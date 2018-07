Los asuntos económicos centran las preocupaciones de los oyentes

Entrevista a Cospedal



Soy concejal de un pueblo de Toledo totalmente de acuerdo con la presidenta no cobro ni un duro y estoy orgulloso de luchar y sacar adelante mi pueblo y puedo asegurar que te lo ganas pues en la politica municipal tratas al vecino continuamente y te cuentan sus problemas o inquietudes continuamente si vas a un bar reunion de amigos siempre sale algún tema.



MARTÍN: Interesantísima cuestión. Soy de la opinión de que el ejercicio de la política es un servicio a la sociedad, y no debe ser una profesión. (los conocimientos necesarios los suplen con la contratación de asesores, aunque lo lógico es que cada uno se encargue del asunto que conoce y no del que le "endosan") ¿Debe remunerarse esta actividad? Si ¿Con cuánto? Con la misma cantidad que el político percibía en su trabajo entes de dedicarse a la política, más las dietas JUSTIFICADAS que correspondan para que no suponga desembolso.





PARO/REFORMA LABORAL



Luis: Da miedo ver con la facilidad que se habla de los parados de 50 años, como si estuvieran en los últimos años de su vida laboral y la aceptación que tenemos de que les va a ser difícil volver a trabajar, cuando aun les quedan más de 15 años de vida laboral.

Mariano: efectivamente se ha terminado el entrar en una empresa de aprendiz y jubilarse en ella, entre otras cosas porque el aprendiz no existe y al presunto jubilado se le despide a los 50 años. Yo empecé de aprendiz a los 14 años y terminé a los 60 (por quiebra de la empresa) siendo mando intermedio, nunca superé los 1800 euros netos trabajando 10 horas diarias en los últimos 8 años. ¿Es normal que se despida a un trabajador por el mero hecho de cumplir 50 años? Hoy soy un jubilado de 62 años con mas de 43 años cotizados y he perdido el 24% de mi pensión.

Luis para CARABALLO:: Le recuerdo que no todos los salarios previos a la crisis eran los del escayolista que ganaba 3000 euros: millones de españoles eran mileuristas durante el aznarismo y los primeros años del zapaterismo. Tengamos buena memoria.

PARA LEGUINA de UN TOCAYO (JOAQUÍN): Por un administrativo con base mínima el empresario paga a la Seguridad Social 280,50 euros. Ahora pagará 100 euros. ¿Sigue pensando el Sr. Leguina que es poca cosa? Pagará menos de la mitad.

OTRO DE PRUDENCIO: Sr Leguina, cuando vd ha reprobado la oferta del gobierno para las cotizaciones sociales , - y las califica de 4 perras - , debiera reflexionar sobre el porcentaje que los empresarios aportan en la actualidad a la SS y los 100 € futuros. Le puedo decir que en la mayoría de convenios, con 4 trabajadores nuevos, se pagaría una nómina con la diferencia de cotización. Amén de " eliminar " de las listas de desempleados a esos 4.



Inma: Pues sí, se nota que la reforma laboral ha funcionado estupendamente. Primero crea en un tiempo record un millón más de parados y luego consigue ir colocándolos a 2.000 por mes, bien de autónomos, bien a tiempo parcial por tres o cuatro horillas diarias.



Manuel: La recuperación de la crisis no significa que volvamos al pasado. Ese "modelo" nos trajo la crisis que llevamos en lo alto así que la recuperación será cuando cambiemos y la mayoría vivan mejor pero no de manera simulada como era antes. Antes los escayolistas compraban los bmw´s caros con el dinero del banco, la crisis trajo consigo que esto se acabó y entramos en la realidad. Ahora la gente lo pensará supongo



MARÍA TERESA: Una vez leida la letra pequeña de los datos del desempleo no entiendo la alegría del gobierno y de sus amigos. El poco empleo creado, en hostelería, es temporal y precario, y en industria, salvo la subvencionada del automovil, se detruye empleo. ¿Alguien nos puede decir de verdad en que trabajaremos aquí en el futuro? Lo siento pero yo no lo veo nada claro....





GUILLERMO: Cómo que cambio de tendencia? En Enero, se perdieron 130.000 empleos, ¿Cómo se puede hablar de cambio si hay casi 6.000.000 de parados según Epa con 1.900 empleos nuevos de los cuales el 95% es basura y la afiliación sube en 30.000? Claro, si ya no se apunta nadie y mucha gente se ha marchado. Un millón de empleos perdidos desde 2012..CAMBIO DE TENDENCIA?: "tururú".



REFLEXIÓN SOBRE EL PSOE DE JOSÉ MARÍA



Cuales son los intereses del PSOE? Cuando todo el mundo sufría la crisis, a ellos no les interesaba admitirlo. Y tirando todo por la ventana nos metieron mas en el fango. Cuando ahora parece que si hay brotes verdes, no les interesa admitirlo. Como es que lo que les interesa a ellos, no le interesa al resto del país?



Reflexión sobre la situación de Lourdes



Las ayudas de emergencia social o de urgente necesidad son el último recurso que siempre hemos empleado los Trabajadores Sociales para aquellos casos que desde el sistema público de protección social no se encontraba solución o respuesta. Ahora se han convertido en la norma, las tramitamos como churros, para que no corten la luz a una familia, para llenarle la nevera a otra, para evitar un desahucio, para abonar el alquiler que adeuda una familia y evitar que les echen, para pagar unas gafas un niño con deficiencia visual grave y la seguridad social no lo cubre.......Y podría seguir sin parar



INMIGRACIÓN



MARTÍN: Aplaudo la reacción del gobierno a las declaraciones de la Comisaria europea. Las redes sociales no son modo de expresión para una representante del "gobierno de Europa" Ahora que responda a la petición de 45 millones para evitar el problema.



Gabriel: Efectivamente son seres humanos los que quieren saltar la verja y la consideración que hay que respetar por encima de todo es que no se puede poner en peligro sus vidas por evitar que salten, si saltan estarán vivos todavía y se pueden hacer otras cosas como devolverlos a su país, etc., PERO NO SE PUEDE PONER EN PELIGRO SUS VIDAS,