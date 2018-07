El juez Silva y la pasión de catalanes, las preocupaciones de los oyentes

Una petición: Antes de usar un concepto, los podéis definir, como es el caso de ´Pacto de Rentas ´?, que lo llevo escuchando varios Jueves, y todavía no se ha explicado



Reflexión de ANTONIO



España es diferente, mientras pagamos de las arcas del estado a todos los sindicatos y grupos habidos y por haber, queremos dotar a la policía de más protecciones o sea más gastos para que estos grupos y sindicatos los apaleen con más tranquilidad. Que me lo expliquen o sea gastamos en subvencionar a todos estos grupos radicales, gastamos en dotar a la policía de más protección, gastamos en mobiliario público que es destrozado en estos actos y los jueces que tienen que poner a cada uno en su sitio los sentamos en un banquillo porque ha tocado a uno A UNO SOLO DE LOS BANQUEROS QUE NOS HAN ROBADO EL DINERO A MANOS LLENAS. No lo entiendo, lo de este país no lo entiendo. YA VENDRÁN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES.



Otra sobre los antisistema, de MARTÍN: Sin pretender recurrir a confabulaciones judeo-masónicas de otros tiempos, todo parece indicar que hay coordinación entre los grupos antisistema para crear conflictividad y aprovecharse de ella. Sin escatimar violencia. Sin embargo, en mi opinión, es más grave la cobertura, o el silencio, que les proporcionan ciertos grupos y personas, normalmente vinculados a la izquierda política. Incluso profesores de universidad critican la actuación de la Policía mientras callan la violencia de los manifestantes. Esto pondría de manifiesto la enfermedad de nuestra sociedad.



ENTREVISTA AL SEÑOR MOSCOSO



RUBÉN: Que cansancio de discurso tienen estos señores politicos.Esto es mas sencillo señor moscoso.Tanto usted como su señor padre y el resto de sus compañeros han ido a los mismos colegios que sus rivales de la derecha española, viven en los mismos barrios y se colocan en las mismas empresas cuando dejan la politica.Le invito a que visite san blas ,que es mi barrio y despierte de su demagogia para que vea como vivimos la gente real,con 700 euros al mes ,dos hijas incluidas .Estamos hartos de ustedes.





SECCIÓN FIDALGO



DE NEGOCIACIONES ESCRIBE UN OYENTE Y DICE:

así también demoró la negociación que decía Zapatero cuando hablaba de los agentes sociales y nunca llegaba.



FRANCISCO, dice que se siente indignado por tus opiniones respecto del acceso a la Justicia. Soy abogado y estoy en el Turno de Oficio, mantengo una exigencia idéntica a la de mis clientes particulares. Creo que hay que respetar a multitud de profesionales que día a día nos dejamos la piel en los tribunales.



EL JUEZ SILVA:



JAVIER: El juicio al juez Silva parece un scketch de Martes y Trece... Pero lo triste es que es verdad lo que vemos en los informativos, y más penoso es que un hombre que durante años ha juzgado a los demás, ahora, desde el banquillo, use triquiñuelas para alborotar las sesiones y dar una imagen bochornosa. Me temo que Silva ha perdido algo más que pelos en la cabeza....



Jose: El juez Silva, parece que no esta actuando correctamente, pero es curioso que solo se le juzgue cuando ha tocado al Sr.Blesa.

Que habra pasado en sus muchos años de carrera?. pero como los afectados no pertenecian a los poderosos, los controles de la judicatura no le preocupaba en absoluto.



Otro: Ya ha quedado patente lo que todas las personas no sectarias mediáticamente sabíamos: que las majaderías del juez Silva lo que pretenden es instrumentalizar en su propio interés - mediático o político - a las víctimas del delincuente Blesa. Pobres!, dos veces víctimas, y esta vez, mucho más grave, porque se suponía que este ´justiciero social´, debería haberlas defendido.



ROMÁN: Escucho habitualmente en su tertulia hablar de los jueces como si fuesen funcionarios y no lo son. No tienen ni categoría como funcionario y no dependen jerárquicamente de nadie. Son un poder del estado, un juez pude dar órdenes directamente a cualquier cuerpo de seguridad del estado en el cumplimiento de sus funciones, cosa que no pude hacer ni un diputado.

Por otro lado para que veas que no son funcionarios, es el único poder del estado en el que la constitución dice como debe ser su salario, que debe ser tal que garantice su independencia.



Pasión de catalanes



María: me alegro mucho que den Vd. espacio a esta nueva Societat Civil Catalana. Me he unido por primera vez en mi vida y tengo esperanzas de que se nos oiga a los que vivimos en Cataluña y nos tienen acorralados.



Francisco desde Lleida: Para mi que llegan con dos años o mas de retraso.

Desmontar lo que tienen montado en Cataluña con el apoyo de la Generalitat, no se logra en los meses que faltan para la consulta.