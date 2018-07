Los comicios europeos, el 11-M y la inmigración, preocupaciones de los oyentes

ELECCIONES EUROPEAS

DAVID: Las europeas son la oportunidad perfecta para a un voto de castigo a PSOE y PP por su mano blanda contra los casos de corrupción por la q pasan de puntillas y q tanto daño nos está haciendo. Solo si lo notan en las urnas desarrollarán voluntad para cambiar

AURORA: es Aurora, soy una chica de Castilla y León, cumpli 18 años en 2013 y es la primera vez que voto. He oído que Elena Valenciano, la candidata del PSOE quiere "una Europa más andaluza", ¿y por qué no más castellanoleonesa o extremeña o de cualquier otra parte de España?¿significa esto que no quiere los votos del resto de los españoles? Habrá que buscar otra alternativa...

JAVIER: Es curioso lo poco que moviliza en España las elecciones europeas a pesar de la importancia de la política que allí se hace. Y pensar que en Ucrania se matan por querer pertenecer a Europa...vaya contraste!

María: Me hace gracia que dirigentes del PP digan que volverá la crisis si gana la izquierda en las próximas elecciones, ¿alguien me podría decir cuanto hace que gobierna la derecha en esta Europa de la crisis? Yo creo que han gobernado casi siempre y todos vemos los resultados: paro y precariedad. Un cambio no iria mal por eso de la alternancia...

MARTÍN: Creo que tiene buena parte de razón el dirigente del PP que afirma que las elecciones europeas podrían ser consideradas un juego.Pero gran parte de la culpa la tienen los mismos políticos. Cuando hay que tomar medidas impopulares por parte de los gobiernos europeos se tiende a echar la culpa a "Bruselas", con frases como "es una medida impuesta", "lo exige la legislación europea", etc.Si a ello añadimos la carga de cuestiones nacionales en los debates europeos, más de lo mismo, es lógico que los votantes las consideremos como algo lejano, que no nos atañe, y nos abstenemos, como mal menor.

Guillermo: la "estadista" Valenciano tiene el mismo carisma que el estadista Rajoy..que perdió dos elecciones; y el modelo andaluz no será el mejor pero al menos roba menos que el valenciano, balear, gallego y madrileño que se han llevado lo que no está en los escritos.

JUICIO 11-M

JUAN JOSE: De entre lo mucho que se ha hablado y poco se ha aclarado sobre el 11-M, hay un tema que creo nunca se ha tratado. Me gustaría que se preguntara a Zapatero, entonces líder de la oposición, por qué razón no propuso un pacto de estado para aplazar las elecciones, ya que la serenidad que se garantiza con la preceptiva jornada de reflexión nunca existió en aquellos días.

Jose carlos: Como que está claro el 11M, si vuestro propio experto Paco Gamez dice que fue explosivo militar? Y el juez Bermudez en El Mundo dice que se pudo equivocar....., y no pone su mano en el fuego

FRANCISCO: En el juicio del 11M se esclareció todo lo que era posible esclarecer. Por ejemplo quedó claro que ETA no tuvo absolutamente nada que ver con el 11M. Hoy 10 años después hay quienes aún continúan sembrando dudas y esparciendo mentiras sobre el 11M. Por ejemplo no es cierto que quede la más mínima duda sobre la utilización de la goma 2 de Mina Conchita, o no es cierto que no se hiciesen autopsias a todos y cada uno de los muertos, tanto víctimas como terroristas. Diez años después se continúa en la infamia.

Inma No creo que la división de la sociedad española que se produjo a raíz del 11-M se haya superado en absoluto. Han sido diez años de constantes insidias en algunos medios alimentando la famosa teoría de la conspiración.

Luis: No hay que olvidar tampoco que con las víctimas aún calientes el por entonces Ministro del Interior llamó “miserables” a todos los que se cuestionaban que la autoría del atentado fuera de ETA. Cuando un gobierno tergiversa en un asunto así no se puede culpar a los demás de la polémica. Que yo sepa el señor Acebes jamás ha rectificado ni ofrecido una disculpa pública.

INMIGRACIÓN

Inma: El problema de la inmigración no tiene solución si los esfuerzos se centran en paliar los efectos y no las causas. África terminará invadiéndonos, nos guste o no, pongamos todas las vallas antiescala que pongamos, mientras los africanos no tengan un futuro decente en su propia tierra. Las ayudas al desarrollo ya no son necesarias por cuestiones puramente humanitarias sino por nuestra propia supervivencia. Y mientras nuestros políticos no terminen de entender esto seguirán poniendo parches para evitar lo inevitable.

JOAQUÍN: ¿Es que no hay nadie que diga que es absurdo tratar de admitir "por buenismo" a miles de inmigrantes en una país que tiene seis millones de parados? ¿por qué no se dificulta con procedimientos? ¡Por qué nadie informa a los africanos que aquí no hay trabajo más que para la prostitución y la mendicidad?