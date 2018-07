Variedad de temas

UCRANIA

HÉCTOR: Creo que Europa se ha precipitado en mostrar simpatía por los que han derrocado al gobierno en sus protestas (lo mismo que nos pasó con las llamadas “Primaveras árabes”). Olvidando que entre los golpistas están también la extrema derecha nacionalista ucraniana y grupos fascistas, por ejemplo. En las noticias rusas se muestra la otra vertiente: la persecución y acoso a los que hablan ruso en Ucrania. Puede que sea una manipulación informativa, puede que Rusia esté violando la integridad de Ucrania, pero ¿qué han hecho Europa y EEUU apoyando al bando que llaman pro-europeo, en lo que al final era un golpe de estado?

Sergio: Me apuesto una paella a que al final Rusia se anexiona Crimea y aquí no pasa nada. Rusia tiene su flota del mar del Mar Negro en Crimea, y esa es la flota que sale al Mediterráneo. Perder Crimea sería quedarse sin salida al mediterráneo. Ucrania vive del dinero ruso que recibe a cambio de trigo y gas, y poco más puede hacer que ofenderse y callar. En cuanto a Europa y Estados Unidos... a mí me da que les importa poco si Crimea es rusa o ucraniana. Se quejarán un par de años y luego a callar.

ISABEL: Hace una semana, todo eran parabienes para el "pueblo en armas", ahora, todo son críticas a la UE por su falta de comprensión histórica y estratégica de la situación. ¿quién esperaban ustedes que tuviese esa comprensión? ¿los Comisarios de la UE? ¿gente tan culta e informada como la comisaria que acusa a España por ser culpable de la muerte de los inmigrantes subsaharianos?¿Por qué no se preguntan los medios en manos de quién estamos? ¿pero de verdad? ¿qué cualificación tienen los máximos responsables de la UE?

VENEZUELA

MILAGROS: veo con profundo estupor la manipulación, la mentira y el lavado de cerebro que hace el gobierno. Cómo los que llaman al pueblo “fascistas” con rabia y prepotencia, con total impunidad y totalitarismo arremeten dia a dia contra el estado de derecho. Cómo el estado utiliza todos los recursos de la nacion para su beneficio sin limite ni respeto. El petróleo, la televisión, el tiempo, las instituciones....todo de manera abierta y pendenciera está al servicio del régimen, lo cual proclaman abiertamente. Para contener esta avalancha el gobierno convoca a festejar el carnaval a pesar de las muertes y a pesar del caos social, esperando q esto disipe el fuerte contrincante que se ha levantado y reclama la libertad solicitada e ignorada estos 15 años.





JUAN MANUEL MORENO BONILLA

Jose manuel: Creo que este candidato tocado por el dedo de Rajoy, va a calentar banquillo para rato, precisamente por todos los recortes en sanidad, educación, pensiones etc.etc. impuestos por el Presidente. Si Arenas pagó los primeros recortes, qué no va a pagar éste...Se le quedará helada la sonrisa en los carteles electorales, como le pasó a Arenas...al tiempo. Un saludo.

OSCARS

ANTONIA: no puedo estar más de acuerdo contigo, me pareció un pestiño impresionante, lo mejor de la película George Clooney, pero lo mejor de lo mejor fue que a mi marido le encantó, así que para gustos colores. Antonia Macías Alonso