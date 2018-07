Ucrania y Venezuela centran los comentarios de los oyentes

PARO



María: Con todo el empleo destruido hasta ahora estas cifras de hoy son bastante flojas y para mi no significan que estemos saliendo de la crisis. Casualmente este es el mes donde comienzan muchos cursos en las oficinas de empleo que restan parados. Quiero conocer la letra pequeña con la calidad del empleo antes de aplaudir estos datos.



Inma: Qué bien, 2.000 parados menos. Bueno, poquito a poco. De 2.000 en 2.000 aproximadamente para el 2098 se habrá acabado el paro.Con paciencia y buena letra.



INMIGRACIÓN



INMA: Pues siento decir que estoy totalmente de acuerdo con Marine Le Pen en que Europa ha equivocado totalmente su política de inmigración, que debería ir encaminada a la cooperación con los países africanos. Se trata de atajar las causas del fenómeno porque lo de ponerle puertas al mar es prácticamente imposible. Por muchos muros que levantemos ellos los saltarán igual porque la desesperación mueve montañas.



ANA: Me parece que les podríamos proponer que los inmigrantes que lleguen nos los repartimos a partes iguales entre todos los países miembros.

Así por ejemplo si a la semana entran 27 por España ( o Italia), pues uno para cada uno. Seguro que se harían cargo de la situación.



REFLEXIÓN DE CRISTINO



¿Qué le pasa al Gobierno del PP en las instituciones europeas? Tenemos a Almunia en la Comisión Europea sacudiendo con frecuencia al gobierno español. Tenemos a Maleni en el BCE que no pinta mucho, pero alli está. Tenemos en Estasburgo al pseudo juez López Guerra, cuyo papel me abstengo de comentar. Y tenemos a la militante del PSC Ana Terrón asesorando a la comisaria Cecilia. Pero ¿Cuándo gobernará y se notará el PP.?



DECLARACIONES DE LAGARDE SOBRE ESPAÑA



Francisco: Es verdad que ha dicho que estamos en crecimiento negativo pero también que tenemos un problema con el paro y que de recuperación



UCRANIA



Carlos: Gracias a la intervención rusa, la situación se ha estabilizado en Ucrania. Los desestabilizadores han sido los millones de dólares vertidos por los lobbies americanos para facilitar la rebelión armada contra un gobierno corrupto. Recordar que la primera medida del gobierno salido de la revuelta callejera fue la prohibición del ruso, que no es muy democrático para la mitad del país rusófono. Las tropas rusas protegen a la población etnicamente rusa y su esfera de influencia histórica tal y como Francia ha hecho en Mali. Me gustaría saber quién va a pagar el rescate de un país en quiebra, cuando Rusia ya no les facilite gas barato y solicite la devolución de los créditos concedidos y mientras en el sur de Europa ya estamos hasta arriba de ajustes y subidas de impuestos. Los ucranianos pro-europeos no saben lo que les espera en la Unión Europea.



Alex: Siguen sin mencionar la Revolución Naranja en 2004 que es la empieza del conflicto entre los dos partes de Ucrania, y sin hablar de la líder de esa revolución , la ex-presidenta Yulia Timoshenko. Tengo amigos en los dos países y os puedo confirmar que hay MUCHOS Rusos que no están de acuerdo ni mucho menos con Putin. Este hombre no representa todo el pueblo Ruso , ni 50 % creo



ISABEL: Hace una semana, todo eran parabienes para el "pueblo en armas", ahora, todo son críticas a la UE por su falta de comprensión histórica y estratégica de la situación. ¿quién esperaban ustedes que tuviese esa comprensión? ¿los Comisarios de la UE? ¿gente tan culta e informada como la comisaria que acusa a España por ser culpable de la muerte de los inmigrantes subsaharianos?¿Por qué no se preguntan los medios en manos de quién estamos? ¿pero de verdad? ¿qué cualificación tienen los máximos responsables de la UE?



(Y Venezuela) JOSE: ¡Poderoso caballero es Don Dinero! Venezuela aporta petróleo a EE.UU. y el mundo le da el sello de DEMOCRACIA con la que está pasando el pueblo venezolano. Y Rusia aporta gas a Europa y el mundo le da el sello de DEMOCRACIA después de invadir un país sin estar en guerra.Viva Europa, vivan los EE.UU., vivan los principios democráticos.





MILAGROS: veo con profundo estupor la manipulación, la mentira y el lavado de cerebro que hace el gobierno. Cómo los que llaman al pueblo “fascistas” con rabia y prepotencia, con total impunidad y totalitarismo arremeten dia a dia contra el estado de derecho. Cómo el estado utiliza todos los recursos de la nacion para su beneficio sin limite ni respeto. El petróleo, la televisión, el tiempo, las instituciones....todo de manera abierta y pendenciera está al servicio del régimen, lo cual proclaman abiertamente. Para contener esta avalancha el gobierno convoca a festejar el carnaval a pesar de las muertes y a pesar del caos social, esperando q esto disipe el fuerte contrincante que se ha levantado y reclama la libertad solicitada e ignorada estos 15 años.



Pasión de catalanes



Catalina: Si en Cataluña hicieron una consulta sobre el nuevo Estatut ¿por qué no pueden hacer ahora otra sobre la independencia? ¿no será que lo único que quieren es seguir eternamente con la matraca?