren diálogo busquen otro interlocutor porque este, Mas, está más que quemado.



Jesús: sobre la Marca Barcelona: Claro que es buena marca, con una parte de España cautiva en su mercado y con unas olimpiadas pagadas por todos los demás.



Julia: por qué no les dijo a los empresarios asistentes cuando pidieron al Sr. Rajoy que buscara entendimiento, que se lo pidieran al Sr. Mas que lo tienen mucho, mucho más cerca?



Juan: No lo entiendo: ¿saltarse la ley, como pretenden en Cataluña, es un problema político?



Xavier: Para aquellos que tanto les desespera la “pasión de catalanes”, que suban a cubierta a escuchar a la orquesta, y que no se preocupen si el barco -su barco, mi barco-, se pone así como vertical. ¡Ah! Y muchas gracias por su solidaridad, por decir algo.



Revolución de los claveles



Jose: Este recuerdo a la queridísima Portugal, me sugiere una reflexión. Los dictadores de derechas, al final se marchan. Las dictaduras de izquierdas, jamás, además se hacen hereditarias y hay gente que disfrutan en otros países de la democracia, y se dedican a aplaudir a estos sátrapas, que matan, literalmente, a sus ciudadanos, de hambre