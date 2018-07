Cuestionando la educación

INFORME PISA



LUIS: ¿No se han dado cuenta de que las habilidades analizadas tienen más que ver con lo que se aprende en casa?



CHEMA: Las bajas calificaciones de nuestros muchachos son fruto de las múltiples y absurdas leyes de educación de las últimas tres décadas. Solamente hay que hacer una nueva ley de educación el día que el Ebro no pase por Zaragoza, que 8 más 4 no sea 12, que el agua deje de tener dos partes de Hidrogeno y una de Oxigeno o que El Quijote no fue escrito por Cervantes.



RICARDO, en el mismo sentido: Cogiendo como referencia a los países europeos ¿cuantas reformas en la educación se han hecho en los últimos 20 años, en los 5 primeros países de nuestro entorno? No sé, pero me da que si no tenemos claro ni nuestro sistema educativo, no podemos tener estudiantes preparados.



ANA: nuestros alumnos no son los responsables, sino las víctimas de las decisiones de los adultos. Si en lugar de empeñarnos en evaluar alumnos por su memoria, evaluásemos por sus habilidades sería más productivo. De esto ya se han dado cuenta en algunos países o instituciones, por ejemplo antiguamente para ser funcionario a alguna de las instituciones de la UE uno debía conocer al dedillo no sólo la legislación española, sino también la europea, etc ... Hoy en día se evalúan a los candidatos, no por su capacidad memorística, sino por sus capacidades resolutivas. Ese es el camino.



Jose Ignacio: No estoy de acuerdo... Es problema de España esta en lo que se enseña y como se enseña, no puede ser que en España cada gobierno cambie el modelo educativo. soy padre de dos niñas y mi nivel de implicación es muy elevado y creo que el del resto de padres también lo es. Hoy en día la sobrecarga en las más de días antiguamente llamadas Marías pretende hacer a los jóvenes sabios de todo pero lo que se consigue ser es maestros de nada... No saben lo básico y menos lo práctico



MAR HABLA DE LOS TRES PRIMERO CURSOS DE EDUCACIÓN INFANTIL: SON 3 cursos donde a los niños se les enseñan cosas como aseo personal, rutinas de comportamiento, empatía, compañerismo, trabajo en equipo. Con la llamada 'asamblea' les enseñan a hablar en público y a compartir experiencias, las profesoras les enseñan a superar timided, rabietas y demás cosas. Creo que es una etapa muy bien llevada en este sistema y mi experiencia es fantástica. PERO llegamos a primaria y el choque es brutal, ya no se habla en público, no se trabaja en equipo, aparecen los exámenes con notas tal y como las conocemos, notable, suficiente, etc. INcluso el profesorado parece otro es más distante con alumnos y padres. A mi desde luego me parece que un adulto hecho y derecho se quedaría un poco desubicado con 2 sistemas tan distintos y donde la valoración de tu persona desaparece.



ROSA: Soy profesora de instituto y aunque estoy de acuerdo en que la enseñanza debe adaptarse más a la práctica y a la vida diaria, tengo que recalcar que hay que tener en cuenta otros parámetros sociales, como que en otros países los jóvenes se independizan a los 18 años, con lo que el uso de los aparatos domésticos lo manejan mejor que los españoles. No creo que éstas sean las mejores preguntas para saber si nuestros jóvenes resuelven problemas cotidianos. el uso del metro, lo sabrán aquellos que viven en ciudades donde hay metyro, por otra parte.Una mayor exigencia de esfuerzo y dedicación a nuestros jóvenes es también necesaria.



JUAN: ¿Porqué no se hace un Informe Pisa sobre los maestros y profesores de los diferentes niveles de la enseñanza? Quizás sus resultados explicasen porque fracasan los alumnos.



DAVID:al informe PISA habría que darle una importancia relativa, tenemos políticos que ocupan puestos relevantes y que después de leer una sentencia del Tribunal Constitucional opinan lo que les da la gana, creyendo que se les da la razón, pero por si acaso ponen a parir a los miembros del mismo por anticatalanes, sin comentarios



TORPEZAS



IGNACIO: Con las instruciones de los aparatos hay que decir que, primero hay que buscarlas, que al poner Spain, aparecemos despues de Checos, polacos, rusos , arabes y toda la ONU, ya los 5 minutos de desplegar papeles las encuentras, y segundo a veces la traduciones de aparatos fabricados en china, son muy complicadas de entender. Yo a veces me entero más si las leo en ingles, y mi ingles es muy malo.



