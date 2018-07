No a la reforma fiscal

CRIMEA



MARTÍN: Ahora caemos en la cuenta de la situación de población crimea, con más lazos rusos que ucranianos, y recordamos que este territorio fue entregado a Ucrania por Khruschez, dirigente soviético de esta república en 1939. Si se quiere deshacer ese movimiento ¿habrá que deshacer también las purgas y deportaciones ?



INMA: Bueno, y si la población de Crimea no quiere ser ucraniana y prefiere ser rusa qué hacemos? Los obligamos a ser lo que ellos no quieren sólo porque es ilegal su referendum? No es que yo simpatice mucho con los nacionalismos, que me parecen un verdadero cáncer, pero igual no estaría de más respetar un poco los deseos de la gente que vive en un lugar sobre lo que quiere para ese lugar. Y eso lo mismo vale para Crimea, para Escocia, para el Sahara, para el Tibet e incluso para Cataluña.



FRANCISCO: Ofende la continua apelación a la falta de legalidad o la inconstitucionalidad de la independencia de Crimea por parte de quienes han reconocido deprisa y sin reparos al nuevo gobierno ucraniano que ha llegado al poder envuelto en sangre y de una manera que es cualquier cosa menos legal o constitucional. Una cosa es que cada uno defendamos nuestros intereses y otra es que nos tomen por tontos. Y Rusia, naturalmente, también defenderá sus intereses.



Héctor: Básicamente, lo que ha sucedido en Ucrania, es como si los movimientos antisistema que querian cercar el congreso, lo hubieran conseguido ocupar y la UE y EEUU los hubieran reconocido inmediatamente como el gobierno legitimo.



El haber apoyado un golpe de estado, el caso de Kosovo.... ¿cómo va a criticar la UE a Crimea? Con otra lectura más triste, la UE ha sido como un perrito pequeño de esos que no dejan de ladrar, sin ninguna influencia ni fuerza, la auténtica discusión politica ha sido Rusia - EEUU como hace 50 años



REFORMA FISCAL Y ENTREVISTA a LAGARES



Jesús: Estoy harto que me comparen con los países del entorno para pagar pero no para cobrar, me gustaría pagar los impuestos que pagan, por ejemplo en Francia, pero cobrar los mismo.



Jose: ¿Qué ocurriría si la vivienda en la que vivo la oferto para alquilarla y no se alquila? Entonces aplicando el mismo argumento de teoría económica ¿tendría derecho a devolución en el impuesto por lucro cesante?



Javier: A mí, lo de llamar "impuesto indirecto" al IVA de los alimentos me suena igual que si entran a robar en tu casa y el ladrón te dice que cuando termines de ver la película les bajes el televisor a la calle.



María: Lo que plantea este señor es un claro intercambio de cromos. Lo malo es que subiendo el IVA los impuestos los pagamos por igual pobres o ricos, y bajando más las rentas mas altas, solo se benefician los de siempre. La bajada de impuestos de patrimonio también beneficia a los que mas tienen. Me parece una medida muy injusta.



jose Carlos: Como me van a cobrar por un por si acaso lo pudiera alquilar..., pero en que cabeza cabe? Estos son los expertos?



OTRO: ME quedo a cuadros, con lo que éstá diciendo este Sr. Y encima dice que está claro, o sea, que yo por habitar mi vivienda, que es mía, tengo que declarar unos ingresos anuales de 12.000 €, ... qué disparate? Y si a eso le añadimos la carga de la hipoteca ...? Menuda ruina!!!!Y como se le ocurre compararlo con un arrendador, que sí que es un negocio y no una necesidad. No entiendo nada!!!



Fernando: Nuevo impuesto sobre posibles ganancias? Supongo que también cobraran por lo que podría sacar sí alquilaras tu coche, tu ropa, tus libros, etc. A paso de que te cobren por lo que podría ganar si te alquilas tu, supongo.





Otro: ¿Cómo ve la situación que estamos padeciendo muchas empresas, en relación con la diferencia de impuestos autonómicos?. Me refiero en concreto al impuesto antes llamado céntimo sanitario y hoy impuesto autonómico de hidrocarburos, que está llevando a la ruina a decenas de empresas (estaciones de servicio) por no poder competir con las de la comunidad vecina que no tiene dicho impuesto.



Alejandro: ¿en algún momento se acordaran de bajar los aportes de la seg. soc. a los autónomos?, ya que a veces ganamos lo justo para subsistir y si pagamos la seg. soc. no comemos. Y si no pagamos nos embargan.



Emilio: Y este gobierno con sus ASESORES DE SABIOS, ¿por que no le dicen el sueldo que tenemos de media? ¿Cómo coño van a subir el precio del gasoil y de la vivienda si nos bajan los sueldos? ¿No saben sumar?