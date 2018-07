El paro y la precariedad laboral, las preocupaciones de los oyentes

Paro y precariedad en el empleo



Lo que ha pasado este mes con el paro en Andalucía es exactamente el reflejo de la clase de empleo que se está creando en España. Los meses anteriores bajó el paro y subieron las cotizaciones vertiginosamente y Andalucía era la campeona mundial en creación de empleo. Y ahora qué? Pues ahora, una vez terminada la campaña, todos los empleos que se crearon se van a su casita. Si alguien piensa que el problema del paro se soluciona así, que me lo explique.



Mariano: que un parado encuentre trabajo siempre es positivo, ahora bien, la gente va a trabajar a ganarse la vida ¿con las nuevas contrataciones de trabajo, se puede ganar uno la vida? Sin agua no hay vida, sin industria tampoco.



IGNACIO: Tengo suerte, mi mujer y yo somos titulados universitarios y tenemos trabajo, soy encargado de 20 personas. Hemos pasado de unos ingresos de unos 2700 euros al mes a 1700 por bajada salarial en mi caso y de jornada en el de mi mujer. Con una hipoteca y dos hijos, no nos llega ni para ir al cine, mi hijo esta en bachiller, el año que viene no puedo pagarle una universidad. ¿Este es nuestro futuro?, pues creo que ya no estamos en el primer mundo. Y yo tengo suerte, como me dicen mis trabajadores.



INMA: No es que ya no haya trabajos como los de antes, que entrabas de aprendiz y te quedabas toda la vida. Cuando nos quejamos de la precariedad de este empleo que se está creando no hablamos de eso. Hablamos de empleo a tiempo parcial por sueldos que no pasan de los 300 o 400 euros al mes. Sí, se cotiza la Seguridad Social pero con lo que se cotiza por esos contratos de verdad alguien piensa que saldremos de ésta? Y quién puede independizarse o consumir mínimamente con esos sueldos?



Otro: hay gente que echa de menos que se destruyan 300.000 empleos cada mes como hizo el gobierno de Zapatero. Y la calidad del empleo, la proporcionan los empresarios, .... No sé los que lo critican por qué no se meten ellos a empresarios? Porque no existe obligación ninguna de montar una empresa con empleos fijos para toda la vida



María: somos bastantes las personas que oficialmente no formamos una familia. Vivimos solas, somos mayores de 50 años, hemos cotizado más de 35 años, la mayoría con grupos de cotización altos, y que en la actualidad no tenemos más recursos que 426 € al mes, con los que tenemos que pagar casa, luz, agua, gas, teléfono ( que lo necesitamos por si nos llaman para un trabajo), medicamentos y comer.



JAVIER: Es de todos sabido que la vorágine compradora ocasionada por el alza de los precios de la vivienda se retroalimentaba así misma; era urgente comprar porque mañana era más caro hacerlo. Y es del dominio público, aunque no siempre explicitado, que ahora no se compra porque mañana estará más barato.... ¿Y tiene que venir la señora Christine Lagarde a contarnos eso, y sale en todos los titulares? Yo pensaba que esta gente tan lista estaba dónde está para solucionar los problemas, y no para dar titulares obvios contándonos lo que es por todos sabido.



