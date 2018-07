Andalucía y pasión de catalanes

ANDALUCÍA



MARTÍN: El pacto de Tinnel sigue vigente. El PSA (PSOE) ha preferido bajarse la falda, en este caso, antes de permitir el apoyo del PP para arreglar el desaguisado creado por IU. ¡Qué razón tenían los que aconsejaron esperar y ver antes de dar todo el crédito a la nueva Presidenta!



Jose miguel: LA BRAVUCONADA DE SUSANA DÍAZ CON SU DECRETO DE "METESACA" HA SIDO TAN TOSCO COMO ELLA MISMA. HA QUERIDO HACERNOS VER QUE MANDA MUCHO CUANDO ESTÁ A LOS PIES DE LOS ANTISISTEMA DE IZQUIERDA UNIDA,



Julio: Sra. presidenta: Rectificar es de sabios, pero cuando con esa rectificacion se beneficia a 22 personas y a los que los jalean, que están en contra del cumplimiento de las leyes y del respeto de las mismas, y a favor de la violencia, y se perjudica a mas de 12.000 personas que esperan pacientemente, en muchos casos con mas necesidad que los beneficiados....... en este caso el sabio se convierte en necio, pisotea la legalidad y claudica ante el chantaje.



PASIÓN DE CATALANES



Andrea: El gobierno catalán ha amenazado ya varias veces (la última en un programa de televisión donde se entrevistaba a Oriol Jonqueras) con cerrar la frontera del resto de España. De esta manera, bloqueando el paso de productos de España al resto de Europa, creen que España aceptará que Cataluña esté en Europa. Esa es una de las medidas de presión.



MARTÍN: Estoy tan harto de los separatistas catalanes que me planteo la siguiente cuestión: Anunciar la convocatoria de un referendum en toda España para saber si queremos que sigan o no con nosotros, y en fecha anterior a la anunciada para la consulta catalana. ¿Temerían en ese caso los independentistas quedarse aislados?



ALVARO: Lo de Cataluña en Europa lo arregla Artur Mas con otro referéndum para que los acepten

Tono: ¿Quién votaría a favor del Estado catalán dentro de la UE? A ver, vamos a repasar: ¿España? creo que no. ¿Francia? Me da que tampoco... ¿Reino Unido con problemas independentistas en Escocia e Irlanda del Norte? ¿Bélgica que francófonos y valones están siempre a la greña? ¿Italia?... Me da a mí que lo tienen crudo. Ya está bien de engañarse. Los nacionalistas son como los niños: lo quieren todo pero encima lo quieren del modo que ellos quieren. Y si no, a llorar. Berrinches nacionalistas...

XAVIER: Esto del informe de Artur Mas, con su delirio y su soberbia, es como aquel invitado a una fiesta que, te quita tu copa, te la derrama por encima, se mete con tu novia, te pide dinero para el taxi y te dice que, sobre todo, que le llames al día siguiente, que tiene un negocio muy bueno para proponerte.



INMA: cuando habéis dicho que la política de la Generalitat es la de los hechos consumados, no he podido resistirme: esa es la política que sigue al menos con los funcionarios de justicia, de entrada dicta las normas aunque sepa que no puede y, como pocas veces se recurren, va cogiendo competencias que no le corresponden y así nos va



JAVIER: Alguien debería aconsejar a Artur Mas y a sus asesores que acudan relajados a sus reuniones pro independentistas... De esa manera, sus mentes se centrarán más en la realidad y fantasearán menos.



PACO: cada vez que sacan una encuesta se gastan nuestro dinero y ya es hora de pedirles cuentas…hay 8 ó 10 países que están haciendo cola para entrar y están tan seguros de que Cataluña no puede entrar automáticamente que ninguno ha abierto la boca, no hacen falta encuestas para decir una cosa evidente…



UCRANIA



JOSE LUIS: La caja de pandora la abrieron los actuales dirigentes ucranianos que dieron un golpe de estado y parece que se les olvida comentarlo



VÍCTOR: Oigo a sus contertulios hablar de Geopolitica y de que hay que respetar la voluntad popular Ucraniana y quería que no olvidaran esto Después de la escisión de la URSS, Ucrania se quedó con 1900 cabezas nucleares (de entre las primeras potencias de mundo) y se las devolvió a Rusia bajo el acuerdo de NO VIOLAR NUNCA SU INTEGRIDAD TERRITORIAL. Ahí está el asunto



Carlos: Cuando los "proeuropeos" ucranianos se levantaron contra el gobierno democráticamente elegido,, ocupando el parlamento etc, desde Europa los jaleábamos y nos parecía muy bien. Ahora es lo mismo pero al revés. Lo que ahora nos tiene que parecer muy mal. El problema creo que es que no se puede apoyar estos levantamientos, que no sabes a quien representan realmente (ni siquiera a cuantos representan), ni creo que además sean muy democráticos.





CARLOS: A mi cada vez la situación me recuerda más a la vivida en los años 30 con un señor con bigote que se llamaba Hitler y los Sudestes y otras regiones. Tienen paralelismos un tanto alarmantes: Tanto Hitler como Putin están usando a sus minorías en otros países vecinos para reclamar esos territorios para sí, al grito de están maltratando a mis ciudadanos en esos países y eso no vamos a permitirlos y esos ciudadanos quieren volver a formar parte de la madre patira. Asi que anexión unilateral. Y el paralelismo de la Europa de aquella epoca y la de la Ue actual es increible: inacción e incompetencia para acabar con ansias expansionistas de paises y lideres fuertes