Ana: Y que te parece si llegas y quieres recargar la tarjeta de la televisión cuando estás en un hospital ¡¡¡¡¡ te prometo Carlos que llevo más de un mes en el dicho centro y resulta que la máquina se habrá tragado como 10 tarjetas!!!



SOBRE EL DESCENSO DEL PARO



No hay que ver lo que no es. Estábamos DRENADOS en cuestión de empleo y ahora se contrata CON MUCHO CUIDADO. Hasta que desde bancos y cajas no fluya el crédito con cierta ALEGRIA , no va haber una recuperación económica, QUE LOS CIUDADANOS SIENTAN



PASIÓN DE CATALANES



Elías: Os oigo decir que no todos los catalanes son separatistas.... que es un problema de minoría....Jolin... pues entonces que pasa cuando hay elecciones ? A quien votan los catalanes en masa? QUE NOOOOOO que el problema en Cataluña es que son ya varias generaciones de 'adoctrinamiento' en las escuelas, desde niños.... y hoy en día, es REAL un odio generalizado a España... y así se demuestra cuando los catalanes votan en mayoría a los en sus distintos partidos políticos separatistas ....



ALBERTO: Pobres catalanes. Que mala suerte han tenido con tener a estos políticos tan mediocres. Parece que el único problema de LOS CATALANES es hacer un referéndum. ¿cuál es la deuda de Cataluña? ¿cómo andan de paro? ¿qué tal andan de listas de espera? y suma y sigue. Y..¿qué van a hacer estos necios para solucionar estos problemas, que sí lo son de LOS CATALANES? De esto no hablan porque no saben lo que tienen que hacer y como siempre, cortinas de humo. Pues vamos a seguir hablando del referéndum. ¡¡¡Que pesadez!!!



RICARDO: No soy constitucionalista ni entiendo mucho de leyes a este respecto, pero ¿legalmente no se le podria meter mano al señor Mas solo por incitar a una consulta ilegal?

En su toma de posesion este señor juró "cumplir y hacer cumplir" la constitucion. Ahora no cumple y hace llamamientos para no hacer cumplir la constitucion. Sinceramente, si el sistema no tiene armas para quitar a este señor de su puesto, tenemos un sistema (con perdon) de mierda.



INMA: Pues no sé si se puede considerar o no catalanofobia pero yo aún recuerdo aquella campaña para boicotear productos catalanes que fue auspiciada desde el PP cuando aprobaron en referendum su Estatut. Y tampoco se ve demasiado respeto por parte de mucha gente hacia la voluntad de los catalanes reflejada en las urnas, porque con mucha frecuencia se olvida que la mayoría del Parlamento catalán lo forman grupos que apoyan el referendum independentista porque eso es lo que han decidido los catalanes. Si es o no catalanofobia no lo sé pero falta de respeto desde luego que es.



FRANCIA



DANIEL: Qué curioso! En Francia, el país más centrípeto de la Unión Europea gobernando un catalán y aquí sus paisanos centrifugando a España. Contradicciones de la vida!!



GUILLERMO: Deficit Francia..4%..España..6.6% (con muchos arreglos)

Deuda Francia..90%..España. .99%

Paro Francia 11%....España 26 %

Mentiras gobierno con adquiesencias de muchos medios de comunicación

Francia..0%...España 90%.



IGNACIO: El otro día se comentó que votar en blanco era participar pero como protesta, y el absentismo no es forma de protesta. No estoy de acuerdo, porque tal y como está el sistema electoral, el voto en blanco puede favorecer a unos partidos y a otros perjudicar. Aunque depende, suele beneficiar a PP y PSOE y a los nacionalistas. Yo con 18 años vote en blanco porque no tenía ni idea a quien votar, pero aceptaba lo que eligiesen mis conciudadanos. Ahora me abstengo. Yo si considero el absentismo como una forma de participación, aunque beneficie a los ultras generalmente. Porque esta situación de ladrones de corbata, nos vuelve ultras, ya os dije en otro correo que lo del Gamonal iba a ir a más, y así está pasando.