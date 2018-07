¿Multa indebida?

INCIDENTE DE AGUIRRE



ELVIRA: La señora Esperanza Aguirre ha hecho lo que todos querríamos hacer y no nos atrevemos. Son unos chulos. Yo también hace poco los sufrí porque llevaba las luces antiniebla.



ROCÍO: Buenos días, no seré yo la que defienda el aparcar en carril bus en plena Gran Vía, ahí se pasó siete pueblos, pero vamos pensar que se ha dado la fuga!!!!!! Y por cierto, después de oír al policía, la mayor característica de la policía municipal y ya ni os cuento de los agentes de movilidad es la CHULERIA!!!!!! Ni saludan cuando te paran, ni te miran a la cara, etc......



JAVIER: Con el suceso circulatorio de ayer de Esperanza Aguirre, la líder del PP madrileño parece haberse auto descartado para las elecciones municipales. Un fallo lo tiene cualquiera, pero Aguirre no ha sabido pedir perdón con humildad y se ha comportado como una señorona de la calle Serrano. En vez de asumir su imprudencia, ha decidido ponerse leona y defender lo indefendible.



FERNANDO: quien no tuvo alguna vez algún encontronazo con la policía, guardia civil, funcionarios varios por su manera de actuar con las personas ? después de pedirle todos los papeles habidos y por haber, decidió irse y tropezó con una moto policial..............se armó la de dios.



MANUEL: Según últimas noticias del consistorio madrileño. Se va adaptar una calle de Madrid para poder usarlo como circuito de carreras, en concreto el tramo de “Alta Velocidad Urbano” es la calle de “EL PASEO DE LA ESPERANZA”. Vamos le digo yo al agente de la Benemérita que me pide la documentación cada dos o tres semanas en la glorieta de mi pueblo, que tengo prisa y me voy, y no duro tres metros conduciendo. Por favor no defendáis lo indefendible.

IGNACIO: No pasa nada: Solidariamente deja el vehículo en el carril bus y se va a sacar dinero cuando vive en la calle de atrás. Así consume y levanta la economía del país mientras los demás que vamos en autobús esperamos a que la Presidenta solucione sus problemas particulares, como siempre.

BOLINAGA



Un oyente: soy Funcionario de Prisiones. Seguimos profundamente indignado con este asunto. En el Centro Penitenciario donde trabajo, Brieva, sale una interna cada 21 días a darse Quimioterapia. No es una interna de Eta. No entendemos cómo se sigue actuando así con este Asesino y Secuestrador.



JUAN: Recuerdo que cuando liberaron a Ortega Lara, fue un Guardia Civil el que dio con la entrada del escondite donde estaba, ni Bolinaga ni sus socios tenían intención de decirles donde estaba, Ortega Lara simplemente hubiera muerto de hambre, se puede ser más cruel. A la cárcel y que se muera allí, va a estar atendido y con comida.



JAVIER: Esto de la condena de Bolinaga en su casa, me suena a esas sentencias a los maltratadores que consisten en no poder acercarse a sus víctimas a menos de 5 kilómetros....? quien le va a decir algo si Bolinaga sale de su casa a tomarse un café o un crianza al bar debajo de su casa...? le van a coger de las orejas y llevarlo a la cárcel, no, hará simplemente lo que desee.

Son sentencias absurdas.



MARTÍN: En la prisión de Zuera (Huesca) ha fallecido Isabel Aparicio, miembro del GRAPO, 60 años, 12 de condena, con varias patologías.



¿Por qué Bolinaga de ETA, puede tomar vinos fuera de la cárcel, siendo mayor su condena?¿Acaso hay trato especial para los etarras? Si el GRAPO estuviera vinculado a un movimiento independentista de alguna autonomía ¿recibirían el mismo trato sus presos?



PASIÓN DE CATALANES



PACO: Con ese apoyo a Mas, el señor Grifols ya tiene asegurada la subvención para la colocación de su empresa