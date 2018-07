La situación en Navarra centra las preocupaciones de los oyentes

NAVARRA

Una Navarra: LO QUE NO PUEDE UN GORBIERNO ES AUTORIZAR NADA NI DE Bildu ni de sus socios, Aralar es socio de Bildu y hay un documento de 2012 que lo nombra

Carlos: La franquicia PS alberga partidos y posiciones muy diversas, para desgracia de los españoles. Cuando se empezó a hablar de la posible alianza de Jiménez con Bildu, Madina dijo esperanzado que esta alianza "abría un nuevo tiempo". AL PSE le gustaría esta deriva, y a ETA ni digamos, que se quedaron en Oslo con una negociación a medio hacer, esperando a que gane el PSOE unas elecciones generales para continuar... Tiene razón Fidalgo en que la diferencia tercera letra del PS nos trae a todos unas consecuencias siniestras.

IGNACIO: En este caso está claro que no hay que ir de la mano con Bildu. Entonces os pregunto ¿Pero en la actividad normativa o legislativa corriente tampoco? Porque Bildu va a tener un arma destructiva muy poderosa ya que en Navarra Bildu crece y no va a haber mayoría absoluta. Ya veréis como crece en las europeas, además por mucha abstención

CARLOS: Manda coj..................... la que ha hecho abuso de poder es la consejera de navarra y se va de rositas y los que quedan mal es el PSOE por pedir la dimisión...........pero que buenos son los gobernantes navarros......

MARTÍN: Me pregunto por qué el PSN si acata lo que ordena Madrid y sin embargo el PSC de Cataluña va por libre. ¿Será cuestión de número? Ya que no parece que sea cuestión de ideología, pues para ambas regiones es la misma: el socialismo.

LUIS: no sólo habría que realizar un referéndum en Navarra, también en el País Vasco, ya que el propio estatuto del País Vasco establece dicho referéndum en los territorios afectados (aquí habría que señalar si los territorios tendrían derecho de veto, dígase Vitoria por ejemplo)

Ángel: ​Hoy salta a la actualidad el caso de Navarra donde los dos grandes partidos se ponen de acuerdo, interesadamente, en no desestabilizar mucho las cosas por esas tierras, amparando a un partido de dudosa ejemplaridad. De lo que se tendría que hablar hoy, es de los privilegios fiscales que existen en esa comunidad. ¿Cuándo se solucionará esta anomalía constitucional que hace que los españoles no seamos todos iguales?

Rafael: Os dais cuenta lo que es el federalismo del PSOE? El PSOe "no exite", cada partido tiene una opinión distinta según la región, comunidad o nacionalidad que persiga, Cataluña, Pais Vasco, Navarra, Galicia o Andalucía, en cada sitio dicen y hacen una cosa distinta

SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACIÓN

Luis: el día que la Juez Alaya u otro Juez/a investigue las subvenciones para cursos dadas a los sindicatos, al menos Madrid que es lo que conozco, si que va a estallar el escándalo, cursos ficticios, alumnos ficticios, firmas falsificadas, etc, etc,

ECONOMÍA

LUIS: El señor Tamames ha incidido en la necesidad de que aumente la demanda para recuperar la economía, pero sin embargo hay economistas que insisten en que el problema está en la productividad y que sin mejorarla no hay nada qué hacer sobre la demanda. Con qué nos quedamos.

MARÍA TERESA: Insinua el sr. Tamames que los parados realmente estamos trabajando. Yo estoy parada y sí, hago las camas en mi casa, hago la comida, voy a la compra y hasta cultivo unas lechugas en mi terraza. Quizás debería de estar cotizando por ello, pero, ¿quién me paga a mí el salario?

Inma: Cuanto más se esfuerzan el Gobierno y algunos medios en intentar convencernos de los brotes verdes más desconfían los ciudadanos, como muestra la última encuesta del CIS, que refleja el aumento de la preocupación de los españoles por el paro mientras que la desconfianza en la situación económica sube varios puntos. Eso no es más que el reflejo de la falta de sintonía entre el Gobierno y esos medios con la opinión pública. Cada vez están más alejados de la realidad que se vive en la calle y esa falta de sintonía la percibimos claramente los ciudadanos, que no nos sentimos nada identificados con ese discurso victorioso. Más bien al revés, la gente cuanto más escucha a Rajoy o a Báñez autoalabarse más se mosquea. Porque no son ellos los que no pueden pagar la factura de la luz y se pasan todo el invierno calentándose con mantas.

CARLOS: Como pueden sacar a España de la lista de desequilibrios teniendo la tasa de paro de las más altas de Europa, el deficit del Estado aun elevado, la deuda soberana del Estado sin perspectivas de descender, las diferencias entre ricos y pobres ensanchándose. Las soluciones que ofrece la izquierda nos hunden más en el círculo vicioso de la pauperización a base de más carga fiscal, más funcionarios y más deuda, en vez de invertir en empresas españolas el dinero se va a pagar los intereses de la deuda en manos de fondos de la finanza internacional, China, países del Golfo etc que tanto critican los social-comunistas paradójicamente.