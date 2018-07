Los nacionalismos

CRIMEA/CATALUÑA

Javier: Le voy a indicar el único paralelismo que podría existir entre Crimea y Cataluña. Imagínese que todos los andaluces que emigraron a Cataluña más sus descendientes fuesen mayoría y se rebelaran contra el gobierno de Artur Mas y decidieran su unión con Andalucía. Ese es el único paralelismo que se me ocurre.

Inma: Si la única respuesta que la comunidad internacional es capaz de dar al desafío catalanista o al problema de Crimea es amenazarles con lo mal que lo van a pasar si se independizan y recordarles que su referendum es ilegal, eso explica perfectamente el ascenso imparable de las simpatías hacia el independentismo en ambos territorios. De verdad alguien cree que la mejor manera de convencer a esa gente para que no haga su referendum es decirles una y otra vez algo que ya saben? Es que piensan que no se habían dado cuenta antes de que era ilegal?

Joseba: ¿Tantos negocios tenemos con Rusia que tenemos que mirar para otro lado? No paramos de mirar a Cataluña cuando se habla de la secesión de Crimea, cuando el mero hecho de comentarlo no hace más que dar fuerza a un invento como el que plantean los independentistas catalanes.

No es posible mirar a Crimea para hablar de problemas internos, esta actitud no hace más que aumentar el complejo que siempre nos han achacado, que somos un país ensimismado en si mismo, en el que todo lo traducimos, que vivimos centrados en nuestro problemas lo que no nos ayuda a crecer.

Héctor: El referéndum es un sinsentido sin validez. Pero, ¿con qué cara la UE critica la independencia de Crimea tras aplaudir la de Kosovo? ¿Cómo condenar el desmembramiento de Ucrania tras fomentar el de Yugoslavia y provocar una guerra? La UE de forma totalmente imprudente y a la ligera, ha apoyado un golpe de estado, ¿pensaba que Rusia iba a limitarse a mirar?. ¿Quién les asesoró? Putin es un semi-dictador y Rusia es una democracia muy imperfecta, pero en este caso, yo no puedo apoyar a la UE en sus acciones. Y ahora vamos a recaudar 11 mil millones de los ciudadanos europeos, para ver si eso sustenta al nuevo gobierno Ucraniano.

Manuel: ¿Realmente creéis que si Ucrania rechaza que Crimea sea Rusa, Europa y EE.UU lo van a sacar de la pobreza o les van a obligar a hacer ajustes, a fundir al pueblo en impuestos, a quitarle los pocos derechos que hayan podido obtener después de la caída del muro?

Otro: Acusan Vds. a la Unión Europea de no ser clara y rotunda. Yo me pregunto ¿cuándo lo es? ¿ahora o cuando tuvo que haber dicho y no dijo que bajo ningún concepto aceptaría en su seno a un país nacido de un golpe de estado revolucionario, que eso es exactamente la Ucrania de hoy?

NAVARRA

GUILLERMO: Entonces en Navarra la Sr Barcina puede hacer lo que quiera pues siempre tendrá la excusa que hay que contar con los votos de Bildu, cobrar dietas y demás? Los votos de Bildu no son democráticos? Cuando asesinaban se les decía que por que no defendían sus tesis democráticamente en las urnas ahora que lo hacen no valen pues siempre serán Eta..

En el mismo sentido: FRACISCO: La presencia de Bildu en Navarra se ha convertido de hecho en una patente de corso para Barcina. Aunque en la comisión se hubiese demostrado corrupción y no sólo injerencias de la consejera de economía ninguno de los que usa el espantajo de Bildu ahora lo habría dejado de utilizar. Bildu sólo sirve, parece, para que UPN utilize su apoyo aunque sea pasivo en algunos pueblos navarros para sacar los presupuestos adelante.

Opinión de JAVIER

Tras sus palabras para motivar al PSOE y al PP en pro de un pacto de Estado en materia de inmigración, Zapatero se está consagrando como el mejor ex presidente español. Lástima que para haber llegado a ex presidente antes haya tenido que ser presidente....