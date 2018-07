A vueltas con el estatuto catalán

SENTENCIA DEL TC SOBRE LA SOBERANÍA CATALANA

Inma: Menudo descubrimiento el del Constitucional! Pero alguien creía que Artur Mas no sabía que la declaración soberanista era ilegal? Seguimos erre que erre creyendo que recordándoles a los catalanes que su consulta es ilegal van a desistir, cuando lo único que consiguen es animarlos más. Por no hablar del cariño que le tienen al Constitucional desde que les machacó el Estatut. Lo que les importará a ellos lo que diga o deje de decir el Constitucional!

PREGUNTA DE ANTONIO: ¿ Hasta donde creen que estaría dispuesto a llegar el gobierno, en la aplicación de la Ley, si a pesar de la ilegalidad del referéndum catalán, el Presidente de la Generalidad llegase a celebrar el referéndum

Mariano: con esta sentencia, si Cataluña sigue haciendo caso omiso a la misma ¿se le podía anular la autonomía por desobediencia al estado central? El gobierno ingles ¿no retiró varias veces la autonomía a Irlanda, por incumplimientos?

VICENTE: Menos respeto merece una Generalidad que lleva su ambicion secesionista hacia un enfretamiento civil con pretendido final en una "primavera catalana". Y estas primaveras ya vemos en que terminan, en drama.

XAVIER: Dado que CiU –Duran Lleida incluido, supongo- repudia al Tribunal Constitucional, lo lógico es que retiren en bloque todos los recursos que tiene presentados ante el mismo, y que sigue presentando casi semanalmente.

María: No debemos olvidar que la sentencia ha sido dictada por unanimidad, sin ninguna discrepancia. Y que yo sepa en el TC hay magistrados de distintas ideologias o sensibilidades politicas

MANIFESTACIONES

LUIS: dejando claro mi apoyo a los policias que fueron agredidos, quisiera saber quien tiene razón respecto al no uso de material antidisturbios, ya que por una parte tenemos las declaraciones de los sindicatos policiales y delegada del gobierno en las que se insiste en que sólo se utilizaron cartuchos de fogeo y por otro lado tenemos lesiones por uso de pelotas de caucho. Insisto y quiero dejar clara mi postura, que las actuaciones de algunos, bastantes, manifestantes fue espeluznante y agresiva hasta límites intolerables, pero es bueno que se aclaran todos los actos que realizaron las fuerzas del orden público en dicha manifestación.

Manuel: La desorganización de la policía en la manifestación de violentos es como decir que cuando atentan contra un político es porque va sin escolta, la culpa es de los que agreden y punto

Cristóbal: estoy completamente con calleja. una cosa es la marcha del 22m y otra los cuatro desgraciados, que aprovexando que el pisuerga pasa por valladolid, cuando acaba una empieza la otra. por lo tanto, a los convocantes del 22m no se les puede responsabilizar de nada.

JERÓNIMO: Lamento mucho y rechazo los ataques contra la policía. Se ve claramente que aparte de la injustificada violencia hubo una mala planificación operativa.

Pero por las cargas injustificadas, brutales e indiscriminadas en los andenes de la estación de Atocha, nadie pidió disculpas ni se buscó responsables, ni policiales ni políticos.

Cuando la policía actúa bien se le debe reconocer, pero cuando actual mal también hay que tirarle de las orejas, y que reconozcan los errores.

Carlos: La verdad es que parece mentira que ahora nos sorprendamos con lo sucedido en la manifestación. Si se sabe, como se sabía, que iba a haber altercados, la única solución es actuar con contundencia. Pero ¿qué pasa si se actúa con contundencia? Que siempre habrá gente que desde los medios de comunicación, exigirán la dimisión de los responsables, como ahora la piden por no haber actuado. La policía es Policía. Y no hay más que hablar.

Inma: Es una pena que por un grupo de violentos al final sólo se hable de los incidentes del 22-M y no de la cantidad de gente que salió pacíficamente a manifestarse. Como siempre, los medios terminan hablando de lo mismo y olvidan por completo la esencia de la protesta. No digo que no se mencionen los incidentes y que se condenen pero que eso sea lo único de lo que se habla es muy triste. Al final toda esa gente que salió a la calle lo hizo para nada.

RESPECTO A LA PREGUNTA DE ÓNEGA SOBRE UNA POSIBLE CONCORDIA

MARTÍN: Hoy no la creo posible ¿Por qué? Porque los debates de los primeros tiempos de la democracia, aunque duros, tenían lugar en el Congreso, pero alguien estaba interesado en sacarlos a la calle. Se empezó insultando en los mitines y luego insultando con cualquier excusa. Hoy, la sociedad está dividida de modo dificilmente irreconciliable en asuntos políticos igual que lo están los futboleros entre el Madrid y el Barcelona.